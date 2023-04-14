MEB engelli öğretmen ataması 2023 || Engelli öğretmen başvurusu nasıl, ne zaman yapılır? MEB 3 bin 500 engelli öğretmen ataması tercih ve kontenjanları

Adaylar tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il millî eğitimmüdürlüğüne gitmeyecekler, tercih başvurularını sistemden kaydedecekler.
Tercih başvurusunu kaydeden aday, tercihlerinde değişiklik yapmak istemesi halinde tercih başvurusunu sistem üzerinden iptal edip (Aday tarafından yapılacaktır.) Ek-1 Başvuru ve Atama Takvimi’nde belirtilen süre içerisinde yeniden tercih başvurusundabulunabilecektir.
Adayların tercih başvurularına ilişkin kayıtlarını Ek-1 Başvuru ve Atama Takvimi’ndebelirlenen tarihin son günü Saat 16.00’ya kadar tamamlamış olmaları gerekmektedir.
Adayların tercih başvurularında değişikliğe gitmeleri halinde sistemde kayıtlı en son tercih başvurusu üzerinden değerlendirme yapılacaktır.