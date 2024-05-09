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Hemşireler Günü ne zaman? İşte 2024 Hemşireler Günü tarihi

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#Hemşireler Günü#Hemşireler Günü Tarihçesi#Hemşireler Günü Ne Zaman
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2024 17:18

Hemşireler Günü ne zaman sorusu, merak edilen konulardan biri. Bu özel gün hemşirelerin topluma olan katkılarını onurlandırmak için ülkemizde ve dünyada her yıl kutlanıyor. Peki Hemşireler Günü ne zaman? İşte 2024 Hemşireler Günü tarihi

1/2Hemşireler Günü ne zaman İşte 2024 Hemşireler Günü tarihi

Hastaların tedavi sürecinde ve sağlık alanında önemli role sahip olan hemşireleri onurlandırmak için her sene ülkemizde ve dünya genelinde Hemşireler Günü kutlanıyor. Bu yıl da Hemşireler Günü'nün hangi güne denk geldiği araştırılıyor. İşte konuyla ilgili detaylar...

2/2HEMŞİRELER GÜNÜ NE ZAMAN

HEMŞİRELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Ülkemizde ve dünyada her yıl 12 Mayıs tarihinde kutlanan Hemşireler Günü, bu yıl Pazar gününe denk gelmektedir.

Hemşireler Günü tarihçesi

İlk olarak ABD Sağlık ve Eğitim Bakanlığında yetkili olan Dorothy Sutherland, 1953 yılında dönemin başkanı Dwight D. Eisenhower ile görüşerek bir sonraki yılın Ekim ayını “Hemşireler Günü” ilan etmeyi teklif eder. Ancak o dönemde bu teklif onaylanmaz.

1972 yılında ise bu önemli günün tanınması için resmi bir bildiri hazırlama girişiminde bulunulur ve Ulusal Temsilciler Meclisine sunulur. Fakat yine bu teklif onaylanmaz.

Bundan iki yıl sonra, Uluslararası Hemşireler Konseyi, modern hemşireliğin kurucusu Florence Nightingale’in doğum günü olan 12 Mayıs’ı “Uluslararası Hemşireler Günü” ilan eder. Aynı yıl dönemin ABD Başkanı Nixon imzasıyla kesin olarak karar verilir. Yani 12 Mayıs 1974 yılından bu yana resmi olarak Hemşireler Günü kutlanmaya başlanmış olur.

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