MHRS onaylı randevu nedir? MHRS online randevu nasıl alınır? Adım adım MHRS onaylı randevu alma bilgisi

Sağlık Bakanı Koca MHRS onaylı randevu sistemi duyurusunda bulundu. Koca, "Sağlık hizmeti almayı kolaylaştıracak bir noktayı paylaşmak isterim: Bir altyapı kurduk. Sistem artık şöyle işleyecek: Ertesi gün randevusu olan her hastamız, akşam saat 8’e kadar randevusuna onay verecek veya gelemeyeceğini bildirecek. Bu sisteme Onaylı Randevu Sistemi, MHRS’de başlatılan bu yeni döneme de 'Onaylı Randevu Dönemi' diyoruz. Uygulama pazartesi günü başlıyor. Onaylı Randevu Dönemi hayırlı olsun. Hasta gelemeyeceği randevuyu iptal edecek." sözleriyle yeni sistemi anlattı. Peki, MHRS onaylı randevu nasıl alınır? işte adım adım MHRS onaylı randevu alma bilgileri...