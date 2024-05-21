MHRS randevu onaylama nasıl yapılır? Hastane randevu onaylama detayları

Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) için yeni dönem başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan Merkezi Hekim Randevu Sistemi’nin (MHRS) ayrıntıları belli oldu. MHRS randevu onaylama ne zaman başlıyor? sorusu da vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. “MHRS’ye üç ayrı yolla erişim sağlanıyor. İnternetten MHRS yazıp kayıt yaptırarak, telefona indirilen MHRS aplikasyonu ile ya da ALO 182 numaralı çağrı hattı aranarak. Peki, MHRS randevu nasıl onaylanır ve iptal edilir? MHRS randevu onay kodu ne zaman gelir? İşte MHRS yeni randevu onaylama kodu ile ilgili merak edilenler!