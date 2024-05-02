MAYIS AYI KİRA ARTIŞ (ZAM) ORANI 2024 || TÜİK Mayıs işyeri ve konut kira artış oranı (TEFE-TÜFE) açıklandı mı, ne zaman belli olacak, yüzde kaç?

Mayıs 2024 kira zammı için TÜİK verilerine odaklanıldı. Türkiye İstatistik Kurumu, her ayın ilk günlerinde önceki aya ait enflasyon rakamlarını kamuoyu ile paylaşıyor. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileri pek çok alanda fiyatlarında belirlenmesinde belirleyici rol oynuyor. Kira artış oranı üzerinde de enflasyon rakamları etkili oluyor. Kira artış sınırlaması Temmuz 2024’e kadar uzatılmıştı. Fakat mülk sahipleri kira artış zam oranını yakından takip ediyor. Peki TÜİK Mayıs işyeri ve konut kira artış oranı (TEFE-TÜFE) yüzde kaç? İşte ayrıntılar...