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Hıdırellez mesajları resimli 2023 | Hıdırellez günü dilekleri için yeni, farklı, uzun, kısa Hıdırellez mesajları ve sözlerinden seçenekler

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#Hıdırellez Mesajları#Resimli Hıdırellez Mesajı 2023#Hıdırellez Sözleri
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2023 20:53

Hıdırellez mesajları 2023 resimli seçeneklerle paylaşımlarda görsel şölen oluşturuyor. Birçok farklı kültürde yeri olan Hıdırellez doğanın uyanışını kutlamanın güzel bir bahanesi, bereket ve bolluğun tarihsel bir simgesi olarak her sene mayıs ayında kutlanıyor. Bu özel günde Hıdırellez'in en yaygın geleneklerinden biri de en güzel Hıdırellez mesajları paylaşmak. Sizler Hıdırellez günü dileklerini en güzel ve anlamlı Hıdırellez mesajları ile taçlandırabilirsiniz. İşte Whatsapp, SMS, Facebook üzerinden sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz yeni, farklı, uzun, kısa Hıdırellez mesajları ve sözleri.

1/5Hıdırellez mesajları resimli 2023 | Hıdırellez günü dilekleri için yeni, farklı, uzun, kısa Hıdırellez mesajları ve sözlerinden seçenekler

Resimli Hıdırellez mesajları ile sözleri en güzel seçenekleri ile paylaşılıyor. Dileklerin tutulduğu Hıdırellez ritüelleri için hazırlıklar tamamlanırken, en güzel Hıdırellez mesajları da gündeme geldi. Kış mevsiminin ardından doğanın canlanması ve bolluk, bereketi ifade eden Hıdırellez mesajları, kısa ve uzun seçeneklerle tercih edilecek. Yüzyıllardır belirli şekillerde kutlanan bu ritüel, son yıllarda ise Hıdırellez mesajları ve sözleri gibi etkinliklerle kutlanmaya başlamıştır. Her yıl 5-6 Mayıs'ta kutlanan "Hıdırellez", Anadolu, Orta Doğu, Irak, Suriye, Kırım, Azerbaycan ile Balkan ülkelerinde "bayram" olarak değerlendiriliyor. İşte, birbirinden güzel, farklı ve anlamlı Hıdırellez mesajları ve sözlerinden derlemeler...

2/5HIDIRELLEZ MESAJLARI

HIDIRELLEZ MESAJLARI

Darda kalanların darına yetişen Hızır ile denizlerin sultanı İlyas'ın buluştuğu; ab-ı hayat aşkına dileklerimizin dile geldiği, umudumuzun yeniden yeşerdiği #Hıdırellez kutlu olsun. Dualarınız kabul, muratlarınız gerçek olsun.

Baharın gelmesiyle toprağın bereketlenmesini, tabiatın dirilişini müjdeleyen #Hıdırellez Bayramını gönülden kutluyorum.Hıdırellezin tüm halkımıza bolluk, bereket getirmesini, hayırlara vesile olmasını, sağlık getirmesini diliyorum.

Darda kalanların zorda kalanların yardımcısı Hızır ile denizlerin hakimi İlyas’ın buluştukları gündür Hıdırellez. Dualarımız kabul olsun.. Hoş geldin Doğa sevgisinin, bereketin ve umudun günü #Hıdırellez’i kutluyor.

Bugünün ülkemize huzur, bolluk ve bereket getirmesini diliyorum…

#Hıdırellez herkes için umutların ve güzelliklerin müjdecisi olsun.

Milletimize bolluk, bereket ve sağlık getirmesi dileğiyle Hıdırellez kutlu, birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun.

Umudumuzun yeniden yeşerdiği Hıdırellez kutlu olsun. Dualarınız kabul, muratlarınız gerçek olsun.

Hıdırellez, biten kış mevsiminin ardından gelen baharı müjdelemek ve kutlamak için her yıl düzenlenen bir festivaldir. ve bu sene en çok ülkemize ve tüm dünyaya “SAĞLIK” getirmesini diliyorum..

