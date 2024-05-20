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Polis tayinleri ne zaman açıklanacak 2024? EGM Polis atama ve yer değişikliği isim listesi 2024 belli oldu mu? Polis tayin sonuçlarında tarih detayı!

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#Polis Tayinleri#Emniyet Genel Müdürlüğü#Polis Tayin Sonuçları 2024
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2024 18:51

Emniyet Genel Müdürlüğü atamaları ile polis tayin sonuçları 2024 belli olacak. Haziran ayının yaklaşmasıyla beraber emniyet mensubu Başkomiser, Komiser, Emniyet Müdürü atama ve yer değiştirme sonuçları için beklentiler yoğunlaştı. Emniyet Genel Müdürlüğü POLNET sistemi üzerinden sonuçlanan 2024 polis atamaları ile şark (doğu) görevi ve batıya atama zamanı gelmiş olan polislerin atama sonucu isim listeleri ilan edilecek. 2024 yılı polis yer değiştirme ve atamaları i www.egm.gov.tr duyurusu ile erişime açılacak. Peki, polis tayinleri ne zaman açıklanacak 2024? EGM Polis atama ve yer değişikliği isim listesi 2024 belli oldu mu? İşte, o konu hakkında ayrıntılar.

1/4Polis tayinleri ne zaman açıklanacak 2024 EGM Polis atama ve yer değişikliği isim listesi 2024 belli oldu mu Polis tayin sonuçlarında tarih detayı

Polis tayin sonuçları 2024 ile ilgili gözler Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. Yaz dönemi polis atama ve yer değişikliği isim listeleri için beklentiler haziran ayı yaklaşırken arttı. Özellikle şark görevi bekleyenler, EGM duyurularına kilitlendi. Geçtiğimiz yıl 9 Haziran'da tayin ve yer değiştirmeler açıklanırken, 2024 yılı için henüz resmi bir açıklama gelmedi. İşte, polis tayinleri ne zaman açıklanacak, polis tayin sonuçları belli oldu mu, sorularının yanıtına yönelik ayrıntılı bilgiler.

2/4POLİS TAYİNLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK

POLİS TAYİNLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 Polis tayin sonuçları henüz EGM tarafından açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl 9 Haziran'da açıklanmıştı. Bu yıl da haziran başında açıklanması bekleniyor. Gelişmelere haberimizde yer vereceğiz.

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3/4EGM TAYİN SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR

EGM TAYİN SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Emniyet şark tayin sonuçları, başvuruda bulunan polislerin cep telefonuna SMS üzerinden gönderilecek. Ayrıca sonuçlar, POLNET sistemi üzerinden de görüntülenebilecek. Ataması yapılan personel POLNET sisteminden kullanıcı adı ve şifresini girerek atama bilgisine ulaşabilecek.

4/4Polis tayinleri ne zaman açıklanacak 2024 EGM Polis atama ve yer değişikliği isim listesi 2024 belli oldu mu Polis tayin sonuçlarında tarih detayı

Ataması yapılan personel Pol-Net sisteminden kullanıcı adı ve şifresini girerek atama bilgisine ulaşabilecek. 2. sınıf, 3. sınıf ve 4. sınıf emniyet müdürü ile emniyet amiri rütbelerindeki personelin atama ve yer değiştirme işlemleri ise Yüksek Değerlendirme Kurulu toplantısının tamamlanmasının ardından yapılacak. Yüksek Değerlendirme Kurulunun çalışmaları ise sonraki haftalarda gündeme gelecek.

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#Polis Tayinleri#Emniyet Genel Müdürlüğü#Polis Tayin Sonuçları 2024

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