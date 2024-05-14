Hakan Kurtaş kimdir, kaç yaşında? Hakan Kurtaş'ın rol aldığı film ve diziler İşte merak edilenler

2013 yılında arkadaşları Ulaş Tuna Astepe ve Cem Tunçer ile birlikte Bir Aralık adlı müzik grubu kurdular. Kurtaş bu müzik grubunda hem söz yazıp beste yapıyor, hem de gitar çalıp şarkı söylüyor.

Şimdiye dek 16 film ve dizide rol alan Hakan Kurtaş, 2018’de Show TV ekranlarına gelen Çarpışma adlı dizide Demir karakterini canlandırdı.