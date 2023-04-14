Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA
Hürriyet Arama
HABERLERBilgi Haberleri

MEB engelli öğretmen ataması 2023 || Engelli öğretmen başvurusu nasıl, ne zaman yapılır? MEB 3 bin 500 engelli öğretmen ataması tercih ve kontenjanları

Güncelleme Tarihi:

#MEB Engelli Öğretmen Ataması 2023#Engelli Öğretmen Ataması#3 Bin 500 Engelli Öğretmen Ataması
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2023 12:29

Milli Eğitim Bakanlığı 2023 yılında 3 bin 500 engelli öğretmen alımı gerçekleştireceğini duyurmuştu ve atama takvimi yayımlandı. Bunun ardından EKPSS 3 bin 500 engelli öğretmen ataması tercih başvuruları başlamış oldu. Tercih süreci sona erdikten sonra atamalar elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Peki, Engelli öğretmen başvurusu nasıl, ne zaman yapılır? MEB engelli öğretmen ataması 2023 tercih ve kontenjanları

1/4MEB engelli öğretmen ataması 2023 || Engelli öğretmen başvurusu nasıl, ne zaman yapılır MEB 3 bin 500 engelli öğretmen ataması tercih ve kontenjanları

Milli Eğitim Bakanlığı, 2023 yılında EKPSS puanı ile 3 bin 500 engelli öğretmen alımı gerçekleştirecek. Engelli öğretmen başvurusu başlamıştı. Engelli öğretmen ataması takvimine göre tercih başvuruları onay süreci ise 12 Nisan ve 15 Nisan tarihleri arasında yapılacak. İşte, engelli öğretmen ataması tercih başvurusu nasıl yapılır? MEB 3 bin 500 engelli öğretmen ataması tercih ve kontenjanları

2/4ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI TERCİH BAŞVURULARI NASIL YAPILIR

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI TERCİH BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Adaylar ön başvuruda bulundukları alanda kontenjan verilmesi halinde tercih başvurularını “personel.meb.gov.tr” adresinde yer alan Elektronik Tercih Başvuru Formunu doldurmak suretiyle yapacaklar.

Alanlarında kontenjan verilmeyen adaylar tercih başvurusunda bulunamayacak.

Başvuruda bulunanlar tercihlerine açılan il millî eğitim müdürlükleri içerisinden en fazla 10 (on) tercihte bulunabilecek.

10 (on) tercihin tamamını dolduran adaylar tercih dışı seçenek olarak; “Tercihlerim dışında atanmayı istiyorum.” veya “Tercihlerim dışında atanmayı istemiyorum.” seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecekler.

TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

3/4MEB engelli öğretmen ataması 2023 || Engelli öğretmen başvurusu nasıl, ne zaman yapılır MEB 3 bin 500 engelli öğretmen ataması tercih ve kontenjanları

Adaylar tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il millî eğitimmüdürlüğüne gitmeyecekler, tercih başvurularını sistemden kaydedecekler.

Tercih başvurusunu kaydeden aday, tercihlerinde değişiklik yapmak istemesi halinde tercih başvurusunu sistem üzerinden iptal edip (Aday tarafından yapılacaktır.) Ek-1 Başvuru ve Atama Takvimi’nde belirtilen süre içerisinde yeniden tercih başvurusundabulunabilecektir.

Adayların tercih başvurularına ilişkin kayıtlarını Ek-1 Başvuru ve Atama Takvimi’ndebelirlenen tarihin son günü Saat 16.00’ya kadar tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Adayların tercih başvurularında değişikliğe gitmeleri halinde sistemde kayıtlı en son tercih başvurusu üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

4/4KONTENJANLAR VE BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU

KONTENJANLAR VE BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU

Atama yapılacak alan ve kontenjan sayıları, tercih başvurularının ilk günü olan 12.04.2023 tarihinde “personel.meb.gov.tr” adresinde yayımlandı.

MEB ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMA KONTENJAN VE BRANŞ DAĞILIMI İÇİN TIKLAYINIZ

Haberle ilgili daha fazlası:
#MEB Engelli Öğretmen Ataması 2023#Engelli Öğretmen Ataması#3 Bin 500 Engelli Öğretmen Ataması