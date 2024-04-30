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POMEM sınav giriş belgesi sorgulama ekranı 2024 (pa.edu.tr) || 31. Dönem POMEM sınav yerleri nasıl öğrenilir, giriş belgesi nasıl alınır?

Güncelleme Tarihi:

#POMEM Sınav Giriş Belgesi#31. Dönem POMEM#31. Dönem POMEM Sınav Yerleri
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2024 13:23

POMEM sınav giriş belgesi ekranı ve 31. Dönem POMEM sınav yerleri erişime açıldı. 31. Dönem olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerine lisans mezunu (6.000) erkek, (1.500) kadın aday olmak üzere toplam (7.500) aday asıl olarak alınacak. POMEM sınav başvuru ücretini yatıran lisans mezunu (26.359) erkek ile (8,727) kadın aday olmak üzere toplam (35.086) aday sınav aşamalarına katılmak üzere çağrılmıştır. İşte, 31. dönem POMEM sınav yeri sorgulama bilgileri...

1/3POMEM sınav giriş belgesi sorgulama ekranı 2024 (pa.edu.tr) || 31. Dönem POMEM sınav yerleri nasıl öğrenilir, giriş belgesi nasıl alınır

31.Dönem POMEM giriş sınavına katılacak adayların müracaat kabul, ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınavı yerleri ve tarihleri açıklandı. 31. Dönem olarak Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerine alınacak adayların başvuru - seçme ve değerlendirme sınavları, Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliği, Polis Meslek Eğitim Merkezleri Eğitim - Öğretim Yönetmeliği ve Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği kapsamında hazırlanmıştır. Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavı Müracaat Kabul, Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınavı aşamasına katılacak olan adaylar Sınav Merkezlerini www.pa.edu.tr internet adresinden sorgulayarak öğrenecekler. Peki, 31. Dönem POMEM sınav yerleri nasıl öğrenilir, giriş belgesi nasıl alınır? İşte, POMEM sınav giriş belgesi sorgulama ekranı 2024 (pa.edu.tr)

2/3POMEM SINAV YERLERİ NASIL SORGULANIR

POMEM SINAV YERLERİ NASIL SORGULANIR?

31. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında, Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavı Müracaat Kabul, Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınavı aşamasına katılacak olan adaylar Sınav Merkezlerini, T.C. Kimlik Numaraları ve e-Devlet şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgulayarak öğreneceklerdir. İlan edilen sınav tarihi ve Sınav Merkezinde adayların Müracaat Kabul, Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınavı işlemleri yapılacaktır. Fiziki Yeterlilik Sınavı aşamasını başarı ile geçen adaylar Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilecek ileriki bir tarihte Mülakat Sınavı aşamasına katılacaklardır. Ayrıca, adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğindedir.

Adayların, Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya ile kesici, delici alet ve yanıcı, parlayıcı madde bulundurmamaları gerekmektedir.

 POMEM SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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3/3POMEM sınav giriş belgesi sorgulama ekranı 2024 (pa.edu.tr) || 31. Dönem POMEM sınav yerleri nasıl öğrenilir, giriş belgesi nasıl alınır

Ön Sağlık Kontrolü Komisyonu tarafından “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur” kararı verilenler, Fiziki Yeterlilik Sınavına alınırlar.

Fiziki Yeterlilik Sınav Komisyonu aday değerlendirme ve seçme işlemini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar.

Fiziki Yeterlilik Sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır.

Başarılı olmak için yüz tam puan üzerinden en az altmış puan almak zorunludur.

Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar mülakat sınavına tabi tutulurlar.

UYARI: Fiziki Yeterlilik Sınavında adayların tabi tutulacağı parkur ve talimatı ayrıca Polis Akademisi Başkanlığının www.pa.edu.tr resmi internet sayfasından duyurulacaktır.

Adayların Fiziki Yeterlilik Sınavında yanlarında spor hareketlerine uygun kıyafet ve ayakkabı getirmeleri faydalarına olacaktır.

 

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