Hıdrellez dileği ne zaman gömülür? Hıdrıllez dilekleri yakılır mı, hangi gün suya atılır?

Hıdrellez dileği ne zaman gömülür sorusu, Hıdırellez'in gelmesiyle beraber birçok kişi tarafından araştırılıyor. Hıdrellez gecesi çeşitli ritüeller gerçekleştirilir. Yiyecek kaplarının, ambarların ve para keselerinin ağızları açık bırakılır. Ev, bağ-bahçe, araba isteyen kimseler, Hıdrellez gecesi herhangi bir yere istedikleri şeyin küçük bir modelini yaparlarsa Hızır’ın kendilerine yardım edeceğine inanırlar. Baharı müjdeleyen Hıdrellez'de insanlar dilekler tutarak bir kağıda aktarıyor. Daha sonra da bu kağıtları gül ağacına asabildikleri gibi toprağa gömüyor. Peki Hıdırellez'de gül ağacının altına dilek ne zaman gömülür?