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HAVA DURUMU BUGÜN 5 MAYIS || Meteoroloji'den il il uyarı: Yağmur ve fırtına geliyor! Bugün hava durumu nasıl?

Güncelleme Tarihi:

#5 Mayıs#Hava Durumu#Pazar
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2024 01:10

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 Mayıs Pazar günü tahminleri yayınlandı. Yapılan tahminlere göre bugün yurt genelinde havanın genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İl il hava durumu detaylarını haberimizde derledik. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu 5 Mayıs tahminleri...

1/6HAVA DURUMU BUGÜN 5 MAYIS || Meteorolojiden il il uyarı: Yağmur ve fırtına geliyor Bugün hava durumu nasıl

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Akdeniz'in Toroslar kesimi, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güneydoğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı, Ardahan, Kars, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkâri, Siirt ve Batman ile Konya'nın kuzey ve doğu, Erzurum'un kuzey ve batı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

2/6METEOROLOJİDEN HAVA DURUMU UYARISI

METEOROLOJİ'DEN HAVA DURUMU UYARISI

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Batı Akdeniz'in Toroslar kesimi, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güneydoğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı, Ardahan, Kars, Muş, Şırnak, Hakkâri, Siirt ve Batman ile Konya'nın kuzey ve doğu, Erzurum'un kuzey ve batı çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğudan, Doğu Akdeniz ile Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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3/6HAVA DURUMU BUGÜN 5 MAYIS || Meteorolojiden il il uyarı: Yağmur ve fırtına geliyor Bugün hava durumu nasıl

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 12°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 12°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 11°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 12°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ile yarın (Pazar) sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, yarın (Pazar) sabah saatlerinden sonra Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 6°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 10°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 13°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

UŞAK 5°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

4/6HAVA DURUMU BUGÜN 5 MAYIS || Meteorolojiden il il uyarı: Yağmur ve fırtına geliyor Bugün hava durumu nasıl

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Doğu Akdeniz'de kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ADANA 16°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 17°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR 7°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 14°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Sivas ile Konya'nın kuzey ve doğu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 6°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 7°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ile yarın (Pazar) öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 8°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ve doğu çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

YOZGAT 5°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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5/6HAVA DURUMU BUGÜN 5 MAYIS || Meteorolojiden il il uyarı: Yağmur ve fırtına geliyor Bugün hava durumu nasıl

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 7°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 10°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 12°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 11°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 11°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 12°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT 10°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 14°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

6/6HAVA DURUMU BUGÜN 5 MAYIS || Meteorolojiden il il uyarı: Yağmur ve fırtına geliyor Bugün hava durumu nasıl

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kuzeybatısı ile Ardahan, Kars, Muş, Bitlis, Hakkâri ve Şırnak çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, yarın (Pazar) sabah saatlerinden sonra doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 4°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ve batı çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

KARS 4°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 7°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 6°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ile yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR 9°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP 11°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 11°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA 13°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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#5 Mayıs#Hava Durumu#Pazar

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