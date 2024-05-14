Pegasus hisse bölündü mü, neden fiyatı düştü? Pegasus (PGSUS) bedelsiz bölünme 2024

Pegasus (PGSUS), 28 Şubat tarihinde %388,7 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı aldığını duyurmuştu. Şirket, mevcut durumda 102 milyon Türk Lirası olan sermayesini 500 milyon TL'ye yükseltme kararı almıştı. Borsa yatırımcıları da bu bedelsiz bölünme sonrasındaki fiyatları takip ediyor. İşte Pegasus bedelsiz bölünme detayları...