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Hacca ne zaman gidilecek, başladı mı? İlk hac kafilesi 2024 gitti mi? İşte 2024 hac tarihleri...

Güncelleme Tarihi:

#İlk Hac Kafilesi Gitti Mi#Hac 2024#Hacca Ne Zaman Gidilecek
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2024 14:09

İslam dininin en kıymetli ibadetlerinden birisi olan hac başlıyor. Diyanet tarafından yayımlanan takvime göre 2024 hac tarihleri belli oldu. Hacca ne zaman gidilecek? sorusu da böylece yanıtlanmış oldu. Hac, İslam'ın beş şartından biri olarak kabul edilen ve Müslümanların hayatlarında en az bir kez yerine getirmeleri gereken kutsal bir ibadettir. Hac ibadeti, her yıl Dhu al-Hijjah ayının 8. ve 12. günleri arasında Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde gerçekleşir. Peki,2024 İlk hac kafilesi gitti mi? İşte hacca gidiş ve dönüş tarihleri 2024!

1/4Hacca ne zaman gidilecek, başladı mı İlk hac kafilesi 2024 gitti mi İşte 2024 hac tarihleri...

Hac ibadetini yerine getirecek binlerce Müslüman gidiş ve dönüş tarihlerini merak ediyor. Bilindiği üzere hacca 1 Zilkade ile 5 Zilhicce arasında gidiliyor. Bu yıl hacca gitmeye hak kazanan kişiler de hazırlıklarını tamamladı ve gideceği günü bekliyor. Hac kafilesi bugün Üsküdar’dan uğurlandı. Peki, İlk hac kafilesi 2024 gitti mi? İşte 2024 hac tarihleri!

2/42024 HACCA NE ZAMAN GİDİLECEK

2024 HACCA NE ZAMAN GİDİLECEK?

Diyanet’in açıkladığı takvime göre gidişler 9 Mayıs-12 Haziran ((1 Zilkade 1445- 5 Zilhicce 1445) tarihleri arasında olacak. Dönüşler ise 22 Haziran-17 Temmuz (15 Zilhicce 1445 - 1O Muharrem 1446) tarihleri arasında olacak gerçekleştirilecek.

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3/4İLK HAC KAFİLESİ GİTTİ Mİ

İLK HAC KAFİLESİ GİTTİ Mİ?

2024 yılının İstanbul'daki ilk hac kafilesi, Üsküdar Harem otogarından yakınları tarafından dualarla kutsal topraklara uğurlandı. Uğurlama törenine Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da katıldı. Üsküdar Harem'de düzenlenen 'Surre Alaylarından Günümüze, Üsküdar Harem'den Harem-i Şerife' programıyla hacı adaylarının kutsal topraklara yolculuğu başladı. 360 Hacı adayı Harem'den otobüslere binerek kutsal topraklara gitmek üzere Sabiha Gökçen Havalimanı'na hareket etti.

4/4HAC İBADETİ

HAC İBADETİ

Hac, İslam'ın beş şartından biri olarak kabul edilen ve Müslümanların hayatlarında en az bir kez yerine getirmeleri gereken kutsal bir ibadettir. Hac ibadeti, her yıl Dhu al-Hijjah ayının 8. ve 12. günleri arasında Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde gerçekleşir. Bu dönemde milyonlarca Müslüman dünyanın dört bir yanından Mekke'ye hacca gider. Hac, fiziksel ve maddi imkanlar elverdiği sürece yapılması gereken bir ibadettir. Bu nedenle, bedenen ve maddi olarak hacca gitmeye gücü yeten her Müslüman'a farzdır.

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