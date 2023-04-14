MEB engelli öğretmen ataması 2023 || Engelli öğretmen başvurusu nasıl, ne zaman yapılır? MEB 3 bin 500 engelli öğretmen ataması tercih ve kontenjanları

Milli Eğitim Bakanlığı, 2023 yılında EKPSS puanı ile 3 bin 500 engelli öğretmen alımı gerçekleştirecek. Engelli öğretmen başvurusu başlamıştı. Engelli öğretmen ataması takvimine göre tercih başvuruları onay süreci ise 12 Nisan ve 15 Nisan tarihleri arasında yapılacak. İşte, engelli öğretmen ataması tercih başvurusu nasıl yapılır? MEB 3 bin 500 engelli öğretmen ataması tercih ve kontenjanları