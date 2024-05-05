HAVA DURUMU BUGÜN 5 MAYIS || Meteoroloji'den il il uyarı: Yağmur ve fırtına geliyor! Bugün hava durumu nasıl?

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Doğu Akdeniz'de kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ADANA 16°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 17°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR 7°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 14°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Sivas ile Konya'nın kuzey ve doğu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 6°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 7°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ile yarın (Pazar) öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 8°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ve doğu çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

YOZGAT 5°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı