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Pasaport harcı ne kadar? 2024 Pasaport harç ücretleri: 1,2,3 ve 10 yıllık

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#Pasaport Ücreti#Pasaport Ücretleri 2024#Pasaport Ücretleri
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2024 13:10

Pasaport ücreti 2024 yılında güncellendi. 2024 yılı itibarıyla değerli kağıtlardan alınan ücret tarifesi belirlendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği'ne göre zamlı pasaport ücretleri de açıklandı. Peki, 6 ay, 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl ve 10 yıllık pasaport ücreti ne kadar, kaç TL oldu? İşte pasaport ücretleri 2024 güncel fiyatları...

1/4Pasaport harcı ne kadar 2024 Pasaport harç ücretleri: 1,2,3 ve 10 yıllık

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği ile değerli kağıtlardaki fiyatlar yeniden belirlendi. Buna göre 2024 pasaport ücretleri de değişikliğe uğradı. Yurt dışı gezileri için pasaport kayıt ve defter bedelini merak eden vatandaşlar. Zamlı pasaport ücretleri araştırmalarına hız kazandırdı. Peki, 6 ay, 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl ve 10 yıllık pasaport ücreti ne kadar? Pasaport başvurusu nasıl yapılır? İşte pasaport ücretleri 2024

2/4PASAPORT ÜCRETLERİ 2024 NE KADAR

PASAPORT ÜCRETLERİ 2024 NE KADAR?

Yeni yılda pasaport harcı 6 aya kadar 1638,4 liraya, 1 yıl için 2 bin 395,9 liraya, 2 yıl için 3 bin 912,3 liraya, 3 yıl için 5 bin 557 liraya, 4 yıldan fazla süreli olanlar 7 bin 833 liraya yükselecek. Pasaport defteri 790 liraya yükseldi.

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3/4EHLİYET, KİMLİK ÜCRETLERİ DE DEĞİŞTİ

EHLİYET, KİMLİK ÜCRETLERİ DE DEĞİŞTİ!

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği'ne göre noter kağıtları 87 lira, beyanname 87 lira, protesto, vekaletname, resen senet 174 lira, pasaport 790 lira, ikamet izni 565 lira, kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen kimlik 130 lira, değiştirme nedeniyle kimlik 130 lira, kayıp nedeniyle kimlik 260 lira, aile cüzdanları 705 lira, sürücü belgeleri 990 lira, sürücü çalışma belgeleri 990 lira, motorlu araç tescil belgesi 885 lira, iş makinesi tescil belgesi 740 lira, banka çekleri 55 lira, mavi kart 130 lira, yabancı çalışma belgesi 565 lira, çalışma izni muafiyet belgesi 565 lira oldu.

4/4PASAPORT NE ZAMAN, KAÇ GÜNDE GELİR

PASAPORT NE ZAMAN, KAÇ GÜNDE GELİR?

Pasaport başvurusu yapıldıktan sonraki 2 iş günü içerisinde hazırlanan pasaportlar en geç; il merkezlerine 3 iş günü, ilçe merkezlerine 4 iş günü ve köylere 7 iş günü içerisinde teslim edilir.

PASAPORT BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

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