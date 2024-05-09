MSÜ 2024 son tercih günü ve tarihi: Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercihleri ne zaman, ayın kaçında bitiyor?

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Milli Savunma Üniversitesi tercih işlemleri 10 Mayıs'ta sona erecek. Yapılacak değerlendirme işlemlerinin ardından da sonuçlar ilan edilecek. MSÜ 2024 tercih sonuç tarihi henüz açıklanmadı. Ancak sonuçların Mayıs ayı sonu veya Haziran ayı ilk haftasından itibaren açıklanması bekleniyor.