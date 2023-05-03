Hıdırellez mesajları resimli 2023 | Hıdırellez günü dilekleri için yeni, farklı, uzun, kısa Hıdırellez mesajları ve sözlerinden seçenekler

HIDIRELLEZ MESAJLARI

Darda kalanların darına yetişen Hızır ile denizlerin sultanı İlyas'ın buluştuğu; ab-ı hayat aşkına dileklerimizin dile geldiği, umudumuzun yeniden yeşerdiği #Hıdırellez kutlu olsun. Dualarınız kabul, muratlarınız gerçek olsun.



Baharın gelmesiyle toprağın bereketlenmesini, tabiatın dirilişini müjdeleyen #Hıdırellez Bayramını gönülden kutluyorum.Hıdırellezin tüm halkımıza bolluk, bereket getirmesini, hayırlara vesile olmasını, sağlık getirmesini diliyorum.



Darda kalanların zorda kalanların yardımcısı Hızır ile denizlerin hakimi İlyas’ın buluştukları gündür Hıdırellez. Dualarımız kabul olsun.. Hoş geldin Doğa sevgisinin, bereketin ve umudun günü #Hıdırellez’i kutluyor.



Bugünün ülkemize huzur, bolluk ve bereket getirmesini diliyorum…



#Hıdırellez herkes için umutların ve güzelliklerin müjdecisi olsun.



Milletimize bolluk, bereket ve sağlık getirmesi dileğiyle Hıdırellez kutlu, birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun.



Umudumuzun yeniden yeşerdiği Hıdırellez kutlu olsun. Dualarınız kabul, muratlarınız gerçek olsun.



Hıdırellez, biten kış mevsiminin ardından gelen baharı müjdelemek ve kutlamak için her yıl düzenlenen bir festivaldir. ve bu sene en çok ülkemize ve tüm dünyaya “SAĞLIK” getirmesini diliyorum..