Hakan Kurtaş kimdir, kaç yaşında? Hakan Kurtaş'ın rol aldığı film ve diziler İşte merak edilenler

HAKAN KURTAŞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Hakan Kurtaş, 7 Eylül 1988, İzmir doğumludur. Lise öğrenimini Bursa Anadolu Lisesi'nde tamamladıktan sonra, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur.
Tiyatro'ya ortaokulda ilgi duymaya başlayan Kurtaş, lise döneminde bu işi yapmaya devam etti. 2010 yılında DOT Tiyatrosu'nun Punk Rock oyununda yer aldı. Üniversiteden önce profesyonel kulüplerde basketbol da oynadı. Karikatürler çizdi, müzikle uğraştı. Bir dönem Leman, Uykusuz mizah ve karikatür dergilerinde karikatürleri yayımlanmıştır.