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Koç Metalurji halka arz ne zaman? | Koç Metalurji A.Ş. kaç lot veriyor, katılım endeksine uygun mu? İşte talep toplama tarihleri!

Güncelleme Tarihi:

#Koç Metalurji#Halka Arz Takvimi#Koç Metalurji Kaç Lot Veriyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2024 21:43

Koç Metalurji talep toplama tarihleri, halka arz takvimi ile belli oldu. Sermaye Piyasası Kurulu, Koç Metalurji AŞ'nin halka arz başvurusunu onayladı. Yatırımcıların takip ettiği bu hafta halka arz olan Koç Metalurji 1 TL nominal değerli paylar 20,50 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. Şirket 350.000.000 TL olan mevcut sermayesini 455.000.000 TL'ye çıkaracak. Ayrıca 105 milyon TL paylar ile mevcut ortak Adil Koç’un sahip olduğu 20 milyon TL nominal değerli B grubu paylar olmak üzere toplam 125 milyon TL pay halka arz edilecek. Peki, Koç Metalurji halka arz ne zaman? Koç Metalurji A.Ş. kaç lot veriyor, katılım endeksine uygun mu? İşte, talep toplama tarihleri ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.

1/4Koç Metalurji halka arz ne zaman | Koç Metalurji A.Ş. kaç lot veriyor, katılım endeksine uygun mu İşte talep toplama tarihleri

Koç Metalurji halka arz ne zaman, sorusu yatırımcıların odaklandığı konulardan oldu. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) onay verdiği Koç Metalurji A.Ş halka arz oluyor. Buna göre mevcut ortak Adil KOÇ’un sahip olduğu 20.000.000 TL nominal değerli B grubu paylar halka arz edilecek. 1 TL nominal değerli paylar 20,50 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak olan şirket, 9-10 Mayıs 2024 tarihlerinde talep toplayacak. Peki, Koç Metalurji halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? İşte, ayrıntılar.

2/4KOÇ METALURJİ HALKA ARZ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ NE ZAMAN

KOÇ METALURJİ HALKA ARZ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ NE ZAMAN?

Sermaye Piyasası Kurulu, Koç Metalurji AŞ'nin halka arz başvurusunu onayladı. Buna göre şirket 9-10 Mayıs 2024 tarihlerinde talep toplayacak.

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3/4KOÇ METALURJİ HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR

KOÇ METALURJİ HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Dağıtılacak Pay Mktarı (Olası)

- 2.1 Mlyon katılım ~ 42 Lot (861 TL).

- 2.5 Mlyon katılım ~ 35 Lot (717 TL).

- 2.9 Mlyon katılım ~ 31 Lot (635 TL).

- 3.3 Mlyon katılım ~ 27 Lot (553 TL).

- 3.7 Mlyon katılım ~ 24 Lot (492 TL).

- 4.1 Mlyon katılım ~ 22 Lot (451 TL).

- 4.5 Mlyon katılım ~ 20 Lot (410 TL).

- 4.9 Mlyon katılım ~ 18 Lot (369 TL).

4/4LİLA KAĞIT HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU

LİLA KAĞIT HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Koç Metalurji paylarının katılım endeksine uygun olduğu açıklandı.

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