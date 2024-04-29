BAŞLIYOR! Lila Kağıt halka arz 2024 ne zaman, saat kaçta? Lila Kağıt halka arz katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var, sahibi kim, kaç lot verir?

HALKA ARZ GELİRİ NEREDE KULLANILACAK?

Şirket halka arzdan elde edeceği geliri aşağıdaki gibi kullanmayı hedeflemektedir:

40% Erzurum Fabrika Yatırımı:

Şirket Erzurum 2. OBS’de fazlar halinde kuracağı fabrikanın yatırımını fonlamayı planlamakta. Söz konusu yatırım Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgesinin ilk temizlik kağıt fabrikası olacak olup, 300 kişilik ek istihdam sağlaması öngörülüyor.

Yatırımın tamamlanması ile birlikte şirketin kağıt üretimi 306 bin ton/yıla çıkaracak.

15% Ergene Fabrika Yatırımı:

Planlanan yatırım kapsamında şirket, konverting hatlarındaki kapasite artışı, yeni endüstriyel hatlar ile modernizasyon ve otomasyon hedefliyor.

Ayrıca yatırım kapsamında inşa edilecek olan raflı ve çok katlı depo ile şirket, bu alanda ödediği kira giderini önlemeyi hedeflemekte.

15% Yenilenebilir Enerji Yatırımı:

Şirket sürdürülebilirlik anlamında devamlı yatırımlar yaparak büyümeyi hedefliyor. Bu kapsamda Ergene fabrikasında devam eden Güneş Enerji Santrali (GES) yatırımına ek olarak Erzurum ve Kahramanmaraş’ta da GES yatırımları yapmayı planlıyor.

30% İşletme Sermayesi:

Şirket artan üretimi ve satış hacmi dolayısıyla güçlü işletme sermayesine ihtiyaç duymaktadır.