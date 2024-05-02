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MAYIS AYI KİRA ARTIŞ (ZAM) ORANI 2024 || TÜİK Mayıs işyeri ve konut kira artış oranı (TEFE-TÜFE) açıklandı mı, ne zaman belli olacak, yüzde kaç?

Güncelleme Tarihi:

#Kira Artış Oranı#Mayıs Ayı Kira Artış Zammı#TÜİK
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2024 18:20

Mayıs 2024 kira artış oranı için Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı enflasyon oranı yakından takip ediliyor. TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verileri ile beraber Mayıs 2024 kira zammı da netleşmiş olacak. Kira artış sınırlaması Temmuz 2024'e kadar uzatıldı. Ancak, iş yeri ve ev sahipleri kira artş zammını takip ediyor. Mayıs ayı kira artış oranı hesaplama formülü de bu bağlamda merak ediliyor. Peki TÜİK Mayıs işyeri ve konut kira artış oranı (TEFE-TÜFE) açıklandı mı, ne zaman belli olacak, yüzde kaç? İşte Mayıs 2024 kira zammı ile ilgili detaylar...

1/6MAYIS AYI KİRA ARTIŞ (ZAM) ORANI 2024 || TÜİK Mayıs işyeri ve konut kira artış oranı (TEFE-TÜFE) açıklandı mı, ne zaman belli olacak, yüzde kaç

Mayıs 2024 kira zammı için TÜİK verilerine odaklanıldı. Türkiye İstatistik Kurumu, her ayın ilk günlerinde önceki aya ait enflasyon rakamlarını kamuoyu ile paylaşıyor. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileri pek çok alanda fiyatlarında belirlenmesinde belirleyici rol oynuyor. Kira artış oranı üzerinde de enflasyon rakamları etkili oluyor. Kira artış sınırlaması Temmuz 2024’e kadar uzatılmıştı. Fakat mülk sahipleri kira artış zam oranını yakından takip ediyor. Peki TÜİK Mayıs işyeri ve konut kira artış oranı (TEFE-TÜFE) yüzde kaç? İşte ayrıntılar...

2/6TÜİK 2024 MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR, YÜZDE KAÇ

TÜİK 2024 MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR, YÜZDE KAÇ?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan 2024 enflasyon rakamlarını 3 Nisan Cuma günü saat 10.00’da kamuoyu ile paylaşacak. Kira artış oranını da enflasyon rakamları açıklandıktan sonra belli olacak. Kira artış sınırlaması Temmuz 2024’e kadar devam diyor.

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3/6GEÇTİĞİMİZ AYIN KİRA ARTIŞ ORANI

GEÇTİĞİMİZ AYIN KİRA ARTIŞ ORANI

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Mart ayında enflasyon yüzde 68.50 oldu. Kira artış oranı ise yüzde 57.50 olarak belirlendi.

4/6MAYIS AYI KİRA ARTIŞ (ZAM) ORANI 2024 || TÜİK Mayıs işyeri ve konut kira artış oranı (TEFE-TÜFE) açıklandı mı, ne zaman belli olacak, yüzde kaç

Mart ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte iş yerlerine yapılacak kira artış oranı belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu, Mart ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı. Enflasyon aylık yüzde 3.16 yıllık yüzde 68.50 oldu.

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5/6MAYIS AYI KİRA ARTIŞ (ZAM) ORANI 2024 || TÜİK Mayıs işyeri ve konut kira artış oranı (TEFE-TÜFE) açıklandı mı, ne zaman belli olacak, yüzde kaç

İş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 57.50 olarak öne çıktı. Geçtiğimiz ay zam oranı yüzde 55.91 olmuştu.

6/6TEMMUZ AYINA KADAR YÜZDE 25

TEMMUZ AYINA KADAR YÜZDE 25

Konutlarda kira artış oranı 2 Temmuz 2024 tarihine kadar yüzde 25 olacak.

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