Koç Metalurji halka arz katılım endeksine uygun mu? Koç Metalurji halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda var, ne iş yapar?

Koç Metalurji halka arz süreci yatırımcılar tarafından dikkatle takip ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Koç Metalurji AŞ'nin halka arzını onayladığını haftalık yayımladığı bültenle duyurdu. Karara göre, şirketin mevcut 350 milyon TL olan sermayesi 455 milyon TL'ye çıkarılacak ve bu bedelli artışla 105 milyon TL değerinde yeni paylar ihraç edilecek. Ayrıca, mevcut ortak Adil Koç'a ait 20 milyon TL nominal değerdeki B grubu hisselerle birlikte, toplamda 125 milyon TL nominal değerindeki paylar halka arz edilmek üzere piyasaya sürülecek. Peki, Koç Metalurji katılım endeksine uygun mu?