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OGM PERSONEL ALIMI 2024 || Orman Genel Müdürlüğü geçici işçi alımı başvuruları ne zaman bitiyor, şartları neler?

Güncelleme Tarihi:

#Orman Genel Müdürlüğü İşçi Alımı#OGM Personel Alımı#Orman Genel Müdürlüğü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2024 18:07

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), geçici işçi alımı gerçekleştirecek. Genel Müdürlüğün taşra teşkilatında görevlendirmek üzere belirlenen alanlarda 64 personel istihdam edilecek. OGM geçisi işçi alımı başvurular, belirlenen şartlar dahilinde İŞKUR üzerinden tamamlanacak. BAşvurular sonucu sözlü ve uygulamalı sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 katı kadar aday çağrılacak. Adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek. Peki Orman Genel Müdürlüğü 64 geçici işçi alımı başvuruları ne zaman bitiyor, şartları neler? İşte ayrıntılar...

1/4OGM PERSONEL ALIMI 2024 || Orman Genel Müdürlüğü geçici işçi alımı başvuruları ne zaman bitiyor, şartları neler

Orman Genel Müdürlüğü geçici işçi alımı başvuru tarihleri ve şartları merak ediliyor. OGM belirlenen alanlarda 64 geçici işçi alımı gerçekleştirecek. İŞKUR üzerinden alınan başvurular belirlenen takvim doğrultusunda ilerleyecek. Her aday yalnızca bir açık iş ilanına başvuru yapabilecek. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecek. Peki Orman Genel Müdürlüğü geçici işçi alımı başvuruları ne zaman bitiyor? İşte başvuru şartları...

2/4ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU TAKVİMİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU TAKVİMİ

OGM işçi alımı kapsamında açık iş ilanları 29.04.2024 – 03.05.2024 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu üzerinden yayımlanacak olup ilanda belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını Türkiye İş Kurumu üzerinden yapacaklar.

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3/4HER ADAY SADECE BİR İLANA BAŞVURABİLECEK

HER ADAY SADECE BİR İLANA BAŞVURABİLECEK

Her aday yalnızca bir açık iş ilanına başvuru yapabilecek.

Sözlü ve Uygulamalı Sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday çağrılacak.

4/4KURA ÇEKİMİ YAPILACAK

KURA ÇEKİMİ YAPILACAK

Adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek. Kura yeri ve tarihi Türkiye İş Kurumu açık iş ilanında belirtilecek olup ilgili Orman Bölge Müdürlüğü internet sitesinden de ayrıca duyurulacak.

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#Orman Genel Müdürlüğü İşçi Alımı#OGM Personel Alımı#Orman Genel Müdürlüğü

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