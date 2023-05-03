Kral Charles'ın taç giyme töreni ne zaman? İngiltere Kralı 3. Charles hangi gün taç giyecek?

KRAL CHARLES'IN TAÇ GİYME TÖRENİ NE ZAMAN?

İngiltere monarşisinin yeni hükümdarı Charles'ın taç giyme töreninin 6 Mayıs 2023'te gerçekleşecek.



İngiltere'de yeni hükümdarın ilan edilmesinden sonra yapılan Taç giyme töreni, geleneksel olarak dini bir tören şeklinde gerçekleşiyor. Son 900 yıldır Londra'daki Westminster Abbey'de düzenlenen taç giyme töreni, 1066'dan bu yana Canterbury Başpiskoposu tarafından yönetiliyor.



Kral 3. Charles'tan önceki hükümdar Kraliçe II. Elizabeth'in Taç giyme töreni 2 Haziran 1953'te Salı günü gerçekleşmişti. 8 binden fazla konuğun katıldığı tahmin edilen tören, 3 saatten fazla sürmüştü. İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı unvanına sahip olan Kraliçe II. Elizabeth'in 8 Eylül'de ölümünden sonra tahtın varisi olan oğlu Kral 3. Charles İngiltere'nin yeni hükümdarı olarak ilan edilmişti.