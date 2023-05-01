Hıdırellez ne zaman 2023? Hıdırellez duası nedir? İşte Hıdırellez ritüelleri ve gelenekleri...

HIDIRELLEZ DUASI NASIL YAPILIR?

Bin bir adım bir adım /Allah bir adım adım / Kerim kerem Allah /Başımda bir duman var yardım eyle ya Allah / La ilaha illallah muhammeden resullullah yetiş imdadıma hızır ile Allah birsin sen kulla mişersin biz gibi kulların yardımcısı sensin hızır deryada erdim murada amin.