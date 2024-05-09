×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERBilgi Haberleri

Kurban vekalet ücreti 2024 | Bu yılki vekaletle kurban kesim bedeli ne kadar oldu? Yurt içi ve yurt dışı vekalet kurban kesim ücretleri belli oldu!

Güncelleme Tarihi:

#Kurban Vekalet Ücreti#Diyanet#Kurban Kesim Bedeli Ne Kadar
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2024 02:45

Kurban kesim bedeli 2024 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından açıklandı. Haziran ayında idrak edilecek olan Kurban Bayramı öncesi Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) 2024 yılı vekaletle kurban kesim bedeli yurt içi ve yurt dışı için belli oldu. İbadetlerini yapmak isteyen pek çok Müslüman Diyanet'in belirlediği ücrete göre kurban vekaletini verecek. Kurban vekâleti, sözlü veya yazılı olarak ya da telefon, internet, faks ve benzeri iletişim araçları vasıtasıyla verilebilecek. Peki, 2024 yılı vekaletle kurban kesim bedeli ne kadar? İşte, kurban vekalet ücretleri hakkında bilgiler.

1/6Kurban vekalet ücreti 2024 | Bu yılki vekaletle kurban kesim bedeli ne kadar oldu Yurt içi ve yurt dışı vekalet kurban kesim ücretleri belli oldu

2024 yılı vekaletle kurban kesim bedelleri, haziran ayında idrak edilecek olan Kurban Bayramı öncesi Diyanet tarafından açıklandı. Kurbanlık hayvanı kesme yetkinliğine sahip olmayan bireylerin, kesme yetisine sahip olan birisine bu hakkı tanımasına adına vereceği vekâlet ücreti yurt içi ve yurt dışı olarak ayrı ayrı belirlendi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) 2024 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içi 11 bin 750 lira, yurt dışı 4 bin 750 lira olarak belirlediklerini açıkladı. Kurban vekaleti, kesim esnasında hayvanın yanında bulunan bireylerce sözlü olarak da verilebiliyor. İşte, Kurban vekalet ücreti ne kadar? sorusunun yanıtına yönelik bilgiler.

2/62024 YILI KURBAN VEKALET ÜCRETİ NE KADAR

2024 YILI KURBAN VEKALET ÜCRETİ NE KADAR?

Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV'nin ortaklaşa yürüttüğü '2024 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Programı Tanıtım Toplantısı', Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın katılımıyla, Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda yapıldı.

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV olarak 2024 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 11 bin 750 lira, yurt dışında ise 4 bin 750 lira olarak belirlediklerini ifade etti. Vatandaşların, il ve ilçe müftülükleri, TDV şubeleri, din görevlileri, tüm PTT şubeleri ve bankalar aracılığıyla TDV kurban programına katılabilecekleri gibi www.tdv.org ve bagis.tdv.org adreslerinden de bağış yapabileceklerini belirten Erbaş, şunları söyledi:

EN SON HABERLER

3/6Kurban vekalet ücreti 2024 | Bu yılki vekaletle kurban kesim bedeli ne kadar oldu Yurt içi ve yurt dışı vekalet kurban kesim ücretleri belli oldu

"Cep telefonlarına indirilebilen mobil bağış uygulamamızdan kurban vekaletlerini verebilirler. Vatandaşlarımız, vekaletle kurban kesimi hususunda detaylı bilgiyi 0 312 416 90 00 numaralı telefondan alabilir. Bunlarla birlikte vatandaşlarımızın bağışlarını kolaylıkla yapabilmeleri için tüm illerimizde ve pek çok ilçe merkezinde 1003 şubemiz aracılığıyla şehirlerimizin önemli noktalarına kurban bağış stantları kurulacaktır. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız da Din Hizmetleri Müşavirlikleri, Ataşelikleri, Koordinatörlükler ve bu ülkelerdeki cami dernekleri ile din görevlileri vasıtasıyla kurban vekaletlerini güvenle emanet edebilirler."

4/6KURBAN VEKALETİ NEDİR

KURBAN VEKALETİ NEDİR?

Kurbanlık kesme yetisine sahip olmayan kişileri verdiği kurban vekaleti, bazı koşullar dahilinde yerine getirilebiliyor. Bu nedenle Kurban vekaleti, kendilerine vacip kılınan ibadetleri yerine getirmek isteyen Müslümanların araştırdığı konular arasında yer alıyor. Kurbanlık hayvanı kesme yetkinliğine sahip olmayan bireylerin, kesme yetisine sahip olan birisine bu hakkı tanımasına vekalet denilmektedir. Kurban vekaleti, kesim esnasında hayvanın yanında bulunan bireylerce sözlü olarak verilebilmektedir. Ancak kurbanlığın sahibi ya da hissedarı o an orada bulunma imkanına sahip değilse, telefon ve internet gibi araçlarla da bu vekaleti yerine getirebilmektedir.

EN SON HABERLER

5/6VEKALET NASIL VERİLİR

VEKALET NASIL VERİLİR?

Kişi, kurbanını bizzat kesebileceği gibi vekâlet yoluyla başkasına da kestirebilir. Zira kurban, hac ve zekât gibi mal ile yapılan bir ibadettir; mal ile yapılan ibadetlerde ise vekâlet caizdir (Kâsânî, Bedâi‘, V, 67; Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 263-265; Remlî, Nihâyetü’l-muhtâc, VIII, 132). Nitekim Hz. Ali’nin (r.a.) şöyle dediği rivayet edilmiştir: “Resûlullah (s.a.s.), develer kesilirken başında durmamı, derilerini ve sırtlarındaki çullarını paylaştırmamı emretti ve onlardan herhangi bir şeyi kasap ücreti olarak vermeyi bana yasakladı ve ‘kasap ücretini biz kendimiz veririz’ buyurdu.” (Buhârî, Hac, 120; Ebû Dâvûd, Menâsik, 19)

6/6Kurban vekalet ücreti 2024 | Bu yılki vekaletle kurban kesim bedeli ne kadar oldu Yurt içi ve yurt dışı vekalet kurban kesim ücretleri belli oldu

Vekâlet, sözlü veya yazılı olarak ya da telefon, internet, faks ve benzeri iletişim araçları vasıtasıyla verilebilir. Vekil tayin edilen kişi veya kurum aldığı vekâleti gereği gibi yerine getirmelidir. Kurbanda önemli olan, kişinin niyetinin Allah için olması ve vekâleten kendisi adına kurbanın kesilmesidir.

Dolayısıyla kurbanın yurt içinde başka bir ilde ya da yurt dışında kesilmesinde sakınca bulunmamaktadır. Kurban fiyatlarının kesilen ülkeye göre az veya çok olması bu durumu değiştirmez. Ancak yaşadığı yerde muhtaç ve fakirler varsa kişinin, kurbanını orada kesip dağıtması daha uygun olur. Çünkü kişinin yaşadığı yerdeki fakirlerin ve komşuların onun üzerinde hakları vardır.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kurban Vekalet Ücreti#Diyanet#Kurban Kesim Bedeli Ne Kadar

EN SON HABERLER