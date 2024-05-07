Kurban kesmek kimlere farz, kimlere farz değil? Ailede kimler kurban kesebilir?

KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜ KİŞİLER

Kurban kesmek İslam dininde belirli şartları taşıyan Müslümanlara farz kılınmış bir ibadettir. Genel olarak, kurban kesmenin farz olduğu kişiler şu şekilde sınıflandırılabilir:

*Müslüman olmak: Kurban kesmek, yalnızca Müslümanlara farz olan bir ibadettir.

*Mali gücü yeterli olmak: Kişinin kurbanlık hayvan satın alacak maddi güce sahip olması gerekmektedir. İslam alimlerinin çoğunluğuna göre, kişi asgari ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra sahip olduğu fazla malın bir kısmıyla kurbanlık hayvan alabilecek durumda ise kurban kesmesi farzdır.

*Baliğ ve akıllı olmak: Kurban kesme yükümlülüğü, akli dengesi yerinde olan ve ergenlik çağına ulaşmış (baliğ) kişilere farzdır.