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Kral Charles'ın taç giyme töreni ne zaman? İngiltere Kralı 3. Charles hangi gün taç giyecek?

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#İngiltere#Kral Charles#İngiltere Kralı 3. Charles'ın Taç Giyme Töreni Ne Zaman
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2023 11:04

Kral 3. Charles'ın taç giyme töreni ile ilgili bilgiler merak konusu oldu. İngiltere için önemli anlarda biri olan taç giyme tören dünyada milyonlarca insan tarafından takip edilecek. Peki Kral Charles'ın taç giyme töreni ne zaman? İngiltere Kralı 3. Charles hangi gün taç giyecek? İşte konu hakkında bilgiler...

1/3Kral Charlesın taç giyme töreni ne zaman İngiltere Kralı 3. Charles hangi gün taç giyecek

Kral Charles taç giyme töreni ne zaman? İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth 8 Eylül 2022'de hayatını kaybetti. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümünün ardından Kral Charles, ülkenin yeni hükümdarı ilan edildi. Taç giyme töreni, geleneksel olarak dini bir tören şeklinde gerçekleşiyor. Peki İngiltere Kralı 3. Charles hangi gün taç giyecek? İşte ayrıntılar...

2/3KRAL CHARLESIN TAÇ GİYME TÖRENİ NE ZAMAN

KRAL CHARLES'IN TAÇ GİYME TÖRENİ NE ZAMAN?

İngiltere monarşisinin yeni hükümdarı Charles'ın taç giyme töreninin 6 Mayıs 2023'te gerçekleşecek.

İngiltere'de yeni hükümdarın ilan edilmesinden sonra yapılan Taç giyme töreni, geleneksel olarak dini bir tören şeklinde gerçekleşiyor. Son 900 yıldır Londra'daki Westminster Abbey'de düzenlenen taç giyme töreni, 1066'dan bu yana Canterbury Başpiskoposu tarafından yönetiliyor.

Kral 3. Charles'tan önceki hükümdar Kraliçe II. Elizabeth'in Taç giyme töreni 2 Haziran 1953'te Salı günü gerçekleşmişti. 8 binden fazla konuğun katıldığı tahmin edilen tören, 3 saatten fazla sürmüştü. İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı unvanına sahip olan Kraliçe II. Elizabeth'in 8 Eylül'de ölümünden sonra tahtın varisi olan oğlu Kral 3. Charles İngiltere'nin yeni hükümdarı olarak ilan edilmişti.

3/3TAÇ GİYME TÖRENİ NEREDE YAPILACAK

TAÇ GİYME TÖRENİ NEREDE YAPILACAK?

Kral 3. Charles’ın taç giyme töreni başkent Londra’daki Westminster Abbey’de yapılacak. Törende Kral 3. Charles ile birlikte eşi Kraliçe Camilla'nın da taç giyeceği belirtildi.

Buckingham Sarayı, törenin uzun süredir devam eden geleneklere göre düzenleneceğini ifade ederek, törenin Canterbury Başpiskoposu tarafından gerçekleştirileceğini aktardı.

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