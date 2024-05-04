×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERBilgi Haberleri

HIDIRELLEZ MESAJLARI RESİMLİ 2024 | Değişik, farklı, uzun, kısa, Hıdırellez günü dilekleri için mesajlar! En güzel Hıdırellez günü kutlama mesajları ve sözleri!

Güncelleme Tarihi:

#Hıdırellez Mesajları 2024#Resimli Hıdırellez Mesajları#En Güzel Hıdırellez Sözleri
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2024 01:58

Hıdırellez mesajları 2024 resimli ve kısa seçenekler ile bu özel günün kutlamalarında yer alacak. Dileklerin tutulduğu Hıdırellez ritüelleri için hazırlıklar başlarken, en güzel kısa ve değişik Hıdırellez günü mesajları da paylaşımları süsleyecek. Kış mevsiminin ardından doğanın canlanması ve bolluk, bereketi ifade eden Hıdırellez günü ile ilgili sözlerden resimli de anlamlı olanlar tercih edilecek. Her yıl 5-6 Mayıs'ta kutlanan "Hıdırellez", Anadolu, Orta Doğu, Irak, Suriye, Kırım, Azerbaycan ile Balkan ülkelerinde "bayram" olarak değerlendiriliyor. İşte, farklı, yeni, anlamlı, en güzel Hıdırellez mesajları ve sözlerinden seçenekler.

1/6HIDIRELLEZ MESAJLARI RESİMLİ 2024 | Değişik, farklı, uzun, kısa, Hıdırellez günü dilekleri için mesajlar En güzel Hıdırellez günü kutlama mesajları ve sözleri

Resimli Hıdırellez mesajları ve sözleri WhatsApp, SMS, Facebook ve Tiktok gönderilerinde yer almaya başladı. Birçok farklı kültürde yeri olan Hıdırellez doğanın uyanışını kutlamanın güzel bir bahanesi, bereket ve bolluğun tarihsel bir simgesi olarak her sene mayıs ayında kutlanıyor. Değişik, anlamlı ve kısa mesajlar, bu sene de görsel şölen oluşturacak. Sevdiklerine dileklerini mesaj aracılığı ile iletmek isteyenler için anlamlı, resimli, Hıdırellez mesajlarını derledik... İşte, yeni, farklı, uzun, kısa Hıdırellez mesajları ve sözleri.

2/6RESİMLİ HIDIRELLEZ MESAJLARI 2024

RESİMLİ HIDIRELLEZ MESAJLARI 2024

Darda kalanların darına yetişen Hızır ile denizlerin sultanı İlyas'ın buluştuğu; ab-ı hayat aşkına dileklerimizin dile geldiği, umudumuzun yeniden yeşerdiği #Hıdırellez kutlu olsun. Dualarınız kabul, muratlarınız gerçek olsun.

Baharın gelmesiyle toprağın bereketlenmesini, tabiatın dirilişini müjdeleyen #Hıdırellez Bayramını gönülden kutluyorum.Hıdırellezin tüm halkımıza bolluk, bereket getirmesini, hayırlara vesile olmasını, sağlık getirmesini diliyorum.

Darda kalanların zorda kalanların yardımcısı Hızır ile denizlerin hakimi İlyas’ın buluştukları gündür Hıdırellez. Dualarımız kabul olsun.. Hoş geldin Doğa sevgisinin, bereketin ve umudun günü #Hıdırellez’i kutluyor.

Bugünün ülkemize huzur, bolluk ve bereket getirmesini diliyorum…

#Hıdırellez herkes için umutların ve güzelliklerin müjdecisi olsun.

Milletimize bolluk, bereket ve sağlık getirmesi dileğiyle Hıdırellez kutlu, birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun.

Umudumuzun yeniden yeşerdiği Hıdırellez kutlu olsun. Dualarınız kabul, muratlarınız gerçek olsun.

Hıdırellez, biten kış mevsiminin ardından gelen baharı müjdelemek ve kutlamak için her yıl düzenlenen bir festivaldir. ve bu sene en çok ülkemize ve tüm dünyaya “SAĞLIK” getirmesini diliyorum..

EN SON HABERLER

3/6HIDIRELLEZ MESAJLARI RESİMLİ 2024 | Değişik, farklı, uzun, kısa, Hıdırellez günü dilekleri için mesajlar En güzel Hıdırellez günü kutlama mesajları ve sözleri

Solacağını bile bile açan bir gül kadar
Yaşamaya cesaretin olmalı...
Ve kötülüğe inat İyiler her daim ayakta kalmalı...
Bu sabahların bir anlamı olmalı...
Eski bir Hıdrellez duası,
Nesi varsa, bölüşecek birileri olsun.
Nesi yoksa, bulup, getirecek birileri olsun.Hoşgeldin Hıdırellez!

