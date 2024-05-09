İŞKUR 156 bin personel alımı başvuruları || KPSS şartı aranmıyor! İŞKUR 156 bin personel alımı kadro listesi

İŞKUR PERSONEL ALIMI NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?
İŞKUR personel alımı başvuruları e-Şube üzerinden yapılacak. Başvuru süreci ise şu şekilde işliyor:
Başvuruda bulunacaklar, "iskur.gov.tr" adresinden üye olmaları gerekmektedir. Öncelikle İŞKUR kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra, detaylı bir sorgulama için; aranılan pozisyon, meslek, nitelik, beceri, firma adı, öğrenim durumu, iş yeri unvanı, çalışma yeri gibi bilgiler seçilmelidir. Bu aşamalardan sonra İŞKUR ilanları sayfası görüntülenebilecektir.
İŞKUR BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN