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İsrail ile ticareti durdurulan ürün grupları listesi | İsrail ürünleri nelerdir? Ticaret Bakanlığı'ndan son dakika karar!

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#İsrail Ürünleri#Ticaret Bakanlığı#İsrail İle Ticareti Durdurulan Ürünler
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2024 00:00

İsrail ürünleri listesi Ticaret Bakanlığı'nın son dakika açıklamasıyla gündeme geldi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada İsrail’le ilgili ihracat ve ithalat işlemlerinin tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurulduğu bildirildi. 9 Nisan tarihinde Bakanlık'tan yapılan duyuruda, İsrail'e yönelik kısıtlama kararında, inşaat demirinden yassı çeliğe, mermerden seramiğe kadar 54 ürün grubunu kapsadığı bilgisi yer almıştı. İhracat kısıtlaması getirilen ürünler arasında makaralı zincirler, hırdavat ürünleri, inşaat yalıtım malzemeleri, motor yağları, uçak benzini ve jet yakıtı ve inşaat makineleri gibi malzemeler yer alıyor. Peki, İsrail ürünleri nelerdir? İşte, İsrail ile ticareti durdurulan ürün grupları listesi ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.

1/4İsrail ile ticareti durdurulan ürün grupları listesi | İsrail ürünleri nelerdir Ticaret Bakanlığından son dakika karar

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamayla İsrail ile olan tüm ticaret durduruldu. Yapılan yazılı açıklamada, "İsrail’le ilgili ihracat ve ithalat işlemleri tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurulmuştur. İsrail Hükümeti Gazze’ye kesintisiz ve yeterli miktarda insani yardım akışına izin verinceye kadar Türkiye söz konusu yeni tedbirleri kesin ve kararlı bir şekilde uygulayacaktır" ifadeleri yer aldı. Açıklamanın ardından İsrail ürünleri neler, İsrail malları nelerdir? soruları vatandaşların gündemine geldi. İsrail ile ticaret yapılan markalar merak konusu olurken, daha önce kısıtlama getirilen 54 ürün grubu açıklanmıştı. İşte, İsrail ile ticareti durdurulan ürün grupları listesi.

2/4İSRAİL İLE TÜM TİCARET DURDURULDU

İSRAİL İLE TÜM TİCARET DURDURULDU

Son dakika haberi... Ticaret Bakanlığı "İsrail’le ilgili ihracat ve ithalat işlemleri tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurulmuştur. İsrail Hükümeti Gazze’ye kesintisiz ve yeterli miktarda insani yardım akışına izin verinceye kadar Türkiye söz konusu yeni tedbirleri kesin ve kararlı bir şekilde uygulayacaktır" açıklamasında bulundu.

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3/4KISITLAMA GETİRİLEN ÜRÜNLER NELER

KISITLAMA GETİRİLEN ÜRÜNLER NELER?

9 Nisan 2024 tarihinde, Ticaret Bakanlığı tarafından ihracat kısıtlaması getirilen ürün grupları şöyle açıklanmıştı;

Alüminyum profiller, alüminyum teller, boyalar, bakır profiller, çubuklar ve teller, beton mikserleri, çelik borular ve bağlantı parçaları, çelik filmaşin, çelik kaplar ve depolar, çelik köprü aksamı, çelik kuleler, çelik profiller, çimento, çimentodan, betondan veya suni taştan inşaat için bloklar ve levhalar, demir çelikten tüm inşaat malzemeleri, demir-çelik tüm teller, ekskavatörler, elektrik kabloları, elektrik panoları, fayanslar, fiberoptik kablolar ve elektrik iletkenleri, forkliftler, granit, halat ve kablolar, hırdavat ürünleri, hidrolik yağlar, inşaat demiri, inşaat makineleri, inşaat yalıtım malzemeleri, inşaatta kullanılan camlar, kimyasal bileşikler,

4/4İsrail ile ticareti durdurulan ürün grupları listesi | İsrail ürünleri nelerdir Ticaret Bakanlığından son dakika karar

Kimyasal gübreler, klinker, kovalar, kepçeler, kürekler, kıskaçlar ve kancalar, kükürt, madeni yağlar, makaralı zincirler, mermer, metal işleme makineleri, metallerin işlenmesinde kullanılan kimyasallar, mineral gübreler, motor yağları, paletler, plastik borular, sandviç paneller, seramikler, solvent boyalar, tel çekme makineleri, testere makineleri, tuğlalar, uçak benzini ve jet yakıtı, vernikler, vinçler, yapıştırıcılar ve tutkallar, yassı çelik ürünleri.

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