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Koç Metalurji (KOCMT) halka arz sonuçları 2024 açıklandı! Koç Metalurji kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

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Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2024 09:51

Koç Metalurji halka arz sonuçları açıklandı! Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen halka arzlar arasında Koç Metalurji de yerini aldı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onay alan şirket 9-10 Mayıs tarihleri arasında 2 gün boyunca talep topladı. Halka arzda paylar, 20,5 TL’den satışa sunulmuş olup, halka arz edilen 125 milyon TL nominal değeri payların tamamı satıldı. Buna göre Koç Metalurji'nin toplam halka arz büyüklüğü 2.562.500.000 TL oldu. Halka arzda toplam 125 milyon TL nominal değerli paylar için planlanan satış tutarının yaklaşık 2,46 katı talep geldi. Peki, Koç Metalurji halka arz kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

1/6Koç Metalurji (KOCMT) halka arz sonuçları 2024 açıklandı Koç Metalurji kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek

Koç Metalurji'nin SPK tarafından onaylanan halka arzı sona erdi. Bu süreçte, şirket toplamda 125 milyon lot hisse satışı gerçekleştirdi. Talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından Koç Metalurji halka arz sonuçları için bekleyiş başladı. Koç Metalurji halka arz sonuçları ve bireysel yatırımcıya kaç lot dağıttığı belli oldu. Halka arzda hisselerin 105 milyon lotu şirketin sermaye artışı ile, 20 milyon lotu ise ortak Adil Koç tarafından gerçekleştirilecek satışla ilgili olacak. Peki, Koç Metalurji halka arz kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek? İşte detaylar...

2/6KOÇ METALURJİ HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI KAÇ LOT VERDİ

KOÇ METALURJİ HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI! KAÇ LOT VERDİ?

SPK onayı alan Koç Metalurji A.Ş'nin hisseleri için 9 ve 10 Mayıs tarihlerinde iki gün süresince yatırımcılar talep topladı. Halka arzda paylar, 20,5 TL’den satışa sunulmuş olup, halka arz edilen 125 milyon TL nominal değeri payların tamamı satıldı. Buna göre Koç Metalurji'nin toplam halka arz büyüklüğü 2.562.500.000 TL oldu. Koç Metalurji'nin halka arzında toplamda 2.634.178 yatırımcıya pay dağıtımı gerçekleştirilirken bireysel yatırımcılara kişi başına ortalama 34 lot (697 TL) dağıtılmış oldu.

 

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3/6KOÇ METALURJİ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK

KOÇ METALURJİ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Koç Metalurji borsa işlem tarihi henüz açıklanmadı. Şirketin 16-17 Mayıs tarihlerinde borsada işlem göreceği tahmin ediliyor.

4/6KOÇ METALURJİ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU

KOÇ METALURJİ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Koç Metalurji A.Ş. katılım endeksine uygun olarak işlem görecek.

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5/6KOÇ METALURJİ NE İŞ YAPAR

KOÇ METALURJİ NE İŞ YAPAR?

Koç Metalurji, 1993 yılında çelik sektöründe faaliyet göstermek amacıyla kuruldu. Şirketin Payas Organize Sanayi Bölgesinde 1994 yılında kurulan haddehanesi yıllık 500 bin ton inşaat demiri üretim kapasitesine sahip. Şirketin ayrıca Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu çelikhane tesisi yıllık 1,2 milyon tonluk üretim kapasitesine sahip. Koç Metalurji A.Ş. İç piyasa ve uluslararası çelik piyasasında istikrarlı büyümesine devam etmektedir.

6/6Koç Metalurji (KOCMT) halka arz sonuçları 2024 açıklandı Koç Metalurji kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek
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