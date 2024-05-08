×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERBilgi Haberleri

KOTON BIST İŞLEM TARİHİ | Koton Borsa'da ne zaman işlem görecek, Koton kaç lot verdi? Halka arz sonuçları açıklandı

Güncelleme Tarihi:

#Koton Borsa İşlem Tarihi#Koton Borsada Ne Zaman İşlem Görecek#Koton Halka Arz Sonuçları
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2024 01:44

Koton BIST işlem tarihi, yatırımcılar tarafından bekleniyor. SPK tarafından onayı verilen Koton, 30 Nisan-3 Mayıs 2024 tarihlerinde halka arz oldu. 3 gün boyunca talep toplayan Koton Mağazacılık payları, 30,50 TL fiyattan halka arz edildi ve 136.600.000 TL nominal değerli payların satışı sonucunda halka arz büyüklüğü 4.166.300.000 TL oldu. Koton halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından BIST işlem tarihi belli olacak. Peki, Koton Borsa'da ne zaman işlem görecek, Koton kaç lot verdi? İşte, Koton Mağazacılık Borsa işlem tarihi ve ayrıntılı bilgiler.

1/5KOTON BIST İŞLEM TARİHİ | Koton Borsada ne zaman işlem görecek, Koton kaç lot verdi Halka arz sonuçları açıklandı

Koton borsada ne zaman işlem görecek? sorusu yatırımcıların odaklandığı konulardan oldu. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayıyla 30 Nisan- 2 Mayıs-3 Mayıs tarihleri arasında talep toplayan Koton katılım endeksine uygun işlem görecek. Şirketin hisse senetleri, 30,50 TL fiyatla halka arz edildi ve 136.600.000 TL nominal değerli payların satışıyla halka arz büyüklüğü 4.166.300.000 TL olarak belirlendi. Peki, Koton borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi? İşte, o konu hakkında ayrıntılı bilgiler.

2/5KOTON HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI

KOTON HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

30 Nisan ve 2 - 3 Mayıs 2024 tarihleri arasında talep toplayan Koton halka arz sonuçları açıklandı! Koton Mağazacılık payları, 30,50 TL fiyattan halka arz edildi ve 136.600.000 TL nominal değerli payların satışı sonucunda halka arz büyüklüğü 4.166.300.000 TL oldu. Bu sonuca göre şirketin halka açıklık oranı, %16,5 olarak gerçekleşti.

 

EN SON HABERLER

3/5KOTON HALKA ARZ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK

KOTON HALKA ARZ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Koton halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler borsa işlem tarihine çevrildi. Şirketin borsada ne zaman işlem göreceği belli oldu. Koton Mağazacılık Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 10 Mayıs Cuma günü Yıldız Pazar'da işlem görecek.

4/5KOTON HALKA ARZ KAÇ LOT VERDİ

KOTON HALKA ARZ KAÇ LOT VERDİ?

Halka arz sonucunda, 3.471.254 adedi yurt içi bireysel yatırımcılar, 1.965 adedi şirket çalışanlarından oluşan yatırımcılar ve 161 adedi yurt içi kurumsal yatırımcılar olmak üzere, toplam 3.473.380 yatırımcıya pay dağıtımı gerçekleştirildi. Böylece bireysel yatırımcılara ortalama 34 lot (1.037 TL) dağıtılmış oldu.

EN SON HABERLER

5/5KOTON HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU

KOTON HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Koton Mağazacılık halka arzı katılım endeksine uygun (XKTUM) olarak işlem görecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Koton Borsa İşlem Tarihi#Koton Borsada Ne Zaman İşlem Görecek#Koton Halka Arz Sonuçları

EN SON HABERLER