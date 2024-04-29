BAŞLADI | Koton halka arz kişi başı kaç lot verir? Koton Mağazacılık halka arz katılım endeksine uygun mu, hangi bankalar, sahibi kim?

Bu hafta talep toplayacak Koton Mağazacılık halka arz tarihleri belli oldu. Koton halka arz ne zaman, kaç lot verir? sorusu da borsaya ilgi duyan yatırımcılar tarafından araştırılmaya başlandı. Son yıllarda birçok şirket talep toplama yoluyla halka arz oluyor. Koton Mağazacılık Tekstil San. ve Tic. A.Ş. de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı ile bu hafta 3 gün boyunca talep toplayacak. Koton Mağazacılık, halka arz yoluyla 795.500.000 TL olan mevcut sermayesini 34.150.000 TL artırarak 829.650.000 TL’ye çıkaracak. Peki, Koton kimin, sahibi kim? Koton halka arz kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? İşte Koton Mağazacılık halka arzıyla ilgili detaylar!