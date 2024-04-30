İSTANBUL'DA YARIN (1 MAYIS 2024) HANGİ YOLLAR KAPALI? 1 Mayıs İstanbul'da trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar açıklandı! İstanbul Valiliği duyurdu!

BEŞİKTAŞ İLÇESİ KAPANACAK YOLLAR
1. Barbaros Bulvarı Beşiktaş Meydan istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Balmumcu Kavşak ve Zincirlikuyu Balmumcu alt geçit girişi ile Merkez Komutanlığı ışıklar arası)
2. Barbaros Bulvarı Beşiktaş Meydan istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Merkez Komutanlığı ışıklar ile Beşiktaş Meydan arası)
3. Sait Çiftçi Yıldız Kavşağı Cadde Barbaros Bulvarı Katılımı trafiğe kapatılacaktır. (D-100 Güney Barbaros Bulvarı katılımı itibariyle)
4. Barbaros Bulvarı Saray Caddesi, Yıldız Caddesi ve Eski Yıldız Cadde Beşiktaş Meydan dönüşü trafiğe kapatılacaktır. (Yıldız, Serencebey ve Eski Ortaköy Dönüşü ışıklar itibari ile)
5. Çiğdem Sokak ile Barbaros Hayrettin İskelesi Sokak trafiğe kapatılacaktır. (Çırağan Caddesi kesişimi itibari ile)
6. Beşiktaş Cadde Dolmabahçe istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Beşiktaş Meydan ile Süleyman Seba Cadde başı ışıklar arası)
7. Dolmabahçe Cadde Karaköy istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Süleyman Seba Cadde başı ile Kadırgalar ışıklar arası)
8. Vişneli Tekke Sokak Dolmabahçe istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Prof. Alaeddin Yavaşça Sokak kesişimi itibari ile)
9. Dolmabahçe Gazhane Cadde Karaköy istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Asker Ocağı Cadde kesişimi Süzer Plaza önü kapama noktası ile Dolmabahçe Meydan arası)