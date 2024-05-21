MHRS randevu onaylama nasıl yapılır? Hastane randevu onaylama detayları

3 AYRI YOLLA RANDEVU
“MHRS’ye üç ayrı yolla erişim sağlanıyor. İnternetten MHRS yazıp kayıt yaptırarak, telefona indirilen MHRS aplikasyonu ile ya da ALO 182 numaralı çağrı hattı aranarak. İnternetten veya aplikasyon yardımı ile istenilen il, hastane, branş ve hekim yazılarak talepte bulunulabiliyor. Ya da vatandaşlar Alo 182 çağrı merkezini arayarak bağlandığı canlı operatöre isim, soyadı ve TC kimlik numarasını vererek randevu alabiliyor. İstenilen tarih boş değilse başka bir hastaneye yönlendirme yapılabiliyor. Kişi başka hastane istemiyorsa ileri tarihe istediği hastane, branş ve hekimden randevusunu oluşturabiliyor.