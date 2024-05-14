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Hakan Kurtaş kimdir, kaç yaşında? Hakan Kurtaş'ın rol aldığı film ve diziler İşte merak edilenler

Güncelleme Tarihi:

#Hakan Kurtaş#Kimdir#Kaç Yaşında
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2024 10:16

Hakan Kurtaş son günlerde rol aldığı yapımlarla sıklıkla adından söz ettiren isimler arasında yer alıyor. Özellikle ünlü oyuncunun rol aldığı film ve diziler merak ediliyor. Peki, Hakan Kurtaş kimdir, kaç yaşında? Merak edenler için detayları haberimizde bir araya getirdik. İşte Hakan Kurtaş hakkında öne çıkan ayrıntılar...

1/3Hakan Kurtaş kimdir, kaç yaşında Hakan Kurtaşın rol aldığı film ve diziler İşte merak edilenler

Hakan Kurtaş kimdir, kaç yaşında ve nereli? Son zamanlarda rol aldığı yapımlar sonrası ünlü oyuncuyla ilgili bu detaylar merak edilip araştırılıyor. Merak edilen ayrıntılar belli oldu. Peki, Hakan Kurtaş kimdir, kaç yaşında nereli? İşte merak edilen ayrıntılar...

2/3HAKAN KURTAŞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA

HAKAN KURTAŞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Hakan Kurtaş, 7 Eylül 1988, İzmir doğumludur. Lise öğrenimini Bursa Anadolu Lisesi'nde tamamladıktan sonra, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur.

Tiyatro'ya ortaokulda ilgi duymaya başlayan Kurtaş, lise döneminde bu işi yapmaya devam etti. 2010 yılında DOT Tiyatrosu'nun Punk Rock oyununda yer aldı. Üniversiteden önce profesyonel kulüplerde basketbol da oynadı. Karikatürler çizdi, müzikle uğraştı. Bir dönem Leman, Uykusuz mizah ve karikatür dergilerinde karikatürleri yayımlanmıştır.

 

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3/3Hakan Kurtaş kimdir, kaç yaşında Hakan Kurtaşın rol aldığı film ve diziler İşte merak edilenler

2013 yılında arkadaşları Ulaş Tuna Astepe ve Cem Tunçer ile birlikte Bir Aralık adlı müzik grubu kurdular. Kurtaş bu müzik grubunda hem söz yazıp beste yapıyor, hem de gitar çalıp şarkı söylüyor.

Şimdiye dek 16 film ve dizide rol alan Hakan Kurtaş, 2018’de Show TV ekranlarına gelen Çarpışma adlı dizide Demir karakterini canlandırdı.

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