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Öğretmen iş bırakma eylemi yapabilir mi? Öğretmenin iş bırakma (grev yapma) hakkı var mı, ceza verilir mi?

Güncelleme Tarihi:

#Öğretmen İş Bırakma Eylemi#Öğretmenler Grev Yapabilir Mi#Öğretmenin İş Bırakma Hakkı Var Mı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2024 10:25

Türkiye genelinde 10 Mayıs Cuma günü öğretmenlerin iş bırakma eylemi yapması gündemde yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde kamuoyunu sarsan bir öğrencinin bir okul müdürünü silahla öldürmesi olayı binlerce öğretmeni ve sendikayı harekete geçirdi. Öğretmenler iş bırakma eylemi yapabilir mi? sorusu da bu gelişmeyle beraber araştırılmaya başlandı. Grev nedeniyle bazı sendikalar Milli Eğitim Bakanlığı ve müdürlüklerine yürüyüş gerçekleştirirken, bazı sendikalar ise TBMM önünde açıklama yapacak. Bu greve katılacak öğretmenler de bu durumun disiplin suçu teşkil edip etmeyeceğini merak ediyor. Peki, Öğretmenin iş bırakma hakkı var mı?

1/9Öğretmen iş bırakma eylemi yapabilir mi Öğretmenin iş bırakma (grev yapma) hakkı var mı, ceza verilir mi

10 Mayıs Cuma günü öğretmenlerin grev yapması bekleniyor. 10'a yakın sendikanın sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği açıklamalara göre ülke genelince 1 günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirilecek. Bu greve katılacak kişiler de “Öğretmen greve katılırsa ceza verilir mi?” sorusunun yanıtını merak ediyor. Yapılacak bu grev ve iş bırakma eylemi ile şiddet yasası ve eğitimde yaşanan bu olumsuz olayların önüne geçilmesi çağrısı yapılacak. Peki, Öğretmen iş bırakma eylemi yapabilir mi, hakkı var mı? İşte merak edilen detaylar...

2/9ÖĞRETMENLER 10 MAYIS’TA GREV YAPACAK

ÖĞRETMENLER 10 MAYIS’TA GREV YAPACAK

Türkiye, İstanbul'daki bir okulda, öğrencisi tarafından silahla vurularak hayatını kaybeden bir okul müdürünün trajik ölümü ile yasa boğuldu. Öğretmenlere yönelik devam eden şiddet olaylarını kınamak ve son saldırıyı protesto etmek amacıyla, birçok öğretmen sendikası 10 Mayıs 2024 Cuma günü iş bırakma eylemi düzenleme kararı aldı. Bu tarihte, çok sayıda öğretmen derslere girmeyecek ve eğitim faaliyetlerini durdurarak eyleme katılacak. İş bırakma kararını alan sendikalar, üyelerine bu yönde bilgilendirme yaptı. Öğretmenler, alınan bu kararlara göre hareket ederek eyleme katılacaklar.

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3/9ÖĞRETMEN İŞ BIRAKMA EYLEMİ (GREV) YAPABİLİR Mİ, CEZA VERİLİR Mİ

ÖĞRETMEN İŞ BIRAKMA EYLEMİ (GREV) YAPABİLİR Mİ, CEZA VERİLİR Mİ?

Sendika üyelerinin, sendika tarafından belirlenen kararlara uyarak eylemlere katılmaları onların en temel haklarındandır. Suç teşkil etmeyen konularda üyeler, iş bırakma gibi eylemlere katılma özgürlüğüne sahiptirler. Öğretmenler de memur statüsünde oldukları için, sendikanın kararına uyarak grev, toplu eylem ya da gösteriye katılmaları disiplin cezasını gerektirmez. Bu tür eylemler, "sendikal faaliyet" olarak kabul edilir ve geçerli bir "mazeret" sayılır. Bu sebeple, eyleme katılan öğretmenlere cezai işlem uygulanmamalıdır.

4/9ÖĞRETMENLERİN İŞ BIRAKMA VE GREV YAPMA HAKKI VAR MI

ÖĞRETMENLERİN İŞ BIRAKMA VE GREV YAPMA HAKKI VAR MI?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu Esas No: 2009/1063 Karar No: 2013/1998 ile sendika eylemine yönelik olarak verdiği kararında; Sendikanın eylem kararına uyarak göreve gelmeme eyleminin özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek fiili kapsamında değerlendirilemeyeceği ve sendikal faaliyet kapsamında bir gün göreve gelmemek fiilinin mazeret olarak kabulü gerektiğine vurgu yapıldı.

