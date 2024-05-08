KOTON BIST İŞLEM TARİHİ | Koton Borsa'da ne zaman işlem görecek, Koton kaç lot verdi? Halka arz sonuçları açıklandı

Koton borsada ne zaman işlem görecek? sorusu yatırımcıların odaklandığı konulardan oldu. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayıyla 30 Nisan- 2 Mayıs-3 Mayıs tarihleri arasında talep toplayan Koton katılım endeksine uygun işlem görecek. Şirketin hisse senetleri, 30,50 TL fiyatla halka arz edildi ve 136.600.000 TL nominal değerli payların satışıyla halka arz büyüklüğü 4.166.300.000 TL olarak belirlendi. Peki, Koton borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi? İşte, o konu hakkında ayrıntılı bilgiler.