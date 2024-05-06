MSB İŞÇİ ALIMI KURA TARİHİ 2024 || Milli Savunma Bakanlığı 1829 sürekli işçi alımı kurası ne zaman, saat kaçta, hangi gün?

SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAV OLACAK
Açık iş pozisyonları için sözlü/uygulamalı sınav yapılacak. Sınava açık iş gücü miktarının 4 katı oranında aday kabul edilecek. Sınava girmeye hak kazanan adayların belirlenmesi maksadıyla ilgili Yönetmelik gereği kura çekimi yapılacak. Bu nedenle açık iş gücü miktarının 4 katı asil 4 katı yedek aday kura yöntemiyle belirlenecek.
Sözlü/uygulamalı sınav, adayların başvurdukları meslek koluna ilişkin mesleki bilgi ve beceriler ile yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik olarak yapılacak.