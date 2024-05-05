HIDIRELLEZ BİLEKLİĞİ || Hıdırellez bilekliği nedir, nasıl yapılır? Hıdrellez sağlık bilekliği ne zaman takılır?

Sağlık bilekliği, Hıdırellez ritüelleri arasında yer alıyor. 5 Mayıs'ta başlayıp 6 Mayıs'ta devam eden Hıdırellez Bayram'ında çeşitli ritüeller bulunuyor. Dilek, dua, yoğurt mayalama bunlardan birkaçı. Hıdırellez günü, dünyada darda kalanların yardımcısı olduğu düşünülen Hızır ile denizlerin hâkimi olduğuna inanılan İlyas'ın yeryüzünde buluştukları gün olarak düşünülür ve kutlanır. Hıdrellez sağlık bilekliği de bu günde yapılan ritüellerden biri. Peki Hıdırellez bilekliği nedir, nasıl yapılır? Hıdrellez sağlık bilekliği ne zaman takılır? İşte ayrıntılar...