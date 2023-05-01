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Hıdırellez ne zaman 2023? Hıdırellez duası nedir? İşte Hıdırellez ritüelleri ve gelenekleri...

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Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2023 20:50

Baharın habercisi Hıdırellez tarihi için geri sayım başladı. Dünyada darda kalanların yardımcısı olduğuna inanılan Hızır ile denizlerin hakimi olduğuna inanılan İlyas peygamberlerin yeryüzünde buluştukları gün olarak düşünülen Hıdırellez'de çeşitli dilek, dua ve ritüeller bulunuyor. Ülkenin dört bir yanında çeşitli etkinliklerle geleneksel bayram olarak kutlanan Hıdırellez duası da isteklerin kabul olması ediliyor. Gül ağacına para asma, nohut, fasulye ekme gibi çeşitli inançlar, Hıdırellez ritüelleri arasında yer alıyor. Peki, 2023 Hıdırellez ne zaman ve Hıdırellez duası nedir? İşte, Hıdırellez gelenekleri hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/6Hıdırellez ne zaman 2023 Hıdırellez duası nedir İşte Hıdırellez ritüelleri ve gelenekleri...

Hıdırellez duası, geleneklerini bu günde yapacak olanların gündemine geldi. Hıdırellez'in yaklaşmasıyla beraber Hıdırellez nedir? Hıdırellez ritüelleri neler? soruları öne çıktı. Orta Asya, Ortadoğu, Anadolu ve Balkanlar'da kutlanan mevsimlik bayramlardan olan Hıdırellez 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece kutlanır. İşte, Hıdırellez ritüelleri ve dilek dilerken söylenecekler.

2/62023 HIDIRELLEZ KUTLAMA TARİHİ

2023 HIDIRELLEZ KUTLAMA TARİHİ

Hıdırellez her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanıyor. "Hıdırellez", Anadolu, Orta Doğu, Irak, Suriye, Kırım, Azerbaycan ile Balkan ülkelerinde "bayram" olarak değerlendiriliyor.

3/6HIDIRELLEZ NE ZAMAN

HIDIRELLEZ NE ZAMAN?

Hıdrellez bahar bayramı niteliğinde kutlanan mevsimlik bayramlardandır. Hıdrellez Hızır ile İlyas adlarının birleştirilmesinden meydana gelip, yazın başlangıcı sayılan 6 Mayıs (Rumi 23 Nisan) gününe verilen addır.

Her yıl 5-6 Mayıs’ta kutlanan Hıdırellez, 2017 yılında UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne alınmıştı. Baharın gelişi, doğanın canlanması ile hayatlarına bereket dolmasını uman insanlar, 5 Mayıs akşamından 6 Mayıs sabahına kadar süren Hıdırellez’i çeşitli etkinliklerle geçirirler.

4/6HIDIRELLEZ DUASI NASIL YAPILIR

HIDIRELLEZ DUASI NASIL YAPILIR?

Bin bir adım bir adım /Allah bir adım adım / Kerim kerem Allah /Başımda bir duman var yardım eyle ya Allah / La ilaha illallah muhammeden resullullah yetiş imdadıma hızır ile Allah birsin sen kulla mişersin biz gibi kulların yardımcısı sensin hızır deryada erdim murada amin.

5/6HIDIRELLEZ GELENEKLERİ VE RİTÜELLERİ

HIDIRELLEZ GELENEKLERİ VE RİTÜELLERİ

Hıdırellez gelenekleri arasında en yaygın olanı gül ağacı altına dilek dilemektir. Bu gelenek Hıdırellez akşamında gerçekleştirilir. Dilekler bir kağıda yazılıp asılabileceği gibi şekil olarak da gül ağacının altına çizilebilir. Ev isteyen ev resmi, araba isteyen araba resmi çizebilir.

Hıdırellez sabahı da ilk iş gül ağacının dibine gidilir ve o notlar alınıp suya bırakılır.

6/6Hıdırellez ne zaman 2023 Hıdırellez duası nedir İşte Hıdırellez ritüelleri ve gelenekleri...

Hıdırellez akşamında bir diğer dilek dileme biçimi de gül ağacına para asmaktır. Asılan paralar ve dilekler 6 Mayıs 2021 sabahı erkenden geri toplanır. Para cüzdana konulur ve yıl boyunca o para harcanmaz. Hıdırellez parası kişiye o yıl boyunca darlık ve parasızlık yüzü göstermez.

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