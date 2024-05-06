×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERBilgi Haberleri

MSB İŞÇİ ALIMI KURA TARİHİ: Milli Savunma Bakanlığı 1829 sürekli işçi alımı kurası ne zaman, saat kaçta, hangi gün?

Güncelleme Tarihi:

#MSB İşçi Alımı#Milli Savunma Bakanlığı İşçi Alımı Kura Çekim Tarihi#Milli Savunma Bakanlığı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2024 17:17

MSB 1829 işçi alımı kura tarihi, başvurularını gerçekleştiren adayların gündeminde yer alıyor. Milli Savunma Bakanlığı, kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlarında 1.829 açıktan sürekli işçi istihdam edecek. Söz konusu alımlar için başvurular geçtiğimiz haftalarda İŞKUR üzerinden tamamlandı. Şimdi de gözler MSB sürekli işçi alımı kura çekim günü ve saatini çevrildi. Sınava girmeye hak kazanan adayların belirlenmesi için kura çekimi gerçekleştirilecek. Bu nedenle açık iş gücü miktarının 4 katı asil 4 katı yedek aday kura yöntemiyle belirlenecek. Peki Milli Savunma Bakanlığı 1829 sürekli işçi alımı kurası ne zaman, saat kaçta, hangi gün? İşte MSB işçi alımı kura çekim bilgileri...