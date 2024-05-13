Koç Metalurji (KOCMT) halka arz sonuçları 2024 açıklandı! Koç Metalurji kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

Koç Metalurji'nin SPK tarafından onaylanan halka arzı sona erdi. Bu süreçte, şirket toplamda 125 milyon lot hisse satışı gerçekleştirdi. Talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından Koç Metalurji halka arz sonuçları için bekleyiş başladı. Koç Metalurji halka arz sonuçları ve bireysel yatırımcıya kaç lot dağıttığı belli oldu. Halka arzda hisselerin 105 milyon lotu şirketin sermaye artışı ile, 20 milyon lotu ise ortak Adil Koç tarafından gerçekleştirilecek satışla ilgili olacak. Peki, Koç Metalurji halka arz kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek? İşte detaylar...