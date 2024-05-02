İsrail ile ticareti durdurulan ürün grupları listesi | İsrail ürünleri nelerdir? Ticaret Bakanlığı'ndan son dakika karar!

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamayla İsrail ile olan tüm ticaret durduruldu. Yapılan yazılı açıklamada, "İsrail’le ilgili ihracat ve ithalat işlemleri tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurulmuştur. İsrail Hükümeti Gazze’ye kesintisiz ve yeterli miktarda insani yardım akışına izin verinceye kadar Türkiye söz konusu yeni tedbirleri kesin ve kararlı bir şekilde uygulayacaktır" ifadeleri yer aldı. Açıklamanın ardından İsrail ürünleri neler, İsrail malları nelerdir? soruları vatandaşların gündemine geldi. İsrail ile ticaret yapılan markalar merak konusu olurken, daha önce kısıtlama getirilen 54 ürün grubu açıklanmıştı. İşte, İsrail ile ticareti durdurulan ürün grupları listesi.