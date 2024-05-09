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ÖĞRETMEN İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU NE ZAMAN? MEB öğretmen il içi ihtiyaç listesi (kontenjan) açıklandı mı? İl içi tayin başvurusu takvimi yayınlandı!

Güncelleme Tarihi:

#Öğretmen İl İçi#Milli Eğitim Bakanlığı#Öğretmen İl İçi Öğretmen Başvurusu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2024 21:19

Öğretmen il içi yer değiştirme başvurusu için beklenen açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanlığı 2024 yılı öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme takvimi yayınlandı. meb.gov.tr adresinden yapılan açıklamaya göre öğretmen il içi tayin başvuruları mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu üzerinden gerçekleşecek. Başvurular sırasıyla eğitim kurumu müdürlüğü, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince onaylandıktan sonra geçerlilik kazanacak. Öğretmen il içi yer değiştirme ihtiyaç listeleri de il milli eğitim müdürlükleri tarafından yayınlanacak. Adaylar, öğretmen il içi tayin başvurularında, kontenjan bilgilerini dikkate alacaklar. Peki, 2024 öğretmen il içi yer değiştirme başvurusu ne zaman? MEB öğretmen il içi ihtiyaç listesi açıklandı mı? İşte, il içi öğretmen tayin başvurusu takvimi ve ayrıntılar.

1/5ÖĞRETMEN İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU NE ZAMAN MEB öğretmen il içi ihtiyaç listesi (kontenjan) açıklandı mı İl içi tayin başvurusu takvimi yayınlandı

2024 yılı öğretmenlerin il içi yer değiştirme başvuru takvimi yayınlandı. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından kadrolu öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri mayıs ayında başlayacak. Atamalar ise 22 Mayıs’ta valilikler tarafından yapılacak ve öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek. MEB il içi öğretmen yer değiştirme kılavuzuna göre adaylarda 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olma şartının arandığı il içi tayin başvuruları MEBBİS ekranından tamamlanacak. Peki, öğretmen il içi tayin başvurusu ne zaman? İl içi ihtiyaç listesi yayınlandı mı? İşte, başvuru takvimi ve detaylar.

2/5ÖĞRETMEN İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU NE ZAMAN

ÖĞRETMEN İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından kadrolu öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin duyuru yayımlandı. Öğretmenlerin 2024 yılına ait il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri duyurusuna göre başvurular, 13-17 Mayıs arasında alınacak. Atamalar ise 22 Mayıs’ta valilikler tarafından yapılacak.

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3/5İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ (KONTENJANLAR) AÇIKLANDI MI

İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ (KONTENJANLAR) AÇIKLANDI MI?

İl içi atama için kontenjanları için ihtiyaç listesi il milli eğitim müdürlükleri tarafından yayınlanıyor. İllerin milli eğitim müdürlüğü resmi internet adresleri üzerinden il içi tayin atama ihtiyaç listesini görüntüleyebilirsiniz. Ancak konu hakkında henüz bir açıklama gelmedi.

4/5ÖĞRETMEN İL İÇİ BAŞVURU EKRANI

ÖĞRETMEN İL İÇİ BAŞVURU EKRANI

Başvurular MEBBİS ekranı üzerinden gerçekleşecek. Başvuru işlemleri 13 Mayıs'ta açıldığı zaman aşağıdaki ekrandan işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

MEBBİS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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5/5ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR

ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

1. Başvurular mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır.

2. Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; Elektronik Başvuru Formu’na yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe veya il millî eğitim müdürlüklerinden talep edeceklerdir.

3. Atamalar öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek olup başvuru kayıt işlemi yapıldıktan sonra hizmet puanlarına etki edecek değişiklikler başvuru sistemine yansımayacağından, ilgililerin hizmet puanına etki edecek değişiklikleri yer değiştirme başvurusunu yapmadan önce tamamlamaları gerekmektedir.

4. Öğretmenler, il içi yer değişikliği başvurularında en çok 40 eğitim kurumu tercih edebileceklerdir.

5. Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız izinli olan öğretmenlerden yurt dışı görev süresi veya aylıksız izinlerinin 30 Eylül 2024 tarihine kadar sona ereceğini belgelendirenler, diğer şartları da taşımaları kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir. Yer değişikliği gerçekleştirilen öğretmenlerden en geç 4 Ekim 2024 tarihi itibarıyla görevine başlamayanların atamaları il millî eğitim müdürlüklerince iptal edilecektir.

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