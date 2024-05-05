DAR GELİRLİ VE EMEKLİLER İÇİN ATILABİLECEK ADIMLAR

Enflasyon oranının düşürülmesi için atılabilecek adımlar kabinenin görüşeceği konulardan biri. Düşüşün hızlanması için gerekli tedbirler kabinedeki masada olacak. Dar gelirli ve emekliler için atılacak adımlar mümkün mü bu da değerlendirilecek.



Kredi derecelendirme kurumlarından biri 11 yıl sonra kademe artışı yapmıştı Türkiye için ve Bakan Şimşek durumun olumlu olduğunu ifade etmişti. Bakan şimşek, artışların beklentiler dahilinde olduğunu işaret etti.