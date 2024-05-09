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MSÜ 2024 son tercih günü ve tarihi: Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercihleri ne zaman, ayın kaçında bitiyor?

Güncelleme Tarihi:

#MSÜ 2024 Tercihleri#MSÜ Tercihleri Ne Zaman Bitiyor#Milli Savunma Üniversitesi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2024 10:57

MSÜ son tercih tarihi, işlemler devam ederken adaylar tarafından merak konusu oldu. 2024 Milli Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 3 Mart'ta yapıldı. 21 Mart'ta açıklanan sonuçların ardından da Nisan ayında tercihler alınmaya başladı. Adaylar elde ettikleri puan doğrultusunda tercihlerini gerçekleştiriyor. Süreç belirlenen takvim doğrultusunda tamamlanacak. Peki Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercihleri ne zaman, ayın kaçında bitiyor? İşte MSÜ 2024 son tercih günü…

1/4MSÜ 2024 son tercih günü ve tarihi: Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercihleri ne zaman, ayın kaçında bitiyor

MSÜ tercihleri ne zaman bitiyor, Cuma günü son mu? Hava harp okulu ve meslek yüksekokullarına girmek isteyen adaylar tercihlerini açıklanan tarihlerde tamamlayacak. Millî Savunma Üniversitesi’nde eğitim almak isteyen adaylar sayısal, sözel, eşit ağırlık ve genel puan türünden elde ettikleri sonuçlar ile işlemlerini gerçekleştirecek. İşte MSÜ son tercih günü...

2/4MSÜ 2024 TERCİHLERİ SON GÜN TARİHİ || MSÜ TERCİHLER NE ZAMAN BİTİYOR

MSÜ 2024 TERCİHLERİ SON GÜN TARİHİ || MSÜ TERCİHLER NE ZAMAN BİTİYOR?

Milli Savunma Üniversitesi tercih işlemleri 3 Nisan'da başladı. Adaylar tercihlerini 10 Mayıs 2024 tarihine kadar "personeltemin.msb.gov.tr" adresinden tamamlayacak.

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3/4MSÜ TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR

MSÜ TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı tercihleri ile ilgili olarak ÖSYM başvuru kılavuzunda şu ifadeler yer aldı:

"ÖSYM Başkanlığınca yapılacak 2024 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2024-MSÜ) katılan adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, Millî Savunma Bakanlığı tarafından adaylara duyurulacak tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, 2’nci seçim aşamalarına çağrılmayacaklardır."

4/4MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Milli Savunma Üniversitesi tercih işlemleri 10 Mayıs'ta sona erecek. Yapılacak değerlendirme işlemlerinin ardından da sonuçlar ilan edilecek. MSÜ 2024 tercih sonuç tarihi henüz açıklanmadı. Ancak sonuçların Mayıs ayı sonu veya Haziran ayı ilk haftasından itibaren açıklanması bekleniyor.

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