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5/9Öğretmen iş bırakma eylemi yapabilir mi Öğretmenin iş bırakma (grev yapma) hakkı var mı, ceza verilir mi

Bu durumdan da anlaşılacağı gibi, sendikaların eylem kararları geçerli mazeretler arasında sayıldığından idari cezalarla ilişkilendirilemez. Milli Eğitim Bakanlığı'nın, sendikaların aldığı bir günlük iş bırakma kararına uyarak eyleme katılan öğretmenler hakkında soruşturma açması beklenmiyor. Özellikle bir öğretmenin trajik ölümü nedeniyle derin bir üzüntü içinde olan eğitim camiasına, bakanlık yetkililerinin de destek vereceği öngörülüyor. Diğer yandan, işlemler ve prosedürler hakkında bilgilendirmeler sendikalar tarafından öğretmenlere yapılacak.

6/9DERS YAPILMADI

DERS YAPILMADI

Öğrencilerin ve öğretmenlerin gözü önünde işlenen bu cinayet Türkiye’yi derinden sarstı. İbrahim öğretmenin katledildiği okulda dün matem havası hâkimdi. Ders yapılmadı. Öğretmen ve öğrenciler de tam anlamıyla şoktaydı. Cinayete en büyük tepki eğitim sendikalarından geldi. Eğitim Bir-Sen yaptığı açıklamada, “Öğretmenler olarak canımızı almaya kadar varan şiddete sessiz kalamayız. Caydırıcı yasal düzenleme için 10-17 Mayıs arası imza kampanyası düzenliyoruz” dedi.

Eğitim-Sen ise tepkisini, “Şiddetin arkasındaki nedenlerin ortaya çıkarılması, eğitim kurumlarında eğitim emekçilerinin can güvenliğinin sağlanması gerektirmektedir” açıklamasıyla gösterdi. Eğitim-İş yaptığı açıklamada bugün okullara siyah giyerek gidileceğini duyurdu. Karara göre 10 Mayıs’ta sendika üyesi öğretmenler iş bırakacak. Türk Eğitim-Sen üyesi öğretmenler ise bugün ilk derse girmeyecek. Hafta sonuna kadar siyah kurdeleyle derslere girilecek.

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7/9TAM BİR BEYEFENDİYDİ

TAM BİR BEYEFENDİYDİ

43 yıl boyunca devlet okullarında sınıf öğretmeni ve müdür olarak görev yapan İbrahim Oktugan, 65 yaşında Eyüpsultan Halit Derviş İbrahim İlkokulu’ndan emekliye ayrıldı. Ancak mesleğini ve öğrencilerini bırakmak istemedi. Çeşitli özel okullarda müdürlük yaptı. 2015’te ise 9 yıl sonra görevi başında saldırıya uğrayacağı Özel Final Akademi Anadolu Lisesi’nin kurucu müdürü oldu. Eşi, 74 yaşına gelmesine rağmen öğrencilerinden ayrılmak istemeyen Oktugan’a mesleğini artık bırakmasını söylüyordu. Ancak İbrahim Hoca, her gün aynı heyecanla okula gidiyordu. Hayatı boyunca Eyüpsultan’da yaşadı. Çevresi tarafından beyefendi kişiliği ve eğitime olan sevdasıyla tanınan örnek bir öğretmendi.

 

8/9TEK İSTEĞİ SAYGIYDI

TEK İSTEĞİ SAYGIYDI

Öğrencilerine daima saygılı bir birey olmayı ve Atatürk’ün yol gösteren sözlerini öğütlerdi. Eğitimciliğinin yanı sıra aynı zamanda sporcu kişiliğiyle de bilinirdi. Gençliğinde Eyüp Kalespor’da orta saha mevkisinde futbol oynamış, yaşamı boyunca da spordan kopmamıştı. Son Öğretmenler Günü’nde öğrencilerine yaptığı konuşmada “Öğretmenlerin beklediği tek şey vardır, saygı. Saygıda kusur etmeyin. Ben öğretmenlerime hep saygı duydum. Bunun nişanesi olarak tüm öğretmenlerimin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum” demişti.

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9/9ÖĞRENCİLERİ KAHROLDU

ÖĞRENCİLERİ KAHROLDU

İbrahim Oktugan dün İstanbul’da son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede öğrencileri ve oğlu Görkem gözyaşlarına boğuldu. Eşi Fatma Oktugan “En sevdiği yerde, okulda hayatını kaybetti” diye gözyaşı döktü.

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#Öğretmen İş Bırakma Eylemi#Öğretmenler Grev Yapabilir Mi#Öğretmenin İş Bırakma Hakkı Var Mı

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