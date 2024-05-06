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MEB ÖĞRETMEN ATAMALARI SON DAKİKA (6 MAYIS 2024) || Öğretmen atama kontenjanları ve şartları belli oldu mu, atama sayısı ne zaman açıklanacak?

Güncelleme Tarihi:

#Öğretmen Atama Takvimi 2024#Milli Eğitim Bakanlığı#Öğretmen Atama Sayısı-Kontenjan Ve Branş Dağılımı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2024 13:35

Milli Eğitim Bakanlığı 2024 öğretmen atama takvimi için gözler bugün (6 Mayıs Pazartesi) düzenlenecek Kabine Toplantısı'na çevrildi. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Beştepe’de toplanıyor. Öğretmen atama takvimi ve sayısı da masaya gelmesi beklenen gündem maddeleri arasında yer alıyor. Atama kontenjanları ve branş dağılımı detaylarının Kabine Toplantısı'nın ardından netleşmesi bekleniyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin daha önce yaptığı açıklamada pazartesi gününü işaret ederek "Atanacak öğretmen sayısı ve branş bazında kontenjan dağılımları açıklanmış olur" demişti. Bakanlık öğretmen atamaları sürecinde branş dağılımını ihtiyaçlar doğrultusunda belirliyor. Atama takviminin netleşmesiyle beraber başvurular alınacak. Peki MEB Öğretmen atama kontenjanları ve şartları belli oldu mu, atama sayısı ne zaman açıklanacak? İşte öğretmen atama kontenjan ve branş dağılımı son dakika gelişmeleri 2024...

1/7MEB ÖĞRETMEN ATAMALARI SON DAKİKA (6 MAYIS 2024) || Öğretmen atama kontenjanları ve şartları belli oldu mu, atama sayısı ne zaman açıklanacak

MEB Öğretmen atama takvimi ve sayısı, 6 Mayıs Pazartesi günü yapılacak Kabine Toplantısı ile gündemde öne çıkan konular arasında yer alıyor. Öğretmen atamaları ile kontenjan bilgisi son durum detayları öğretmen adayları tarafından yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı (Bakanlar Kurulu Toplantısı) ile öğretmen atama tarihi, sayısı ve kadro-branş dağılımının da netlik kazanması bekleniyor. Geçtiğimiz yıllarda sınıf öğretmenliği, matematik, rehberlik, okul öncesi gibi pek çok branşta öğretmen atamaları gerçekleştirilmişti. MEB öğretmen atamalarında kadro ve branş dağılımı ihtiyaç doğrultusunda belirleniyor. Sözleşmeli öğretmen atama detaylarının Kabine gündeminde olması bekleniyor. Peki öğretmen atamaları ne zaman, kadro sayısı açıklandı mı? Öğretmen atamaları branş dağılımı belli oldu mu? İşte son durum gelişmeleri...

2/7ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ VE SAYISI SON DAKİKA || BRANŞ VE KONTENJAN DAĞILIMI AÇIKLANDI MI, NASIL OLACAK

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ VE SAYISI SON DAKİKA || BRANŞ VE KONTENJAN DAĞILIMI AÇIKLANDI MI, NASIL OLACAK?

Millî Eğitim Bakanı (MEB) Yusuf Tekin, geçtiğimiz günlerde A Haber canlı yayında öğretmen atama rakamları konusuna da değindi. Bakan Tekin, konuyla ilgili şu bilgileri verdi:

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3/7MEB ÖĞRETMEN ATAMALARI SON DAKİKA (6 MAYIS 2024) || Öğretmen atama kontenjanları ve şartları belli oldu mu, atama sayısı ne zaman açıklanacak

"Öğretmen atamaları önümüzdeki günlerde açıklanacak. Cumhurbaşkanlığı kabinesinin toplanmasını bekliyoruz. Cumhurbaşkanımızın nihai kararını aldıktan sonra açıklamamızı yapacağız. Bizim Bakanlık açısından her branş eşit derece önemlidir. Hiçbir branşın bakan olarak ayırt edecek pozisyonda değilim. İhtiyacımız sayısal olarak neyse daha az ihtiyaç olan bölüme kaynak aktaracak değiliz. Elimizde 130 branşın Türkiye genelinde ihtiyaç tablosunu alırız. Bize tahsis edilen kadro ne kadar orantısını yapmış durumdayız. Oradan bize rakam verilir."

4/7MEB ÖĞRETMEN ATAMALARI SON DAKİKA (6 MAYIS 2024) || Öğretmen atama kontenjanları ve şartları belli oldu mu, atama sayısı ne zaman açıklanacak

2024 MEB öğretmen atama takviminin belli olmasıyla kontenjanlar ve branş dağılımları açıklanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın personel.meb.gov.tr internet adresi üzerinden yayınlanacak başvuru kılavuzu ile öğretmen atama başvuruları yayınlanacak.

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5/7MEB ÖĞRETMEN ATAMALARI SON DAKİKA (6 MAYIS 2024) || Öğretmen atama kontenjanları ve şartları belli oldu mu, atama sayısı ne zaman açıklanacak

Bakanlığın çalışmaları tamamlandıktan sonra atama kılavuzunda branş ve kadro dağılımları ilan edilecek.

6/7MEB ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2024

MEB ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2024

2024 öğretmen atama takvimi ise henüz netlik kazanmadı. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamaları için Kabine Toplantısı'nı işaret ederek nihai açıklamanın Kabine Toplantısı'nın ardından yapılacağını belirtmişti.

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7/7MEB ÖĞRETMEN ATAMALARI SON DAKİKA (6 MAYIS 2024) || Öğretmen atama kontenjanları ve şartları belli oldu mu, atama sayısı ne zaman açıklanacak

On binlerce öğretmen adayının gözü de bugün (6 Mayıs Pazartesi) Beştepe’de olacak. Öğretmen atamalarına ilişkin sayı ve takvimin Kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

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#Öğretmen Atama Takvimi 2024#Milli Eğitim Bakanlığı#Öğretmen Atama Sayısı-Kontenjan Ve Branş Dağılımı

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