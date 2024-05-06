MEB ÖĞRETMEN ATAMALARI SON DAKİKA (6 MAYIS 2024) || Öğretmen atama kontenjanları ve şartları belli oldu mu, atama sayısı ne zaman açıklanacak?

MEB Öğretmen atama takvimi ve sayısı, 6 Mayıs Pazartesi günü yapılacak Kabine Toplantısı ile gündemde öne çıkan konular arasında yer alıyor. Öğretmen atamaları ile kontenjan bilgisi son durum detayları öğretmen adayları tarafından yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı (Bakanlar Kurulu Toplantısı) ile öğretmen atama tarihi, sayısı ve kadro-branş dağılımının da netlik kazanması bekleniyor. Geçtiğimiz yıllarda sınıf öğretmenliği, matematik, rehberlik, okul öncesi gibi pek çok branşta öğretmen atamaları gerçekleştirilmişti. MEB öğretmen atamalarında kadro ve branş dağılımı ihtiyaç doğrultusunda belirleniyor. Sözleşmeli öğretmen atama detaylarının Kabine gündeminde olması bekleniyor. Peki öğretmen atamaları ne zaman, kadro sayısı açıklandı mı? Öğretmen atamaları branş dağılımı belli oldu mu? İşte son durum gelişmeleri...