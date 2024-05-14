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Pegasus hisse bölündü mü, neden fiyatı düştü? Pegasus (PGSUS) bedelsiz bölünme 2024

Güncelleme Tarihi:

#PGSUS#Pegasus Bedelsiz Bölünme#Pegasus Hisse
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2024 15:38

Pegasus Hava Yolları'nın borsadaki hisse bölünme süreci ve sonrasında hisse fiyatları yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Pegasus hisse bölündü mü? sorusu da bu sebeple merak ediliyor. KAP'a yapılan açıklamaya göre bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 14 Mayıs 2024. Bölünme gününe kadar portföyünde PGSUS hissesi bulunan tüm yatırımcılar bedelsiz sermaye artırımından yararlanabilecek. İşte Pegasus bedelsiz bölünme 2024 detayları...

1/4Pegasus hisse bölündü mü, neden fiyatı düştü Pegasus (PGSUS) bedelsiz bölünme 2024

Pegasus (PGSUS), 28 Şubat tarihinde %388,7 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı aldığını duyurmuştu. Şirket, mevcut durumda 102 milyon Türk Lirası olan sermayesini 500 milyon TL'ye yükseltme kararı almıştı. Borsa yatırımcıları da bu bedelsiz bölünme sonrasındaki fiyatları takip ediyor. İşte Pegasus bedelsiz bölünme detayları...

2/4PEGASUS HİSSE BÖLÜNDÜ MÜ, NEDEN FİYATI DÜŞTÜ

PEGASUS HİSSE BÖLÜNDÜ MÜ, NEDEN FİYATI DÜŞTÜ?

Pegasus (PGSUS), 28 Şubat tarihinde %388,7 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı aldığını duyurmuştu.  KAP'a yapılan açıklamaya göre bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 14 Mayıs 2024 oldu. Şirket tarafından bedelsiz sermaye artırımı yapıldı. Hisse değeri 4.8875 kat düşerken, eldeki lotlar da aynı oranda arttı. Bedelsiz dağıttı fiyatı 201’TLere düştü.

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3/4Pegasus hisse bölündü mü, neden fiyatı düştü Pegasus (PGSUS) bedelsiz bölünme 2024

KAP bildirimde detaylar şöyle paylaşıldı:

Ödeme Tarihi: 16.05.2024 Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.

Kayıt Tarihi: 15.05.2024 Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Pegasus'tan bugün KAP'a yapılan bildirim şöyle:

Şirketimizin 500.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 102.299.707 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin, tamamı "Paylara İlişkin Primler" hesabında bulunan tutarlardan karşılanmak yoluyla, 397.700.293 TL artırılarak 500.000.000 TL seviyesine yükseltilmesine ilişkin olarak ihraç edilecek 397.700.293 TL itibari değerdeki paylara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış İhraç Belgesi ve Ana Sözleşme Tadil Metni ekte yer almaktadır. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 14 Mayıs 2024 olarak belirlenmiştir.

4/4Pegasus hisse bölündü mü, neden fiyatı düştü Pegasus (PGSUS) bedelsiz bölünme 2024
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