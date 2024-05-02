OGM PERSONEL ALIMI 2024 || Orman Genel Müdürlüğü geçici işçi alımı başvuruları ne zaman bitiyor, şartları neler?

Orman Genel Müdürlüğü geçici işçi alımı başvuru tarihleri ve şartları merak ediliyor. OGM belirlenen alanlarda 64 geçici işçi alımı gerçekleştirecek. İŞKUR üzerinden alınan başvurular belirlenen takvim doğrultusunda ilerleyecek. Her aday yalnızca bir açık iş ilanına başvuru yapabilecek. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecek. Peki Orman Genel Müdürlüğü geçici işçi alımı başvuruları ne zaman bitiyor? İşte başvuru şartları...