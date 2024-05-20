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ÖĞRETMEN ATAMALARI BAŞVURU EKRANI AÇILDI 2024 (ilkatama.meb.gov.tr) || MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması başvuruları nasıl yapılır, şartları neler, son tarih ne zaman?

Güncelleme Tarihi:

#Sözleşmeli Öğretmen Ataması#MEB#20 Bin Öğretmen Atamaları Başvuru Ekranı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2024 11:46

MEB sözleşmeli öğretmen atama başvuru ekranı, işlemlerin başlamasıyla adaylar tarafından araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin öğretmen ataması için kontenjan, taban puanları ve branş dağılımını açıklamıştı. Ayrıca başvuru kılavuzunun yayınlanmasıyla süreçle ilgili detaylar da belli oldu. Buna göre başvuru işlemleri, Başvuru ve Tercih Başvurusu olmak üzere iki aşamada tamamlanacak. Öğretmen atama başvuru işlemleri, belirlenen tarihlerde ilkatama.meb.gov.tr adresinden Elektronik Başvuru Formu doldurmak suretiyle yapılacak. Söz konusu atamalar için sınıf öğretmenliği 3 bin 263, özel eğitim 2 bin 499, rehberlik 1597, din kültürü ve ahlak bilgisi 1594, İngilizce 968 kontenjan ayrıldı. Ayrıca KPSS 2023 puanının esas alınacak. Sözlü sınava alınmaya hak kazanan adaylar ile bu adayların yerleştirildikleri sınav merkezleri, 10 Haziran 2024 tarihinde ilan edilecek. Peki MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması başvuruları nasıl yapılır, şartları neler? İşte MEB sözleşmeli öğretmen atamaları başvuru kılavuzu ve ilkatama.meb.gov.tr ekranı...

1/7ÖĞRETMEN ATAMALARI BAŞVURU EKRANI AÇILDI 2024 (ilkatama.meb.gov.tr) || MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması başvuruları nasıl yapılır, şartları neler, son tarih ne zaman

20 bin öğretmen atama başvuru ekranı ve kılavuzu adayların gündeminde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, geçtiğimiz haftalarda sözleşmeli öğretmen alımı kontenjan ve kadro dağılımları paylaşmıştı. MEB öğretmen atama ön başvuruları 20 Mayıs Pazartesi itibarıyla başlıyor. Öğretmen adayları başvuru aşamasında atanmak istedikleri öğretmenlik alanına uygun mezuniyet belgelerini sisteme yükleyerek sözlü sınava katılmak istedikleri il tercihinde bulunacak. Başvuru işlemleri ilkatama.meb.gov.tr adresi üzerinden yapılacak. Peki MEB sözleşmeleri öğretmen atama başvuruları nasıl, nereden yapılır? Öğretmen atama başvuru şartları neler?

2/7MEB 20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURU TAKVİMİ 2024

MEB 20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURU TAKVİMİ 2024

Millî Eğitim Bakanlığınca yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular, 20-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacak.

Sözlü sınava alınmaya hak kazanan adaylar ile bu adayların yerleştirildikleri sınav merkezleri, 10 Haziran 2024 tarihinde ilan edilecek.

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3/7ÖĞRETMEN ATAMALARI BAŞVURU EKRANI AÇILDI 2024 (ilkatama.meb.gov.tr) || MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması başvuruları nasıl yapılır, şartları neler, son tarih ne zaman

Sözlü sınavlar 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren başlayacak.

Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar ise sözlü sınavların tamamlanıp sonuçlarının ilanından sonra yapılacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

4/7ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURULARI NASIL YAPILIR

ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınava katılacak adayları belirlemek üzere başvurular, Ek-7 Takvimde belirtilen süre içerisinde ilkatama.meb.gov.tr adresinden Elektronik Başvuru Formu doldurmak suretiyle yapılacaktır.

Başvuru sürecinin tamamı elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. Adaylar başvuru sistemine e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yapacaklardır.

Başvurulara ilişkin kayıtların Ek-7 Takvimde belirtilen başvuru bitiş günü saat 16.00’ ya kadar tamamlanması gerekmektedir

BAŞVURU KILAVUZ İÇİN TIKLAYINIZ

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5/7KPSS PUAN ŞARTI ARANACAK

KPSS PUAN ŞARTI ARANACAK

Adaylar; Türkçe, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi, İngilizce, Rehberlik, Okul Öncesi, Sınıf Öğretmenliği, Beden, Eğitimi ve İmamHatip Lisesi Meslek Dersleri alanları bakımından KPSSP121 puan türünden; Almanca, Arapça ve Rusça alanlarına KPSSP120 puan türünden; diğer alanlar bakımından ise KPSSP10 puan türünden 50 ve üzerinde puan almış olmaları kaydıyla başvuruda bulunabilecek.

6/7KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU

KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU

Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 87 alandan en fazla kontenjan ayrılan beş branş ise şöyle: Sınıf öğretmenliği 3 bin 263, özel eğitim 2 bin 499, Rehberlik 1.597, din kültürü ve ahlak bilgisi 1.594, İngilizce 968.

ÖĞRETMEN ATAMASI KONTENJAN VE TABAN PUANLAR İÇİN TIKLAYINIZ

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7/7ÖĞRETMEN ATAMALARI BAŞVURU EKRANI AÇILDI 2024 (ilkatama.meb.gov.tr) || MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması başvuruları nasıl yapılır, şartları neler, son tarih ne zaman
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#Sözleşmeli Öğretmen Ataması#MEB#20 Bin Öğretmen Atamaları Başvuru Ekranı

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