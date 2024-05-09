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MHRS onaylı randevu nedir? MHRS online randevu nasıl alınır? Adım adım MHRS onaylı randevu alma bilgisi

Güncelleme Tarihi:

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Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2024 17:14

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ulusal Sağlık Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı"nın ardından yaptığı basın toplantısında MHRS'de yeni dönemi açıkladı. Koca, "Pandemide randevu sistemini yaygın kullanmaya biz teşvik ettik. Tercih randevulu muayeneye kaldı. 23 milyon kişi aldığı randevulardan 3'te 1'ine gelmedi. Gelinmeyen randevu sayısı 81 milyon. Randevu kapasitesinin yüzde 30'u kullanılamadı." diyerek MHRS onaylı randevu sistemi hakkında bilgileri paylaştı. Peki, MHRS onaylı randevu nedir? MHRS online randevu nasıl alınır? İşte MHRS onaylı randevu alma ekranı...

1/3MHRS onaylı randevu nedir MHRS online randevu nasıl alınır Adım adım MHRS onaylı randevu alma bilgisi

Sağlık Bakanı Koca MHRS onaylı randevu sistemi duyurusunda bulundu. Koca, "Sağlık hizmeti almayı kolaylaştıracak bir noktayı paylaşmak isterim: Bir altyapı kurduk. Sistem artık şöyle işleyecek: Ertesi gün randevusu olan her hastamız, akşam saat 8’e kadar randevusuna onay verecek veya gelemeyeceğini bildirecek. Bu sisteme Onaylı Randevu Sistemi, MHRS’de başlatılan bu yeni döneme de 'Onaylı Randevu Dönemi' diyoruz. Uygulama pazartesi günü başlıyor. Onaylı Randevu Dönemi hayırlı olsun. Hasta gelemeyeceği randevuyu iptal edecek." sözleriyle yeni sistemi anlattı. Peki, MHRS onaylı randevu nasıl alınır? işte adım adım MHRS onaylı randevu alma bilgileri...

2/3MHRS ONAYLI RANDEVU NASIL ALINIR

MHRS ONAYLI RANDEVU NASIL ALINIR?

  • mhrs.gov.tr adresinden randevu al butonunu tıklayınız.
  • Açılan pencere üzerinde T.C. Kimlik Numaranızı ve MHRS şifrenizi girerek sisteme giriş yapabilirsiniz.
  • Ardından açılan sayfada randevu alınmak istenen il ve ilçeyi seçiniz.
  • Hangi hastaneden randevu almak istiyorsanız o hastaneyi seçebilirsiniz.
  • Ardından ilgili rahatsızlığınızla ilgili bölüme tıklayın.
  • Gelen ekrandan doktoru da seçebilirsiniz.
  • Ardından uygun gün ve saate tıklayın.
  • Bilgileri oluşturduktan sonra randevunuzu onaylayabilirsiniz.

ONLİNE RANDEVU ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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3/3UYGULAMA PAZARTESİ BAŞLIYOR

UYGULAMA PAZARTESİ BAŞLIYOR!

Koca, "Sistem artık şöyle işleyecek: Ertesi gün randevusu olan her hastamız, akşam saat 8’e kadar randevusuna onay verecek veya gelemeyeceğini bildirecek. Bu sisteme Onaylı Randevu Sistemi, MHRS’de başlatılan bu yeni döneme de 'Onaylı Randevu Dönemi' diyoruz. Uygulama pazartesi günü başlıyor" dedi.

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