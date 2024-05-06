MSB İŞÇİ ALIMI KURA TARİHİ: Milli Savunma Bakanlığı 1829 sürekli işçi alımı kurası ne zaman, saat kaçta, hangi gün?

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MSB 1829 işçi alımı kura tarihi, başvurularını gerçekleştiren adayların gündeminde yer alıyor. Milli Savunma Bakanlığı, kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlarında 1.829 açıktan sürekli işçi istihdam edecek. Söz konusu alımlar için başvurular geçtiğimiz haftalarda İŞKUR üzerinden tamamlandı. Şimdi de gözler MSB sürekli işçi alımı kura çekim günü ve saatini çevrildi. Sınava girmeye hak kazanan adayların belirlenmesi için kura çekimi gerçekleştirilecek. Bu nedenle açık iş gücü miktarının 4 katı asil 4 katı yedek aday kura yöntemiyle belirlenecek. Peki Milli Savunma Bakanlığı 1829 sürekli işçi alımı kurası ne zaman, saat kaçta, hangi gün? İşte MSB işçi alımı kura çekim bilgileri...