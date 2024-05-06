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MSB İŞÇİ ALIMI KURA TARİHİ 2024 || Milli Savunma Bakanlığı 1829 sürekli işçi alımı kurası ne zaman, saat kaçta, hangi gün?

Güncelleme Tarihi:

#MSB 1829 İşçi Alımı Kura Tarihi#Milli Savunma Bakanlığı#1829 Sürekli İşçi Alımı Kurası
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2024 16:15

MSB 1829 işçi alımı kura tarihi, başvurularını gerçekleştiren adayların gündeminde yer alıyor. Milli Savunma Bakanlığı, kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlarında 1.829 açıktan sürekli işçi istihdam edecek. Söz konusu alımlar için başvurular geçtiğimiz haftalarda İŞKUR üzerinden tamamlandı. Şimdi de gözler MSB sürekli işçi alımı kura çekim günü ve saatini çevrildi. Sınava girmeye hak kazanan adayların belirlenmesi için kura çekimi gerçekleştirilecek. Bu nedenle açık iş gücü miktarının 4 katı asil 4 katı yedek aday kura yöntemiyle belirlenecek. Peki Milli Savunma Bakanlığı 1829 sürekli işçi alımı kurası ne zaman, saat kaçta, hangi gün? İşte MSB işçi alımı kura çekim bilgileri...

1/4MSB İŞÇİ ALIMI KURA TARİHİ 2024 || Milli Savunma Bakanlığı 1829 sürekli işçi alımı kurası ne zaman, saat kaçta, hangi gün

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlarda 1829 açıktan sürekli işçi alımı gerçekleştirecek. Söz konusu alımlarla ilgili başvuru tamamlandı. Birden fazla ilana başvuru yapanlar ile Millî Savunma Bakanlığında ücretleri genel bütçeden ödenen bir iş yerinde çalışmakta olan işçilerden müracaat edenlerin başvuruları kabul edilmeyecek. İşlemlerini gerçekleştiren adaylar, MSB kura çekimi tarihini mercek altına aldı. Peki MSB 1829 sürekli işçi alımı kurası ne zaman, saat kaçta, hangi gün? İşte ayrıntılar...

2/4MSB 1829 İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA

MSB 1829 İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Milli Savunma Bakanlığı sürekli işçi alımı kura çekimi, Millî Savunma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitim Merkezi (Emniyet Mahallesi Celal Bayar Bulvarı No:77/A Yenimahalle/ANKARA) 16 Mayıs 2024 Perşembe günü saat 10:00’da noter huzurunda yapılacak.

Kura sonucunda belirlenen sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste Millî Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinden yayımlanacak. Bu yayım tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca tebliğ yapılmayacak.

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3/4SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAV OLACAK

SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAV OLACAK

Açık iş pozisyonları için sözlü/uygulamalı sınav yapılacak. Sınava açık iş gücü miktarının 4 katı oranında aday kabul edilecek. Sınava girmeye hak kazanan adayların belirlenmesi maksadıyla ilgili Yönetmelik gereği kura çekimi yapılacak. Bu nedenle açık iş gücü miktarının 4 katı asil 4 katı yedek aday kura yöntemiyle belirlenecek.

Sözlü/uygulamalı sınav, adayların başvurdukları meslek koluna ilişkin mesleki bilgi ve beceriler ile yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik olarak yapılacak.

4/470 PUANIN ALTINDA ALAN ADAYLAR...

70 PUANIN ALTINDA ALAN ADAYLAR...

Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek ve 70 (yetmiş) puanın altında puan alan adaylar başarısız sayılacak.

Adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sırası bu puan üzerinden tespit edilecek. Sözlü sınav sonucunda, sınavda başarılı bulunan (70 ve daha üstü puan alan) yüksek puanlı adaydan başlanmak suretiyle ilgili ilanda belirtilen açık iş gücü miktarınca asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecek. Sınav sonucu Millî Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinde yayımlanacaktır. Sınav sonucunun bildirilmesi için adaylara ayrıca başka bir tebligat yapılmayacak.

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#MSB 1829 İşçi Alımı Kura Tarihi#Milli Savunma Bakanlığı#1829 Sürekli İşçi Alımı Kurası

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