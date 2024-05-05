Öğretmen atamaları, İsrail-Türkiye diplomatik girişimleri, enflasyonla mücadele gibi konuların ele alınacağı Kabine Toplantısı tarihi belli oldu. Adayların gözü kulağı Beştepe'ye çevrilirken, yarın Kabine Toplantısı var mı? sorusu da gündeme geldi. Gündeme ilişkin önemli konuların verildiği Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanacak. Nisan ayının ilk Kabinesi 16 Nisan Salı günü gerçekleştirilmişti. Yaklaşık üç haftalık aranın ardından kritik Kabine Toplantısı yarın gerçekleşecek. Peki, Kabine Toplantısı'nda öğretmen atamaları açıklanacak mı? Kabine Toplantısı ne zaman saat kaçta? İşte, o konular hakkında bilgiler.