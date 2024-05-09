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Koç Metalurji halka arz katılım endeksine uygun mu? Koç Metalurji halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda var, ne iş yapar?

Güncelleme Tarihi:

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Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2024 12:34

SPK onayı alan Koç Metalurji halka arz başladı. Koç Metalurji halka arz sürecinde toplam 125.000.000 lot hisse satışı gerçekleşecek. Koç Metalurji halka arz katılım endeksine uygun mu? sorusu da yatırım yapmak isteyen kişilerce merak ediliyor. Bu miktarın 105.000.000 lotu şirketin sermaye artırımından, 20.000.000 lotu ise Adil Koç tarafından yapılacak olan ortak satışından kaynaklanacak. Tüm hisseler 20,5 TL sabit bir fiyat üzerinden piyasaya sürülecek ve elde edilen paylar bireysel yatırımcılara eşit olarak dağıtılacak. Peki, Koç Metalurji halka arz kişi başı kaç lot verir, hangi bankalarda var?

1/7Koç Metalurji halka arz katılım endeksine uygun mu Koç Metalurji halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda var, ne iş yapar

Koç Metalurji halka arz süreci yatırımcılar tarafından dikkatle takip ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Koç Metalurji AŞ'nin halka arzını onayladığını haftalık yayımladığı bültenle duyurdu. Karara göre, şirketin mevcut 350 milyon TL olan sermayesi 455 milyon TL'ye çıkarılacak ve bu bedelli artışla 105 milyon TL değerinde yeni paylar ihraç edilecek. Ayrıca, mevcut ortak Adil Koç'a ait 20 milyon TL nominal değerdeki B grubu hisselerle birlikte, toplamda 125 milyon TL nominal değerindeki paylar halka arz edilmek üzere piyasaya sürülecek. Peki, Koç Metalurji katılım endeksine uygun mu?

2/7KOÇ METALURJİ HALKA ARZ TARİHLERİ 2024

KOÇ METALURJİ HALKA ARZ TARİHLERİ 2024

Koç Metalurji A.Ş'nin hisseleri için 9 ve 10 Mayıs tarihlerinde iki gün süresince yatırımcılar talep gösterebilecek. Şirket, 105.000.000 lotluk bir sermaye artırımı gerçekleştirirken, Adil Koç da 20.000.000 lotluk hisselerini piyasaya sürecek. Bu şekilde toplamda 125.000.000 lot hisse, her biri 20,5 TL fiyatla satışa çıkarılacak ve elde edilen paylar bireysel yatırımcılara eşit şekilde dağıtılacak. Halka arz sürecine ilişkin izahnamede, ihraç edilecek hisselerin %70'inin yurt içi bireysel yatırımcılara, kalan %30'unun ise yurt içi kurumsal yatırımcılara ayrılacağı belirtilmiş.

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3/7KOÇ METALURJİ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU

KOÇ METALURJİ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Koç Metalurji A.Ş. katılım endeksine uygun olarak işlem görecek.

4/7KOÇ METALURJİ KAÇ LOT VERİR

KOÇ METALURJİ KAÇ LOT VERİR?

Koç Metalurji halka arzının bireysel yatırımcı katılımına göre dağıtılabilecek lot miktarları şu şekilde:

2,5 milyon katılım: 35 lot (718 TL)

3 milyon katılım: 30 lot (615 TL)

3,2 milyon katılım: 28 lot (574 TL)

3,5 milyon katılım: 25 lot (513 TL)

3,7 milyon katılım: 24 lot (492 TL)

4,1 milyon katılım: 22 lot (451 TL)

4,5 milyon katılım: 9 lot (288 TL)

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5/7KOÇ METALURJİ NE İŞ YAPAR

KOÇ METALURJİ NE İŞ YAPAR?

Koç Metalurji, 1993 yılında çelik sektöründe faaliyet göstermek amacıyla kuruldu. Şirketin Payas Organize Sanayi Bölgesinde 1994 yılında kurulan haddehanesi yıllık 500 bin ton inşaat demiri üretim kapasitesine sahip. Şirketin ayrıca Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu çelikhane tesisi yıllık 1,2 milyon tonluk üretim kapasitesine sahip. Koç Metalurji A.Ş. İç piyasa ve uluslararası çelik piyasasında istikrarlı büyümesine devam etmektedir.

6/7KOÇ METALURJİ HANGİ BANKALARDA VAR

KOÇ METALURJİ HANGİ BANKALARDA VAR?

Koç Metalurji A.Ş. halka arzına katılım sağlanabilecek banka ve aracı kurumların listesi şu şekilde;

A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.

Acar Menkul Değerler A.Ş.

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş..

Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alnus Yatırım menkul Değerler A.Ş.

Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Bizim Menkul Değerler A.Ş.

Bulls Yatırım menkul Değerler A.Ş.

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Denizbank A.Ş.

Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Bankası A.Ş.

Fibabanka A.Ş.

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Global Menkul Değerler A.Ş.

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Halk Bankası A.Ş.

ICBC Yatırım menkul Değerler A.Ş.

ING Menkul Değerler A.Ş.

ING Özel Bankacılık Şubeleri

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

INTEGRAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

InvestAZ Yatırım menkul Değerler A.Ş.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İş Bankası A.Ş.

Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Odeabank A.Ş.

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Pay Menkul Değerler A.Ş.

PhillipCapital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.

Prim Menkul Değerler A.Ş.

QNB Finansbank A.Ş.

QNB Finans Yatırım Menkul Değerler

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Şekerbank A.Ş.

Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Vakıflar Bankası A.Ş.

Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ziraat Bankası A.Ş.

Halka arzda Akbank, Ak Yatırım, Yapı Kredi Bankası, Yapı Kredi Yatırım, TEB ve TEB Yatırım konsorsiyum üyesi olarak yer almıyor. Yatırımcılar bu banka ve aracı kurumlar üzerinden halka arza katılamayacak.

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7/7Koç Metalurji halka arz katılım endeksine uygun mu Koç Metalurji halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda var, ne iş yapar
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