Hacca ne zaman gidilecek, başladı mı? İlk hac kafilesi 2024 gitti mi? İşte 2024 hac tarihleri...

HAC İBADETİ

Hac, İslam'ın beş şartından biri olarak kabul edilen ve Müslümanların hayatlarında en az bir kez yerine getirmeleri gereken kutsal bir ibadettir. Hac ibadeti, her yıl Dhu al-Hijjah ayının 8. ve 12. günleri arasında Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde gerçekleşir. Bu dönemde milyonlarca Müslüman dünyanın dört bir yanından Mekke'ye hacca gider. Hac, fiziksel ve maddi imkanlar elverdiği sürece yapılması gereken bir ibadettir. Bu nedenle, bedenen ve maddi olarak hacca gitmeye gücü yeten her Müslüman'a farzdır.