×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERBilgi Haberleri

Koton halka arz sonuçları 2024 açıklandı! Koton Mağazacılık borsada ne zaman işlem görecek, bireysele kaç lot verdi?

Güncelleme Tarihi:

#Koton Halka Arz Sonuçları#Koton Kaç Lot Verdi#Koton BİST İşlem Tarihi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2024 09:54

Koton halka arz sonuçları açıklandı! Geçtiğimiz hafta talep toplayan Koton Mağazacılık halka arzı yoğun talep gördü. Koton borsada ne zaman işlem görecek? sorusu da yatırımcılar tarafından merak edilmeye başlandı. Koton Mağazacılık payları, 30,50 TL fiyattan halka arz edildi ve 136.600.000 TL nominal değerli payların satışı sonucunda halka arz büyüklüğü 4.166.300.000 TL oldu. Bu sonuca göre şirketin halka açıklık oranı, %16,5 olarak gerçekleşti. Peki, Koton kaç lot verdi? İşte KOTON BİST işlem tarihi!

1/8Koton halka arz sonuçları 2024 açıklandı Koton Mağazacılık borsada ne zaman işlem görecek, bireysele kaç lot verdi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından halka arzı onaylanan Koton Mağazacılık geçtiğimiz hafta 3 gün boyunca talep topladı. Koton Mağazacılık payları, 30,50 TL fiyattan halka arz edildi ve 136.600.000 TL nominal değerli payların satışı sonucunda halka arz büyüklüğü 4.166.300.000 TL oldu. Kamuyu Aydınlatma Platformuna yapılan açıklamada halka arzda, yurt içi bireysel yatırımcılar ve şirket çalışanlarından oluşan yatırımcılara tahsis edilen payların 1,4 katı ve yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların 4,8 katı talep toplandığı bilgisi verildi. Böylece, halka arzda planlanan tahsisatın toplam 1,9 katı talep toplanmış oldu. Peki, Koton borsada ne zaman işlem görecek?

 

2/8KOTON HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI

KOTON HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

30 Nisan ve 2 - 3 Mayıs 2024 tarihleri arasında talep toplayan Koton halka arz sonuçları açıklandı! Koton Mağazacılık payları, 30,50 TL fiyattan halka arz edildi ve 136.600.000 TL nominal değerli payların satışı sonucunda halka arz büyüklüğü 4.166.300.000 TL oldu. Bu sonuca göre şirketin halka açıklık oranı, %16,5 olarak gerçekleşti.

 

EN SON HABERLER

3/8KOTON HALKA ARZ KAÇ LOT VERDİ

KOTON HALKA ARZ KAÇ LOT VERDİ?

Halka arz sonucunda, 3.471.254 adedi yurt içi bireysel yatırımcılar, 1.965 adedi şirket çalışanlarından oluşan yatırımcılar ve 161 adedi yurt içi kurumsal yatırımcılar olmak üzere, toplam 3.473.380 yatırımcıya pay dağıtımı gerçekleştirildi. Böylece bireysel yatırımcılara ortalama 34 lot (1.037 TL) dağıtılmış oldu.

 

4/8KOTON HALKA ARZ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK

KOTON HALKA ARZ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Koton halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler borsa işlem tarihine çevrildi. Şirketin borsada ne zaman işlem göreceği belli olmadı. Koton'un 8-9 Mayıs tarihleri arasında Yıldız Pazar'da işlem göreceği tahmin ediliyor.

EN SON HABERLER

5/8KOTON HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU

KOTON HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Koton Mağazacılık halka arzı katılım endeksine uygun (XKTUM) olarak işlem görecek.

6/8HALKA ARZ GELİRİ NEREDE KULLANILACAK

HALKA ARZ GELİRİ NEREDE KULLANILACAK?

Şirket halka arzdan elde edeceği geliri aşağıdaki gibi kullanmayı hedeflemektedir: 30-40% Yurt içi ve yurt dışı mağaza açılışları ve yenilemeleri, depo otomasyonları yatırımları ve bilgi teknolojileri yatırımları, 60-70% Şişli İşletme Sermayesi.

 

EN SON HABERLER

7/8KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SAHİBİ KİM

KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SAHİBİ KİM?

Koton Mağazacılık sermayesindeki doğrudan ve toplam oy hakkı içindeki 5% üzerinde pay sahibi bulunan 3 ortağı vardır. Şirketin 25%’i Yılmaz Yılmaz’ın, 25%’i Şükriye Gülden Yılmaz’ın ve 50%’si Nemo Apparel B.V.’nindir.

8/8Koton halka arz sonuçları 2024 açıklandı Koton Mağazacılık borsada ne zaman işlem görecek, bireysele kaç lot verdi
Haberle ilgili daha fazlası:
#Koton Halka Arz Sonuçları#Koton Kaç Lot Verdi#Koton BİST İşlem Tarihi

EN SON HABERLER