Biz bu sene en çok ülkemize ve tüm dünyaya “SAĞLIK” diliyoruz.

"Çünkü yazmak, bir dileği güçlendirir." #hıdırellez 5-6 mayıs

Umudun, barışın ve baharın adıdır Hıdırellez. Yeniden doğuşun müjdecisidir.

Tüm umutlarımızın gerçekleşmesi dileğiyle #Hıdırellez Bayramınızı kutlarım.

“Aklınıza gelen güzel şeyleri dillendirin.
Bakarsınız yol olur, niyet olur, hâllolur... ”

4/6HIDIRELLEZ MESAJLARI RESİMLİ 2024 | Değişik, farklı, uzun, kısa, Hıdırellez günü dilekleri için mesajlar En güzel Hıdırellez günü kutlama mesajları ve sözleri

,,,Doğanın bereketi sizinle olsun! Bugün Hıdırellez; baharın ve bereketin müjdecisi...Evime,mutfağıma,gelirime İlyas peygamberin duası, tıkanmış,yavaşlamış, durmuş işlerime Hızır’ın eli değsin.

Hızır bu gece sesimiz olsun Allaha tüm dilek ve dualarımızı iletsin.
Tanrım beni yavaşlat..
Aklımı sakinleştirerek kalbimi dinlendir..
Zamanın sonsuzluğunu göstererek bu telaşlı hızımı dengele..
Köklerimi yaşam toprağının kalıcı değerlerine doğru göndermeme yardım et..

Gül ağacının dibine
Bir güneş çizelim!
Bolca aydınlık için...

Bolca sevgi,
Bolca huzur,
Bolca umut,
Bu gece dilekler tutulsun.
Dileğini tuttuğunuz ne varsa gerçeğe kavuşması dileğiyle...

EN SON HABERLER

5/6HIDIRELLEZ MESAJLARI RESİMLİ 2024 | Değişik, farklı, uzun, kısa, Hıdırellez günü dilekleri için mesajlar En güzel Hıdırellez günü kutlama mesajları ve sözleri

– Hıdırellez yağmurlarının damlaları altın olur. Bu damlalardan nasiplenmenizi dilerim. Hıdırellez gününüz kutlu olsun.

– Hıdırellez yaz kapısı, yedi gün sürer tipisi.

– Yaz dileğini tahtaya, bu hafta kabul olmazsa olur haftaya. Hıdırellez Bayramınız kutlu olsun.

– Tuttuğun dilek gerçek olsun, hanenize mutluluk dolsun. Hıdırelleziniz kutlu olsun.

– Hızır ile İlyas ab-ı hayat suyunu bulsun, dilekleriniz kabul Hıdırellez bayramınız kutlu olsun.

– Dileğinizi bağladığınız gül gibi yüzünüz gülsün. Hıdırellez bayramınız kutlu olsun.,,,Hepinizin dilekleri en yüksek hayrınıza kabul olur dilerim. Bereket, şans, sağlık, aşk sizlerden yana olsun.

Hıdırellez, biten kış mevsiminin ardından gelen baharı müjdelemek ve kutlamak için her yıl düzenlenen bir festivaldir.

Hıdırellez ateşimiz öyle bir büyüsün ki; ülkemize önce sağlık sonra bolluk ve bereket getirsin, dileklerimiz aydınlık günlerde buluşsun...Hıdırellez Bayramınız kutlu olsun

6/6HIDIRELLEZ’DE NASIL DİLEK DİLENİR

HIDIRELLEZ’DE NASIL DİLEK DİLENİR?

Hıdırellez gelenekleri arasında en yaygın olanı gül ağacı altına dilek dilemektir. Bu gelenek Hıdırellez akşamında gerçekleştirilir. Dilekler bir kağıda yazılıp asılabileceği gibi şekil olarak da gül ağacının altına çizilebilir. Ev isteyen ev resmi, araba isteyen araba resmi çizebilir.

Hıdırellez sabahı da ilk iş gül ağacının dibine gidilir ve o notlar alınıp suya bırakılır.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hıdırellez Mesajları 2024#Resimli Hıdırellez Mesajları#En Güzel Hıdırellez Sözleri

EN SON HABERLER