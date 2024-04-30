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MSB 1829 İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ 2024 TARİHİ || İŞKUR Milii Savunma Bakanlığı işçi alımı 2024 ne zaman, şartları neler?

Güncelleme Tarihi:

#MSB 1829 İşçi Alımı#MSB#İŞKUR Milii Savunma Bakanlığı İşçi Alımı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2024 10:35

24 Nisan tarihinde alınmaya başlayan MSB 1829 işçi alımı başvuru tarihi 29 Nisan Pazartesi sona erdi. Şimdi ise gözler sınav ve kura sonucu tarihlerinde... Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek ve 70 (yetmiş) puanın altında puan alan adaylar başarısız sayılacak. Sözlü ve uygulamalı sınava açık iş gücü miktarının 4 katı aday çağırılacak. İŞKUR’da yayımlanan listede belirtilen bir ilana (bir iş yeri ve bir meslek koluna) başvuru yapabilecek. Birden fazla ilana başvuru yapanlar ile Millî Savunma Bakanlığında ücretleri genel bütçeden ödenen bir iş yerinde çalışmakta olan işçilerden müracaat edenlerin başvuruları kabul edilmeyecek. Peki, İŞKUR Milii Savunma Bakanlığı işçi alımı 2024 ne zaman, kura sonucu ne zaman açıklanacak? İşte, MSB 1829 işçi alımı 2024 detayları...

1/4MSB 1829 İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ 2024 TARİHİ || İŞKUR Milii Savunma Bakanlığı işçi alımı 2024 ne zaman, şartları neler

Söz konusu alımlarla ilgili başvuru şartları ve kontenjan dağılımı personeltemin.msb.gov.tr sayfası üzerinden yayınlandı. Buna göre açık pozisyonlar için sözlü/uygulamalı sınav yapılacak. Sınava açık iş gücü miktarının 4 katı oranında aday kabul edilecek. Sınava girmeye hak kazanan adayların belirlenmesi için kura çekimi gerçekleştirilecek. İŞKUR'da yer alan ilgili ilanlara başvuruda bulunma isteyenler işlemlerini 29 Nisan'a kadar tamamlayacak. Alımlar dahilinde Milli Savunma Bakanlığı, kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlarında 1.829 açıktan sürekli işçi istihdam edilecek. Başvurular iskur.gov.tr üzerinden gerçekleştiriliyor. MSB 1829 işçi alımı ne zaman? İŞKUR Milii Savunma Bakanlığı işçi alımı 2024 kura çekimi tarihi...

2/4MSB 1829 İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN

MSB 1829 İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

İŞKUR Milii Savunma Bakanlığı işçi alımı 2024 kura çekimi, Millî Savunma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitim Merkezi (Emniyet Mahallesi Celal Bayar Bulvarı No:77/A Yenimahalle/ANKARA) 16 Mayıs 2024 Perşembe günü saat 10:00’da noter huzurunda yapılacak.

Kura sonucunda belirlenen sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste Millî Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinden yayımlanacak. Bu yayım tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca tebliğ yapılmayacak.

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3/4MSB 1829 İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ 2024 TARİHİ || İŞKUR Milii Savunma Bakanlığı işçi alımı 2024 ne zaman, şartları neler

Adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sırası bu puan üzerinden tespit edilecek. Sözlü sınav sonucunda, sınavda başarılı bulunan (70 ve daha üstü puan alan) yüksek puanlı adaydan başlanmak suretiyle ilgili ilanda belirtilen açık iş gücü miktarınca asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecek. Sınav sonucu Millî Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinde yayımlanacaktır. Sınav sonucunun bildirilmesi için adaylara ayrıca başka bir tebligat yapılmayacak.

KURA SONUCUNDA BELGE KONTROLÜ YAPILACAK

Kura sonucuna göre sınava girmeye hak kazanan adayların ilanda belirtilen koşulları taşıyıp taşımadıklarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge vb. belgeleri kontrol edilecek. Bu maksatla sınava girmeye hak kazanan adaylara belge kontrolü yapılacak. Belge kontrolü tarihleri ve yerleri Millî Savunma Bakanlığı resmi internet sayfasından ilan edilecek. Belge kontrolüne asil ve yedek adayların tamamı katılacaktır. Adaylar belge kontrolüne gelirken, belgelerin asılları ile birlikte fotokopilerini de getirecek.

 

4/4BELİRLENEN SÜRE İÇİNDE GÖREVE BAŞLAMAYAN ADAYLAR...

BELİRLENEN SÜRE İÇİNDE GÖREVE BAŞLAMAYAN ADAYLAR...

İşe yerleştirmeye hak kazandığı halde belirtilen süre içerisinde göreve başlamayanların/işe başlama hakkından feragat edenlerin, deneme süresi içerisinde herhangi bir nedenle iş sözleşmesi sona erenlerin, başvuru şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilenlerin yerine istihdam edilmek üzere, kadro/pozisyon bazında yedek listeden başarı sırasına göre işe yerleştirme yapılabilecektir.

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#MSB 1829 İşçi Alımı#MSB#İŞKUR Milii Savunma Bakanlığı İşçi Alımı

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