İŞKUR 156 bin personel alımı başvuruları || KPSS şartı aranmıyor! İŞKUR 156 bin personel alımı kadro listesi

İŞKUR personel alımı başvuruları nasıl yapılacak? İŞKUR tarafından 156 bin 888 kamu personeli alımına gidilecek. Alımların bir kısmı da kamuya yapılacak. Kamu alımlarında ise KPSS puan şartı aranmıyor. Alım yapılacak meslekler arasında ise büro personeli, elektrikçi, güvenlik ve koruma, temizlik görevlisi gibi pek çok branşla birlikte ahşap kalıpçı, alüminyum doğramacı gibi meslek dalları yer alıyor. Peki, İŞKUR personel alımı nasıl yapılır? İşte merak edilen detaylar...