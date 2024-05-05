Koç Metalurji halka arz ne zaman? | Koç Metalurji A.Ş. kaç lot veriyor, katılım endeksine uygun mu? İşte talep toplama tarihleri!

Koç Metalurji halka arz ne zaman, sorusu yatırımcıların odaklandığı konulardan oldu. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) onay verdiği Koç Metalurji A.Ş halka arz oluyor. Buna göre mevcut ortak Adil KOÇ’un sahip olduğu 20.000.000 TL nominal değerli B grubu paylar halka arz edilecek. 1 TL nominal değerli paylar 20,50 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak olan şirket, 9-10 Mayıs 2024 tarihlerinde talep toplayacak. Peki, Koç Metalurji halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? İşte, ayrıntılar.