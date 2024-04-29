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ÖGG SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI 2024 (A,B KİTAPÇIĞI) YAYIMLANDI! || 108. dönem özel güvenlik soruları ve cevapları nasıl, nereden öğrenilir? İşte 108. dönem özel güvenlik soruları pdf indirme ekranı

Güncelleme Tarihi:

#ÖGG#108. Dönem Özel Güvenlik Sınav Soruları Ve Cevap Anahtarı#108. Dönem Özel Güvenlik Sınavı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2024 12:48

Hafta sonu gerçekleşen 108. dönem özel güvenlik sınav soruları ve cevapları yayımlandı. ÖGG sınavı 108. dönem 27 Nisan Cumartesi günü düzenlendi. Sınava katılan adaylar egm.gov.tr özel güvenlik sınav sonuçları sayfasından değerlendirmeleri belirtilen tarihlerde öğrenebilecekler. Özel güvenlik sınavı A ve B soru kitapçıkları ve cevap anahtarları 'www.egm.gov.tr/ozelguvenlik' internet sitesi üzerinden görüntülenebilecek. Yayınlanan ÖGG sınavı kılavuzunda sınavla ilgili merak edilen tüm bilgiler ve detaylar yer alıyor. Kılavuza göre 01-03.05.2024 tarihlerinde adaylar yazılı sınav sorularına itiraz edebilecekler. İşte, 108. dönem özel güvenlik sınavı soruları pdf indirme ekranı, ÖGG sınav soruları ve cevap anahtarı 2024 bilgileri...

1/4ÖGG SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI 2024 (A,B KİTAPÇIĞI) YAYIMLANDI || 108. dönem özel güvenlik soruları ve cevapları nasıl, nereden öğrenilir İşte 108. dönem özel güvenlik soruları pdf indirme ekranı

ÖGG 108. dönem Özel Güvenlik Temel Eğitim ve 84. Yenileme Eğitimi sınavı sona erdi. 27 Nisan Cumartesi günü Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından gerçekleştirilen Özel Güvenlik Sınavı’na binlerce aday katılım gösterdi. Özel Güvenlik Sınavı (ÖGG) A,B soru kitapçığı ve cevap anahtarı için heyecanlı bekleyiş başladı. Peki, 108. dönem özel güvenlik sınavı (ÖGG) soruları ve cevapları nasıl, nereden öğrenilir? ÖGG sınav soruları pdf ekranı... 

 

2/4ÖGG SINAV SORULARI YAYIMLANDI

ÖGG SINAV SORULARI YAYIMLANDI!

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından organize edilen 108. dönem ÖGG sınavı soruları ve cevapları, 30 Nisan 2024 Salı yayınlandı.

Özel güvenlik sınavı A ve B soru kitapçıkları ve cevap anahtarları 'www.egm.gov.tr/ozelguvenlik' internet sitesi üzerinden görüntülenebilecek.

ÖGG SINAV SORULARI VE CEVAPLARI PDF İÇİN TIKLAYINIZ

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3/4ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

17.05.2024 tarihinde ÖGG sınav sonuçlarının açıklanması planlanıyor. 01-03.05.2024 Adayların yazılı sınav sorularına itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih aralığıdır.

4/4ÖGG SINAV İTİRAZI NE ZAMAN, NASIL YAPILABİLECKE

ÖGG SINAV İTİRAZI NE ZAMAN, NASIL YAPILABİLECKE?

Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web sitesinde ilan edilecektir.

Yazılı sınav sorularına veya yazılı sınav sonucuna itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 250 TL ücret yatıracaklardır. 3.2. Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınav sorularına ve/veya yazılı sınav sonucuna itiraz ücretini yatırdıktan sonra sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini ÖGNET’e yapacaktır.

Yazılı sınav sonucuna itiraz ile ilgili olarak bu kılavuzun 3.1. 3.2. ve 3.3. maddelerinde belirtildiği şekilde yapılacaktır. Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığına dilekçe vb. şekilde yapılan müracaatlar ile ozelguvenlik@egm.gov.tr adresine yapılan itirazlar değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu durum sınav salonlarında gözetmenler tarafından adaylara duyurulacaktır.

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#ÖGG#108. Dönem Özel Güvenlik Sınav Soruları Ve Cevap Anahtarı#108. Dönem Özel Güvenlik Sınavı

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