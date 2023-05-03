Hıdırellez mesajları resimli 2023 | Hıdırellez günü dilekleri için yeni, farklı, uzun, kısa Hıdırellez mesajları ve sözlerinden seçenekler

Resimli Hıdırellez mesajları ile sözleri en güzel seçenekleri ile paylaşılıyor. Dileklerin tutulduğu Hıdırellez ritüelleri için hazırlıklar tamamlanırken, en güzel Hıdırellez mesajları da gündeme geldi. Kış mevsiminin ardından doğanın canlanması ve bolluk, bereketi ifade eden Hıdırellez mesajları, kısa ve uzun seçeneklerle tercih edilecek. Yüzyıllardır belirli şekillerde kutlanan bu ritüel, son yıllarda ise Hıdırellez mesajları ve sözleri gibi etkinliklerle kutlanmaya başlamıştır. Her yıl 5-6 Mayıs'ta kutlanan "Hıdırellez", Anadolu, Orta Doğu, Irak, Suriye, Kırım, Azerbaycan ile Balkan ülkelerinde "bayram" olarak değerlendiriliyor. İşte, birbirinden güzel, farklı ve anlamlı Hıdırellez mesajları ve sözlerinden derlemeler...