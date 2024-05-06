Koton halka arz sonuçları 2024 açıklandı! Koton Mağazacılık borsada ne zaman işlem görecek, bireysele kaç lot verdi?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından halka arzı onaylanan Koton Mağazacılık geçtiğimiz hafta 3 gün boyunca talep topladı. Koton Mağazacılık payları, 30,50 TL fiyattan halka arz edildi ve 136.600.000 TL nominal değerli payların satışı sonucunda halka arz büyüklüğü 4.166.300.000 TL oldu. Kamuyu Aydınlatma Platformuna yapılan açıklamada halka arzda, yurt içi bireysel yatırımcılar ve şirket çalışanlarından oluşan yatırımcılara tahsis edilen payların 1,4 katı ve yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların 4,8 katı talep toplandığı bilgisi verildi. Böylece, halka arzda planlanan tahsisatın toplam 1,9 katı talep toplanmış oldu. Peki, Koton borsada ne zaman işlem görecek?