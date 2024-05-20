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KABİNE TOPLANTISI KARARLARI VE KONULARI 20 MAYIS 2024 || Kabine Toplantısı saat kaçta bitecek, ne zaman? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı gündem konuları neler?

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#Kabine Toplantısı Tarihi#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Kabine Toplantısı Ne Zaman
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2024 18:22

Kabine Toplantısı konuları 20 Mayıs 2024 haftanın ilk gününde gündemde öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılacak olan toplantıda öncelikli gündem, ekonomideki son durum olacak. Enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele kapsamında alınan tedbirlerin sonuçları görüşülecek. Kamuda tasarruf ve verimlilik paketi değerlendirilecek. En son 6 Mayıs'ta yapılan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan öğretmenlerin atamaya esas branş dağılımı başvuru takvimi ile ilgili sürece yönelik değerlendirmelerde bulundu. Temmuz ayında milyonlarca emekli ve memura yapılacak zam öncesi gözler Kabine Toplantısı'na çevrildi. Diğer yandan gündemin ana başlıklarından olan 9. yargı paketi için de beklentiler kritik toplantıya yöneldi. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte, ayrıntılar.

1/5KABİNE TOPLANTISI KARARLARI VE KONULARI 20 MAYIS 2024 || Kabine Toplantısı saat kaçta bitecek, ne zaman Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı gündem konuları neler

Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, sorusu kamuoyu tarafından takip ediliyor. 20 Mayıs Pazartesi günü Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Son yapılan toplantı sonrası öğretmen atama kontenjan sayısı ile ilgili önemli karar alınırken, emekli ve memur zammı için gözler bir sonraki toplantının tarihine çevrildi. Ekonomiye yönelik önemli başlıkların ele alındığı Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan millete sesleniş konuşması yapacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman? Bu hafta (20 Mayıs) yapılacak mı? İşte, ayrıntılar.

2/5KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine Toplantısı, bugün (20 Mayıs Pazartesi) günü başladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine toplantısında öncelikli gündem, ekonomideki son durum olacak. Enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele kapsamında alınan tedbirlerin sonuçları görüşülecek. Kamuda tasarruf ve verimlilik paketi değerlendirilecek.

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3/5KABİNE TOPLANTISI KONULARI 20 MAYIS 2024

KABİNE TOPLANTISI KONULARI 20 MAYIS 2024

9'UNCU YARGI PAKETİ

Toplantıda, hazırlıkları tamamlanmak üzere olan 9'uncu Yargı Paketi ile ilgili değerlendirme yapılması bekleniyor.

Terörle mücadele operasyonları da gündemde olacak. Yurt içi ve sınır ötesinde düzenlenen operasyonlar değerlendirilecek.

Eğitimcilere yönelik şiddetin engellenmesi için yasal zeminin güçlendirilmesi çalışmaları da gündemde olacak.

İSRAİL'İN GAZZE'YE YÖNELİK SALDIRILARI

7 Ekim'den bu yana devam eden saldırıların sona ermesi, ateşkesin sağlanmasına yönelik adımlar ele alınacak.

4/5SON KABİNE TOPLANTISINDA ÖĞRETMEN ATAMALARI AÇIKLANMIŞTI

SON KABİNE TOPLANTISI'NDA ÖĞRETMEN ATAMALARI AÇIKLANMIŞTI

6 Mayıs'ta yapılan Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada, “Bugün ayrıca atama bekleyen öğretmen adaylarımızın durumunu da mütalaa ettik. Milli Eğitim Bakanımız, Hazine Bakanımız ve Ekonomi kurmaylarımıza son 1 kez daha görüşecek, ardından öğretmen adaylarımızı bilgilendirecek, bakanlığımız yarın atamaya esas branş dağılımlarını, başvuru takvimini ve süreci paylaşacaktır. Fazla zaman kaybına tahammülümüz yok. Kısa zamanda inşallah atamayı da bilhassa bakanımız açıklayacaktır’’ demişti.

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5/5KABİNE TOPLANTISI KARARLARI VE KONULARI 20 MAYIS 2024 || Kabine Toplantısı saat kaçta bitecek, ne zaman Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı gündem konuları neler
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