3/5Hıdırellez mesajları resimli 2023 | Hıdırellez günü dilekleri için yeni, farklı, uzun, kısa Hıdırellez mesajları ve sözlerinden seçenekler

Solacağını bile bile açan bir gül kadar
Yaşamaya cesaretin olmalı...
Ve kötülüğe inat İyiler her daim ayakta kalmalı...
Bu sabahların bir anlamı olmalı...
Eski bir Hıdrellez duası,
Nesi varsa, bölüşecek birileri olsun.
Nesi yoksa, bulup, getirecek birileri olsun.Hoşgeldin Hıdırellez!

Biz bu sene en çok ülkemize ve tüm dünyaya “SAĞLIK” diliyoruz.

"Çünkü yazmak, bir dileği güçlendirir." #hıdırellez 5-6 mayıs

Umudun, barışın ve baharın adıdır Hıdırellez. Yeniden doğuşun müjdecisidir.

Tüm umutlarımızın gerçekleşmesi dileğiyle #Hıdırellez Bayramınızı kutlarım.

“Aklınıza gelen güzel şeyleri dillendirin.
Bakarsınız yol olur, niyet olur, hâllolur... ”

4/5Hıdırellez mesajları resimli 2023 | Hıdırellez günü dilekleri için yeni, farklı, uzun, kısa Hıdırellez mesajları ve sözlerinden seçenekler

,,,Doğanın bereketi sizinle olsun! Bugün Hıdırellez; baharın ve bereketin müjdecisi...Evime,mutfağıma,gelirime İlyas peygamberin duası, tıkanmış,yavaşlamış, durmuş işlerime Hızır’ın eli değsin.

Hızır bu gece sesimiz olsun Allaha tüm dilek ve dualarımızı iletsin.
Tanrım beni yavaşlat..
Aklımı sakinleştirerek kalbimi dinlendir..
Zamanın sonsuzluğunu göstererek bu telaşlı hızımı dengele..
Köklerimi yaşam toprağının kalıcı değerlerine doğru göndermeme yardım et..

Gül ağacının dibine
Bir güneş çizelim!
Bolca aydınlık için...

Bolca sevgi,
Bolca huzur,
Bolca umut,
Bu gece dilekler tutulsun.
Dileğini tuttuğunuz ne varsa gerçeğe kavuşması dileğiyle...

5/5Hıdırellez mesajları resimli 2023 | Hıdırellez günü dilekleri için yeni, farklı, uzun, kısa Hıdırellez mesajları ve sözlerinden seçenekler

– Hıdırellez yağmurlarının damlaları altın olur. Bu damlalardan nasiplenmenizi dilerim. Hıdırellez gününüz kutlu olsun.

– Hıdırellez yaz kapısı, yedi gün sürer tipisi.

– Yaz dileğini tahtaya, bu hafta kabul olmazsa olur haftaya. Hıdırellez Bayramınız kutlu olsun.

– Tuttuğun dilek gerçek olsun, hanenize mutluluk dolsun. Hıdırelleziniz kutlu olsun.

– Hızır ile İlyas ab-ı hayat suyunu bulsun, dilekleriniz kabul Hıdırellez bayramınız kutlu olsun.

– Dileğinizi bağladığınız gül gibi yüzünüz gülsün. Hıdırellez bayramınız kutlu olsun.,,,Hepinizin dilekleri en yüksek hayrınıza kabul olur dilerim. Bereket, şans, sağlık, aşk sizlerden yana olsun.

Hıdırellez, biten kış mevsiminin ardından gelen baharı müjdelemek ve kutlamak için her yıl düzenlenen bir festivaldir.

Hıdırellez ateşimiz öyle bir büyüsün ki; ülkemize önce sağlık sonra bolluk ve bereket getirsin, dileklerimiz aydınlık günlerde buluşsun...Hıdırellez Bayramınız kutlu olsun

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