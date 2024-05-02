KOTON HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR? Koton Mağazacılık halka arz katilim endeksine uygun mu, halka arz ne zaman bitiyor? İşte talep toplama tarihleri!

KOTON HALKA ARZ 2024 TARİHLERİ NE ZAMAN?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Koton Mağazacılık halka arz oluyor. Koton Mağazacılık, halka arz yoluyla 795.500.000 TL olan mevcut sermayesini 34.150.000 TL artırarak 829.650.000 TL’ye çıkaracak. Halka arzda ayrıca mevcut ortaklardan Nemo Apparel B.V.nin sahip olduğu 94.350.000 TL nominal değerli paylar, Yılmaz Yılmaz’ın sahip olduğu 4.050.000 TL nominal değerli paylar ile Şükriye Gülden Yılmaz’ın sahip olduğu 4.050.000 TL nominal değerli paylar olmak üzere toplam 102.450.000 TL nominal değerli B grubu paylar da halka arza konu edilecek. Koton halka arzı 30 Nisan, 2-3 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.