Polis tayinleri ne zaman açıklanacak 2024? EGM Polis atama ve yer değişikliği isim listesi 2024 belli oldu mu? Polis tayin sonuçlarında tarih detayı!

Polis tayin sonuçları 2024 ile ilgili gözler Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. Yaz dönemi polis atama ve yer değişikliği isim listeleri için beklentiler haziran ayı yaklaşırken arttı. Özellikle şark görevi bekleyenler, EGM duyurularına kilitlendi. Geçtiğimiz yıl 9 Haziran'da tayin ve yer değiştirmeler açıklanırken, 2024 yılı için henüz resmi bir açıklama gelmedi. İşte, polis tayinleri ne zaman açıklanacak, polis tayin sonuçları belli oldu mu, sorularının yanıtına yönelik ayrıntılı bilgiler.