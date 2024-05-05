HIDIRELLEZ BEREKET KESESİ || Hıdırellez bereket kesesi nedir, nasıl yapılır? Para kesesi ritüeli ne zaman yapılır?

Hıdrellez para kesesi, bu özel günde yapılan ritüeller arasında yer alıyor. Hıdrellez günü, Hızır ve İlyas Peygamber’in yeryüzünde buluştukları gün olması nedeniyle kutlanıyor. Anadolu’nun bazı yerlerinde Hıdrellez Günü yapılan duaların ve isteklerin kabul olması için adetler de yerine getiriliyor. Hıdrellez kutlamaları daima yeşillik, ağaçlık alanlarda, su kenarlarında, bir türbe ya da yatırın yanında yapılıyor. Peki Hıdırellez bereket kesesi nedir, nasıl yapılır? Hıdrellez para kesesi ritüeli nasıl yapılır?