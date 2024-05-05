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HIDIRELLEZ BİLEKLİĞİ || Hıdırellez bilekliği nedir, nasıl yapılır? Hıdrellez sağlık bilekliği ne zaman takılır?

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Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2024 12:27

Hıdırellez bilekliği, Hıdrellez Bayramı hazırlıkları sürerken merak edilen detaylardan biri oldu. Hıdırellez dilekleri ve ritüelleri, 5-6 Mayıs'ta yerine getirilecek. Hıdrellez gecesi Hızır’ın uğradığı yerlere ve dokunduğu şeylere feyiz ve bereket vereceği inancıyla çeşitli uygulamalar yapılır. Bunlardan biri de Hıdırellez sağlık bilekliği. Peki Hıdırellez bilekliği nedir, nasıl yapılır? Hıdrellez sağlık bilekliği ne zaman takılır, çıkarılır? İşte Hıdrellez Bayramı sağlık bilekliği anlamı...

1/5HIDIRELLEZ BİLEKLİĞİ || Hıdırellez bilekliği nedir, nasıl yapılır Hıdrellez sağlık bilekliği ne zaman takılır

Sağlık bilekliği, Hıdırellez ritüelleri arasında yer alıyor. 5 Mayıs'ta başlayıp 6 Mayıs'ta devam eden Hıdırellez Bayram'ında çeşitli ritüeller bulunuyor. Dilek, dua, yoğurt mayalama bunlardan birkaçı. Hıdırellez günü, dünyada darda kalanların yardımcısı olduğu düşünülen Hızır ile denizlerin hâkimi olduğuna inanılan İlyas'ın yeryüzünde buluştukları gün olarak düşünülür ve kutlanır. Hıdrellez sağlık bilekliği de bu günde yapılan ritüellerden biri. Peki Hıdırellez bilekliği nedir, nasıl yapılır? Hıdrellez sağlık bilekliği ne zaman takılır? İşte ayrıntılar...

2/5HIDRELLEZ BİLEKLİĞİ NEDİR, NE ZAMAN VE NASIL TAKILIR

HIDRELLEZ BİLEKLİĞİ NEDİR, NE ZAMAN VE NASIL TAKILIR?

Hıdrellez, bilinen mevsimlik bayramlardan biri. Bugün de yapılan ritüellerden biri de sağlık bilekliği. Hıdrellez bilekliği, marteniçka bilekliği olarak da bilinir.

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3/5HIDIRELLEZ BİLEKLİĞİ || Hıdırellez bilekliği nedir, nasıl yapılır Hıdrellez sağlık bilekliği ne zaman takılır

Hıdırellez sağlık bilekliği, kırmızı ve beyaz ipten yapılıyor. Bunun için kırmız ve beyaz ipi uçlarını birbirine bağlayın. Daha sonra düğüm noktası ortada olacak şekilde kırmızı ipi ucundan tutun, diğer elinizle de beyaz ipi tutarak saat yönünde çevirin.

4/5HIDIRELLEZ BİLEKLİĞİ || Hıdırellez bilekliği nedir, nasıl yapılır Hıdrellez sağlık bilekliği ne zaman takılır

İki ip birbirine dolanınca ucuna düğüm atıp bileğinize takabilirsiniz. Bilekliği takarken üç kere dua edilir. Daha sonra üç düğüm atılarak bağlanır. Bileklik en az 1 hafta takılı olarak kalır.

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5/5HIDIRELLEZ BİLEKLİĞİ || Hıdırellez bilekliği nedir, nasıl yapılır Hıdrellez sağlık bilekliği ne zaman takılır
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