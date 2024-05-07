Pasaport harcı ne kadar? 2024 Pasaport harç ücretleri: 1,2,3 ve 10 yıllık

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği ile değerli kağıtlardaki fiyatlar yeniden belirlendi. Buna göre 2024 pasaport ücretleri de değişikliğe uğradı. Yurt dışı gezileri için pasaport kayıt ve defter bedelini merak eden vatandaşlar. Zamlı pasaport ücretleri araştırmalarına hız kazandırdı. Peki, 6 ay, 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl ve 10 yıllık pasaport ücreti ne kadar? Pasaport başvurusu nasıl yapılır? İşte pasaport ücretleri 2024