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KPSS Alan Bilgisi sınavı nedir? KPSS A ve B Grubu ne demek?

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Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2024 14:21

KPSS alan bilgisinin anlamı, KPSS 2024 lisans başvuruları yaklaşırken gündeme gelmeye başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen KPSS'de Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) öğretmen kadrolarına başvuracakların katılmaları zorunlu tutuluyor. Kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu kadrolar olmak üzere ikiye ayrılıyor. Peki, KPSS alan bilgisi nedir? İşte, KPSS A grubu ve KPSS B grubu arasındaki farklarla ilgili ayrıntılar.

1/3KPSS Alan Bilgisi sınavı nedir KPSS A ve B Grubu ne demek

KPSS alan bilgisi sınavı pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) lisans başvurusu devam ederken alan bilgisinin ne demek olduğu adaylar tarafından merak konusu oldu. Kamu kurum ve kuruluşlarının A Grubu kadrolarına başvurmak isteyen adayların sınavın Genel Yetenek Genel Kültür ile kendilerine uygun Alan Bilgisi oturumlarına katılmaları gerekmektedir. İşte, ayrıntılar.

2/3KPSS ALAN BİLGİSİ NEDİR

KPSS ALAN BİLGİSİ NEDİR?

Kamu kurum ve kuruluşlarının A Grubu kadrolarına başvurmak isteyen adayların sınavın Genel Yetenek Genel Kültür ile kendilerine uygun Alan Bilgisi oturumlarına katılmaları gerekmektedir.

Millî Eğitim Bakanlığının öğretmen kadrolarına başvuracak adayların sınavın Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlarına ve alanlarında sınav yapılıyor ise Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) katılmaları zorunludur.

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3/3KPSS A GRUBU VE KPSS B GRUBU ARASINDAKİ FARK NE

KPSS A GRUBU VE KPSS B GRUBU ARASINDAKİ FARK NE?

Kamukurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.

Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.

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