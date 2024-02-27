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Fotoğraflarda gözün kırmızı çıkması ne anlama geliyor?

Güncelleme Tarihi:

#Göz Hastalıkları#Kırmızı Göz#Beyaz Göz
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2024 09:33

Bir fotoğrafta gözlerinizin nasıl göründüğü sağlığınız hakkında çok şey söylüyor. Bunun nedeni, flaştan yansıyan ışığın, gözün arkasındaki retinanın rengini yansıtarak görüntüleri beyne gönderilen elektrik sinyallerine dönüştürmesidir. Peki fotoğraflarda gözün kırmızı ya da beyaz çıkmasını sağlığınız hakkında ne işaretler veriyor?

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Doktorlar, uzun zamandır göz bebeklerinden biri ya da her ikisi de parlak beyazsa, bunun retinada çok az kan olduğu anlamına gelebileceği konusunda uyarıyor. Bu sorunun, katarakttan hayatı tehdit eden göz kanserine kadar bir dizi duruma işaret edebileceğinin de altı çiziliyordu.

Ancak şimdi uzmanlar, flaşla çekilen bir fotoğrafın yalnızca sorunları göstermediğini, aynı zamanda tamamen sağlıklı gözlere de işaret edebileceğini belirtiyor. Uzmanlar, gözleri parlak kırmızı renkte aydınlatan bir flaş yansımasının retinanın 'kan bakımından zengin' olduğunun yararlı bir göstergesi olduğunu ve 'her iki gözün de engelsiz ve sağlıklı' olduğuna dair 'iyi bir işaret' olduğunu söyledi.

2/8Fotoğraflarda gözün kırmızı çıkması ne anlama geliyor

Doktorlar, "Kırmızı refleks, bir kameranın flaşı kandan zengin retinayı aydınlattığında ortaya çıkar" dedi. Gözler doğrudan kamera merceğine bakıyorsa ve her iki gözdeki refleksin rengi kırmızıysa, bu genellikle her iki gözün retinasının da engelsiz ve sağlıklı olduğuna dair iyi bir işaret anlamına geliyor.

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3/8Fotoğraflarda gözün kırmızı çıkması ne anlama geliyor

Öte yandan flaş yansıması, sağlıksız gözlere işaret edebiliyor. Örneğin, tıbbi olarak asimetrik kırmızı refleks olarak adlandırılan bir gözün diğerinden daha az kırmızı olduğu durumlar her iki gözün aynı yönde hizalanmadığı bir bozukluk olan şaşılık için bir uyarı işareti olabiliyor. Bu durum, göz küresinin hareketini kontrol eden kaslarla ilgili sorunlar nedeniyle meydana geliyor.

Doktorlar, tedavinin en kolay olduğunu zamanın durumun erken tespit edildiği dönem olduğunu söylüyor. Tedaviler arasında gözlük takmak veya göz kaslarından birini güçlendirmek için ameliyat olmak yer alıyor.

4/8BEYAZ GÖZ KANSER İŞARETİ

BEYAZ GÖZ KANSER İŞARETİ

Göz doktorları, gözlerden birinin veya her ikisinin beyaz olması durumunda bunun retinoblastoma adı verilen nadir bir kanser türünün veya göz kanserinin işareti olabileceğini söyledi. Renklenme, gözün arka kısmındaki beyaz renkli kanser hücrelerinden yansıyan ışıktan kaynaklanıyor.

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5/8Fotoğraflarda gözün kırmızı çıkması ne anlama geliyor

Retinoblastom, hücreler retinada kontrolsüz bir şekilde bölünmeye başladığında ortaya çıkan ve her yıl yaklaşık 300 çocuğun yakalandığı nadir bir çocukluk çağı kanseridir. Diğer uyarı işaretleri arasında zayıf görme ve gözde ağrı yer alıyor.

6/8Fotoğraflarda gözün kırmızı çıkması ne anlama geliyor

Doktorlar, beyaz bir gözün retinanın ayrıldığının ya da bir enfeksiyonun göstergesi olabileceğini de söyledi. Retina yer değiştirdiğinde ışığı farklı yansıtırken, enfeksiyon kaptığında hücrelerin yapısı değişebiliyor. Uzmanlara göre, her yıl yaklaşık sekiz çocuktan biri göz enfeksiyonu geçiriyor.

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7/8SARI GÖZ COATS HASTALIĞI BELİRTİSİ

SARI GÖZ COATS HASTALIĞI BELİRTİSİ

Doktorlar, bazı durumlarda gözlerin fotoğraflarda sarı görünebileceğini de söyledi. Bu, gözün içindeki kan damarlarının bükülüp sızdırdığı Coats hastalığı için bir uyarı işareti olabiliyor. Bilim insanları, hastalığın gözde kolesterol birikimine yol açan genetik mutasyonlardan kaynaklanabileceğini öne sürüyor, bu da bir kameranın flaşına karşı sarı renkte yansıyor.

8/8Fotoğraflarda gözün kırmızı çıkması ne anlama geliyor

Yılda yaklaşık 100 vaka görülen ve genellikle erkek çocuklarda görülen bu durum, anormal dokuyu çıkarmak için soğuk hava püskürtülerinin kullanıldığı ameliyat veya kriyoterapi ile tedavi edilebiliyor.

 

 

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#Göz Hastalıkları#Kırmızı Göz#Beyaz Göz

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