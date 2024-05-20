Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, sorusu kamuoyu tarafından takip ediliyor. 20 Mayıs Pazartesi günü Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Son yapılan toplantı sonrası öğretmen atama kontenjan sayısı ile ilgili önemli karar alınırken, emekli ve memur zammı için gözler bir sonraki toplantının tarihine çevrildi. Ekonomiye yönelik önemli başlıkların ele alındığı Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan millete sesleniş konuşması yapacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman? Bu hafta (20 Mayıs) yapılacak mı? İşte, ayrıntılar.