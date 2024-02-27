Fotoğraflarda gözün kırmızı çıkması ne anlama geliyor?

Doktorlar, uzun zamandır göz bebeklerinden biri ya da her ikisi de parlak beyazsa, bunun retinada çok az kan olduğu anlamına gelebileceği konusunda uyarıyor. Bu sorunun, katarakttan hayatı tehdit eden göz kanserine kadar bir dizi duruma işaret edebileceğinin de altı çiziliyordu.

Ancak şimdi uzmanlar, flaşla çekilen bir fotoğrafın yalnızca sorunları göstermediğini, aynı zamanda tamamen sağlıklı gözlere de işaret edebileceğini belirtiyor. Uzmanlar, gözleri parlak kırmızı renkte aydınlatan bir flaş yansımasının retinanın 'kan bakımından zengin' olduğunun yararlı bir göstergesi olduğunu ve 'her iki gözün de engelsiz ve sağlıklı' olduğuna dair 'iyi bir işaret' olduğunu söyledi.