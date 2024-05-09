Öğretmen iş bırakma eylemi yapabilir mi? Öğretmenin iş bırakma (grev yapma) hakkı var mı, ceza verilir mi?

DERS YAPILMADI

Öğrencilerin ve öğretmenlerin gözü önünde işlenen bu cinayet Türkiye’yi derinden sarstı. İbrahim öğretmenin katledildiği okulda dün matem havası hâkimdi. Ders yapılmadı. Öğretmen ve öğrenciler de tam anlamıyla şoktaydı. Cinayete en büyük tepki eğitim sendikalarından geldi. Eğitim Bir-Sen yaptığı açıklamada, “Öğretmenler olarak canımızı almaya kadar varan şiddete sessiz kalamayız. Caydırıcı yasal düzenleme için 10-17 Mayıs arası imza kampanyası düzenliyoruz” dedi.

Eğitim-Sen ise tepkisini, “Şiddetin arkasındaki nedenlerin ortaya çıkarılması, eğitim kurumlarında eğitim emekçilerinin can güvenliğinin sağlanması gerektirmektedir” açıklamasıyla gösterdi. Eğitim-İş yaptığı açıklamada bugün okullara siyah giyerek gidileceğini duyurdu. Karara göre 10 Mayıs’ta sendika üyesi öğretmenler iş bırakacak. Türk Eğitim-Sen üyesi öğretmenler ise bugün ilk derse girmeyecek. Hafta sonuna kadar siyah kurdeleyle derslere girilecek.