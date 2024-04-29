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BAŞLIYOR! Lila Kağıt halka arz 2024 ne zaman, saat kaçta? Lila Kağıt halka arz katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var, sahibi kim, kaç lot verir?

Güncelleme Tarihi:

#Lila Kağıt Halka Arz#Lila Kağıt Talep Toplama Tarihleri#Lila Kağıt Sahibi Kim
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2024 07:16

Lila Kağıt halka arz talep toplamaya bugün başlıyor! Yatırımcıların dikkatle takip ettiği halka arzla ilgili tüm detaylar belli oldu. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından bu hafta halka arzı onaylanan şirketlerden birisi de Lila Kağıt San. ve Tic. A.Ş. oldu. Lila Kağıt halka arz katılım endeksine uygun mu? sorusu da yatırımcılar tarafından merak edilmeye başlandı. Şirket halka arz yoluyla mevcut sermayesini 500.000.000 TL’den 590.000.000 TL’ye çıkaracak. Ayrıca mevcut ortakların sahip olduğu 30.000.000 TL nominal değerli payların da satışıyla toplama 120.000.000 TL nominal değerli pay halka arz edilecek. Peki, Lila Kağıt halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var?

1/7BAŞLIYOR Lila Kağıt halka arz 2024 ne zaman, saat kaçta Lila Kağıt halka arz katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var, sahibi kim, kaç lot verir

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından halka arzı onaylanan Lila Kağıt halka arz tarihleri açıklandı. Son yıllarda birçok yatırımcı halka arzlar yoğun katılım gösteriyor. Halka arz edilecek toplam payların yüzde 70’i yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 20’si yurt içi kurumsal yatırımcılara, yüzde 10’luk kısmı ise yurt dışı kurumsal yatırımcılara gerçekleştirilecek satışlar için tahsis edilecek. Şirketin yıllık 271 bin ton kağıt üretim kapasitesi ve 300 bin metrekare toplam alana yayılı üretim tesisi bulunmaktadır. Bu imkanlarla Lila Kağıt sektörde, Avrupa ve Ortadoğu’nun en büyük oyuncularından biri konumunda yer alıyor. Peki, Lila Kağıt halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?

2/7LİLA KAĞIT HALKA ARZ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ NE ZAMAN

LİLA KAĞIT HALKA ARZ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ NE ZAMAN?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bu hafta 2 şirketin halka arzına onay verdi. Şirket halka arz yoluyla mevcut sermayesini 500.000.000 TL’den 590.000.000 TL’ye çıkaracak. Ayrıca mevcut ortakların sahip olduğu 30.000.000 TL nominal değerli payların da satışıyla toplama 120.000.000 TL nominal değerli pay halka arz edilecek. Lila Kağıt, halka arz kapsamında 30 Nisan ve 2-3 Mayıs 2024 tarihlerinde 3 iş günü boyunca talep toplayacak.

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3/7LİLA KAĞIT HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR

LİLA KAĞIT HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Lila Kağıt’ın halka açıklık oranı 20,33%’tür. Toplamda 120 milyon adet lot dağıtılacaktır. Buna göre bireysel yatırımcı grubuna dağıtılacak olası pay miktarı yaklaşık şu şekilde:

2,5 milyon katılım: 34 lot (1.271 TL)

3 milyon katılım: 28 Lot (1.047 TL)

3,3 milyon katılım: 25 Lot (935 TL)

3,7 milyon katılım: 23 Lot (860 TL)

4 milyon katılım: 21 Lot (785 TL)

4,2 milyon katılım: 20 Lot (748 TL)

4,5 milyon katılım: 19 Lot (710 TL)

4/7LİLA KAĞIT HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU

LİLA KAĞIT HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Lila Kağıt paylarının katılım endeksine uygun (XKTUM) olduğu açıklandı.  

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5/7LİLA KAĞIT HALKA ARZ SAHİBİ KİM

LİLA KAĞIT HALKA ARZ SAHİBİ KİM?

