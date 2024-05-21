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MHRS randevu onaylama nasıl yapılır? Hastane randevu onaylama detayları

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#MHRS Randevu Onaylama#MHRS Randevusu Nasıl Onaylanır#MHRS Randevu Nasıl İptal Edilir
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2024 09:58

MHRS randevu onaylama nasıl yapılır sorusu, yeni dönemin başlamasıyla birlikte merak konusu oldu. Yeni başlayan sisteme göre alınan randevular bir gün öncesinde onaylanacak. Vatandaşlar randevusunu onayladıktan sonra hastaneye gitmezse 15 gün boyunca aynı branştan randevu oluşturamayacak ancak, isterse hastaneye ayakta başvuru yolu ile muayene talep edebilecek. Onaylı Randevu Sistemi, hastanelere, hekimlere zamanı verimli kullanma imkanı sağlayacak. Hasta, gelemeyeceği randevuyu iptal edecek. Peki, MHRS hastane randevusu nasıl onaylanır ve iptal edilir? MHRS randevu onay kodu neden gelmedi?

1/8MHRS randevu onaylama nasıl yapılır Hastane randevu onaylama detayları

Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) için yeni dönem başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan Merkezi Hekim Randevu Sistemi’nin (MHRS) ayrıntıları belli oldu. MHRS randevu onaylama ne zaman başlıyor? sorusu da vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. “MHRS’ye üç ayrı yolla erişim sağlanıyor. İnternetten MHRS yazıp kayıt yaptırarak, telefona indirilen MHRS aplikasyonu ile ya da ALO 182 numaralı çağrı hattı aranarak. Peki, MHRS randevu nasıl onaylanır ve iptal edilir? MHRS randevu onay kodu ne zaman gelir? İşte MHRS yeni randevu onaylama kodu ile ilgili merak edilenler!

2/8MHRS RANDEVU ONAYLAMA NE ZAMAN BAŞLIYOR

MHRS RANDEVU ONAYLAMA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

MHRS randevu onaylama sistemi 13 Mayıs Pazartesi gününden itibaren başladı. Sağlık Bakanlığınca hayata geçirilen "Onaylı Randevu" sistemiyle hastalar, randevu tarihinden bir gün önce saat 20.00'ye kadar randevusuna onay verecek veya gelemeyeceğini Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ne (MHRS) bildirecek. 65 yaş üstü vatandaşlar ve kanser hastalarının randevularına onay verme zorunluluğu olmayacak.

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3/8MHRS HASTANE RANDEVUSU NASIL ONAYLANIR

MHRS HASTANE RANDEVUSU NASIL ONAYLANIR?

MHRS sistemi üzerinden alınan randevu MHRS mobil uygulamasından, SMS'le gelen mesaja yanıt vererek ya da ALO 182'yi arayarak onaylayabiliyor. Randevu tarihinden bir gün önce, akşam saat 20.00'ye kadar kişilerin randevusuna onay vermesi veya gelemeyeceğini bildirmesi gerekecek. "www.mhrs.gov.tr" internet sitesi, mobil uygulama ve "ALO 182" çağrı merkezi olmak üzere tüm kanallar üzerinden "onay" verilebilecek.

4/8MHRS RANDEVU NASIL İPTAL EDİLİR

MHRS RANDEVU NASIL İPTAL EDİLİR?

Randevu tarihinden 1 gün önce, saat 20.00'ye kadar "www.mhrs.gov.tr" internet sitesi, mobil uygulama ve ALO 182 çağrı merkezi aracılığıyla iptal işlemleri gerçekleştirilebilecek. Son onay saatine kadar kadar randevusunu onaylamayan kişilerin randevusu sistem tarafından iptal edilecek.

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5/83 AYRI YOLLA RANDEVU

3 AYRI YOLLA RANDEVU

“MHRS’ye üç ayrı yolla erişim sağlanıyor. İnternetten MHRS yazıp kayıt yaptırarak, telefona indirilen MHRS aplikasyonu ile ya da ALO 182 numaralı çağrı hattı aranarak. İnternetten veya aplikasyon yardımı ile istenilen il, hastane, branş ve hekim yazılarak talepte bulunulabiliyor. Ya da vatandaşlar Alo 182 çağrı merkezini arayarak bağlandığı canlı operatöre isim, soyadı ve TC kimlik numarasını vererek randevu alabiliyor. İstenilen tarih boş değilse başka bir hastaneye yönlendirme yapılabiliyor. Kişi başka hastane istemiyorsa ileri tarihe istediği hastane, branş ve hekimden randevusunu oluşturabiliyor.

6/8ONAY YA DA İPTAL ŞART

ONAY YA DA İPTAL ŞART

Örneğin kişi 15 Mayıs için randevu oluşturduysa telefona indirilen aplikasyon ya da internet üzerinden yapılan başvuru sonrası 14 Mayıs günü saat 20.00’ye kadar kendisine gelen bildirimle randevusunu onaylayacak ya da iptal edecek. Kişi 182 numaralı telefonu arayarak randevu aldıysa, yine 14 Mayıs günü saat 20.00’ye kadar telefonuna gelen mesaj ya da arama yoluyla randevusunu onaylayacak veya iptal edecek.

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7/8HASTANEYE GİTMEZSE 15 GÜN RANDEVU YOK

HASTANEYE GİTMEZSE 15 GÜN RANDEVU YOK

Vatandaş randevusunu onayladıktan sonra hastaneye gitmezse 15 gün boyunca aynı branştan randevu oluşturamayacak ancak, isterse hastaneye ayakta başvuru yolu ile muayene talep edebilecek.

8/8MHRS randevu onaylama nasıl yapılır Hastane randevu onaylama detayları
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