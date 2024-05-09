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İŞKUR 156 bin personel alımı başvuruları || KPSS şartı aranmıyor! İŞKUR 156 bin personel alımı kadro listesi

Güncelleme Tarihi:

#İŞKUR#Personel Alımı#İŞKUR 156 Bin Personel Alımı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2024 11:54

İŞKUR tarafından 156 bin 888 personel alımı yapılacak. Personel alımı özel sektörün yanında kamu kuruluşlarında da yapılacak. Kamu kuruluşlarının yapacağı alımlarda ise KPSS puan şartı alınmayacak. Alımlar arasında kadro listesi belli oldu. Alımlar arasında büro personeli, elektrikçi, güvenlik ve koruma, temizlik görevlisi gibi pek çok branşla birlikte ahşap kalıpçı, alüminyum doğramacı gibi meslek dalları yer alıyor. Peki, İŞKUR başvuruları nasıl yapılır? İşte İŞKUR 156 bin personel alımı...

1/3İŞKUR 156 bin personel alımı başvuruları || KPSS şartı aranmıyor İŞKUR 156 bin personel alımı kadro listesi

İŞKUR personel alımı başvuruları nasıl yapılacak? İŞKUR tarafından 156 bin 888 kamu personeli alımına gidilecek. Alımların bir kısmı da kamuya yapılacak. Kamu alımlarında ise KPSS puan şartı aranmıyor. Alım yapılacak meslekler arasında ise büro personeli, elektrikçi, güvenlik ve koruma, temizlik görevlisi gibi pek çok branşla birlikte ahşap kalıpçı, alüminyum doğramacı gibi meslek dalları yer alıyor. Peki, İŞKUR personel alımı nasıl yapılır? İşte merak edilen detaylar...

2/3İŞKUR PERSONEL ALIMI NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK

İŞKUR PERSONEL ALIMI NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?

İŞKUR personel alımı başvuruları e-Şube üzerinden yapılacak. Başvuru süreci ise şu şekilde işliyor:

Başvuruda bulunacaklar, "iskur.gov.tr" adresinden üye olmaları gerekmektedir. Öncelikle İŞKUR kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra, detaylı bir sorgulama için; aranılan pozisyon, meslek, nitelik, beceri, firma adı, öğrenim durumu, iş yeri unvanı, çalışma yeri gibi bilgiler seçilmelidir. Bu aşamalardan sonra İŞKUR ilanları sayfası görüntülenebilecektir.

İŞKUR BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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3/3İŞKUR KAYITI İÇİN GEREKLİ BELGELER

İŞKUR KAYITI İÇİN GEREKLİ BELGELER

İŞKUR kayıt belgesi için İŞKUR iş müdürlüklerine başvuru yapılmalıdır. Sadece T.C vatandaşları başvuru yapabilmektedir. Reşit olan kişiler için askerliği bitirme şartı aranmaktadır. Kişi hiç eğitim almamış veya çalışmamış ise İŞKUR üzerinden mesleki eğitim alabilmektedir. İŞKUR kaydı için sadece İŞKUR'dan alınmış belgeler geçerlidir.

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