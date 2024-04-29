iPhone 16 ne zaman çıkacak? Tasarım değişiyor mu? iPhone 16 özellikleri ve çıkış tarihi detayı

iPhone 16 serisinin getirmesi beklenen özellikler arasında çeşitli yenilikler ve geliştirmeler yer alıyor:

Ekran Teknolojisi: iPhone 16 serisi, mikro-lens teknolojisi kullanarak hem parlaklığı artırabilir hem de enerji tüketimini azaltabilir. Bu, ekranın içinde milyarlarca lensin uniform bir desen kullanılarak iç yansımayı azaltmasını sağlar, böylece artan yansıyan ışık güç tüketimi artmadan algılanan parlaklığı artırır. Ayrıca, OLED ekranların daha enerji verimli olması bekleniyor​​.

Yeni Düğmeler: iPhone 16 ve iPhone 16 Plus modellerine, Mute Switch'i değiştirecek ve tamamen yeni bir düğme eklenmesi planlanıyor. iPhone 15 Pro modellerinde bulunan Action Button, iPhone 16 modellerinde de genişletilecek ve çok sayıda işlevi yerine getirebilecek. Yeni bir Capture Button da tüm iPhone 16 modellerine eklenecek ve fotoğraf ve video çekmek için kullanılacak​​.

Pil Teknolojisi: iPhone 16 Pro modellerinde daha yüksek kapasite ve uzun ömür sunan yığılmış pil teknolojisi kullanılması bekleniyor​​.

Ultra Model: Apple, ek kamera iyileştirmeleri, daha büyük bir ekran ve belki de portlu bir tasarımı içerebilecek yüksek son bir iPhone 16 "Ultra" modelini tanıtabilir​​.

Yeni Termal Tasarım: iPhone 16 serisi, özellikle iPhone 16 Pro modelleri, aşırı ısınmayı azaltmak için metal pil kasaları ekleyerek yeni bir grafen termal sistem üzerinde çalışıyor olabilir​​.

Depolama Kapasitesi: iPhone 16 Pro modelleri, iPhone 15 Pro modellerine göre iki kat maksimum depolama kapasitesiyle sunulabilir, 1TB'dan 2TB'a çıkabilir​​.

5G ve Modem Yükseltmeleri: iPhone 16 Pro modelleri, daha hızlı ve gelişmiş 5G bağlantısı için Qualcomm'un Snapdragon X75 modemini kullanabilir. Bu modem, gelişmiş taşıyıcı toplama, daha az alan kaplama ve %20'ye kadar daha az güç tüketimi sunar​​.

A-Serisi Çipset: iPhone 16 ve iPhone 16 Plus, potansiyel olarak A17 Pro çipset yerine farklı bir çipset kullanabilir. Bu, daha önceki yıllarda Pro modellerde kullanılan çipsetlerin standart modellere aktarılması geleneğinin değişebileceğini gösteriyor​​.