Lila Kağıt’ın 5% üzerinde ortaklığı bulunan 11 ortağı vardır. Şirket paylarının 17,24%’ü Orhan Öğücü’ye, 10,78%’i, Celal Öğücü’ye, 13,33%’ü Aydın Öğücü’ye, 10,32%’si Hatice Öğücü’ye, 8,90%’ı Burcu Öğücü Giritli’ye, 7,26%’sı Alp Öğücü’ye, 6,90%’ı Duygu Öğücü’ye, 6,52%’si Huriye Öğücü’ye, 5,58%’i Nuray Darıcı’ya, 5,09%’u Murat Öğücü’ye ve 5,06%’sı da İrem Öğücü Öngen’e aittir.

6/7HALKA ARZ GELİRİ NEREDE KULLANILACAK

HALKA ARZ GELİRİ NEREDE KULLANILACAK?

Şirket halka arzdan elde edeceği geliri aşağıdaki gibi kullanmayı hedeflemektedir:

40% Erzurum Fabrika Yatırımı:

Şirket Erzurum 2. OBS’de fazlar halinde kuracağı fabrikanın yatırımını fonlamayı planlamakta. Söz konusu yatırım Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgesinin ilk temizlik kağıt fabrikası olacak olup, 300 kişilik ek istihdam sağlaması öngörülüyor.

Yatırımın tamamlanması ile birlikte şirketin kağıt üretimi 306 bin ton/yıla çıkaracak.

15% Ergene Fabrika Yatırımı:

Planlanan yatırım kapsamında şirket, konverting hatlarındaki kapasite artışı, yeni endüstriyel hatlar ile modernizasyon ve otomasyon hedefliyor.

Ayrıca yatırım kapsamında inşa edilecek olan raflı ve çok katlı depo ile şirket, bu alanda ödediği kira giderini önlemeyi hedeflemekte.

15% Yenilenebilir Enerji Yatırımı:

Şirket sürdürülebilirlik anlamında devamlı yatırımlar yaparak büyümeyi hedefliyor. Bu kapsamda Ergene fabrikasında devam eden Güneş Enerji Santrali (GES) yatırımına ek olarak Erzurum ve Kahramanmaraş’ta da GES yatırımları yapmayı planlıyor.

30% İşletme Sermayesi:

Şirket artan üretimi ve satış hacmi dolayısıyla güçlü işletme sermayesine ihtiyaç duymaktadır.

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7/7LİLA KAĞIT HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR

LİLA KAĞIT HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.

Acar Menkul Değerler A.Ş.

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Akbank T.A.Ş.

Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alnus Yatırım menkul Değerler A.Ş.

Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Anadolu Bank A.Ş.

Bizim Menkul Değerler A.Ş.

Bulls Yatırım menkul Değerler A.Ş.

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Colendi Menkul Değerler A.Ş.

Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Denizbank A.Ş.

Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Bankası A.Ş.

Fibabanka A.Ş.

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Global Menkul Değerler A.Ş.

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Halk Bankası A.Ş.

ICBC Yatırım menkul Değerler A.Ş.

ING Menkul Değerler A.Ş.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

INTEGRAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

InvestAZ Yatırım menkul Değerler A.Ş.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İş Bankası A.Ş.

Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Odeabank A.Ş.

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Pay Menkul Değerler A.Ş.

PhillipCapital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.

Prim Menkul Değerler A.Ş.

QNB Finansbank A.Ş.

QNB Finans Yatırım Menkul Değerler

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Şekerbank A.Ş.

Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

TEB A.Ş.

TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Vakıflar Bankası A.Ş.

Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ziraat Bankası A.Ş.

Halka arzda ING Yatırım konsorsiyum üyesi olarak yer alıyor ancak ING Bank konsorsiyum üyesi olarak yer almıyor. Daha önceki bazı halka arzlarda konsorsiyum dışında kalan Akbank, Ak Yatırım, Yapı Kredi, Yapı Kredi Yatırım, TEB ve TEB Yatırım ise Lila Kağıt halka arzında konsorsiyum üyesi olarak yerini aldı.

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