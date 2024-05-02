İsrail ile ticareti durdurulan ürün grupları listesi | İsrail ürünleri nelerdir? Ticaret Bakanlığı'ndan son dakika karar!

KISITLAMA GETİRİLEN ÜRÜNLER NELER?
9 Nisan 2024 tarihinde, Ticaret Bakanlığı tarafından ihracat kısıtlaması getirilen ürün grupları şöyle açıklanmıştı;
Alüminyum profiller, alüminyum teller, boyalar, bakır profiller, çubuklar ve teller, beton mikserleri, çelik borular ve bağlantı parçaları, çelik filmaşin, çelik kaplar ve depolar, çelik köprü aksamı, çelik kuleler, çelik profiller, çimento, çimentodan, betondan veya suni taştan inşaat için bloklar ve levhalar, demir çelikten tüm inşaat malzemeleri, demir-çelik tüm teller, ekskavatörler, elektrik kabloları, elektrik panoları, fayanslar, fiberoptik kablolar ve elektrik iletkenleri, forkliftler, granit, halat ve kablolar, hırdavat ürünleri, hidrolik yağlar, inşaat demiri, inşaat makineleri, inşaat yalıtım malzemeleri, inşaatta kullanılan camlar, kimyasal bileşikler,