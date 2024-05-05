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HIDIRELLEZ BEREKET KESESİ || Hıdırellez bereket kesesi nedir, nasıl yapılır? Para kesesi ritüeli ne zaman yapılır?

Güncelleme Tarihi:

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Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2024 14:41

Hıdırellez bereket kesesi ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor. Baharın müjdecisi Hıdrellez'de dilek ve dua etmek isteyenler belirli ritüelleri yerine getirecek. Hıdrellez gecesi Hızır’ın uğradığı yerlere ve dokunduğu şeylere feyiz ve bereket vereceği inancıyla çeşitli uygulamalar yapılır. Bu sebeple Hıdırellez günü yapılan ritüeller arasında bereket/para kesesi de bulunuyor. Peki Hıdırellez bereket kesesi ritüeli nedir, nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

1/4HIDIRELLEZ BEREKET KESESİ || Hıdırellez bereket kesesi nedir, nasıl yapılır Para kesesi ritüeli ne zaman yapılır

Hıdrellez para kesesi, bu özel günde yapılan ritüeller arasında yer alıyor. Hıdrellez günü, Hızır ve İlyas Peygamber’in yeryüzünde buluştukları gün olması nedeniyle kutlanıyor. Anadolu’nun bazı yerlerinde Hıdrellez Günü yapılan duaların ve isteklerin kabul olması için adetler de yerine getiriliyor. Hıdrellez kutlamaları daima yeşillik, ağaçlık alanlarda, su kenarlarında, bir türbe ya da yatırın yanında yapılıyor. Peki Hıdırellez bereket kesesi nedir, nasıl yapılır? Hıdrellez para kesesi ritüeli nasıl yapılır?

2/4HIDIRELLEZ BEREKET KESESİ NASIL YAPILIR

HIDIRELLEZ BEREKET KESESİ NASIL YAPILIR?

Hıdrellez bereket kesesi için akşamdan bir keseye kağıt veya demir para konur. Ardından kesenin ağzı bağlanarak bereket dilenir. Daha sonra para kesesi gül ağzı bağlanarak gül dalına asılır. Ertesi günü de alınarak cüzdana konursa sürekli bereket olacağına inanılır.

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3/4HIDIRELLEZ BEREKET KESESİ || Hıdırellez bereket kesesi nedir, nasıl yapılır Para kesesi ritüeli ne zaman yapılır

Hıdrellez gecesi Hızır’ın uğradığı yerlere ve dokunduğu şeylere feyiz ve bereket vereceği inancıyla çeşitli uygulamalar yapılır. Yiyecek kaplarının, ambarların ve para keselerinin ağızları açık bırakılır.

4/4HIDIRELLEZ BEREKET KESESİ || Hıdırellez bereket kesesi nedir, nasıl yapılır Para kesesi ritüeli ne zaman yapılır

Ev, bağ-bahçe, araba isteyen kimseler, Hıdrellez gecesi herhangi bir yere istedikleri şeyin küçük bir modelini yaparlarsa Hızır’ın kendilerine yardım edeceğine inanırlar.

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