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FED FAİZ KARARI (mayıs 2023) ne zaman açıklanacak? FED faiz artıracak mı? Uzmanlar faiz beklentisini değerlendirdi! İşte FED toplantı tarihi

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#Fed Faiz Kararı#Fed Mayıs Ayı Toplantısı Ne Zaman#Fed Faiz Beklentisi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2023 19:31

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı büyüme verisi sonrası küresel piyasalarda gündeme geldi. ABD ilk çeyrek büyümesi (GSYH) beklentilerin altında kalırken, FED mayıs ayı toplantısından çıkacak karara gözler çevrildi. Altın, dolar, kripto para gibi dünya ekonomisinde önemli rol oynayan FED mart ayında 25 baz puanlık faiz artışı yaptı ve faizi yüzde 4,75'ten yüzde 5'e yükselti. Hürriyet Gazetesi Yazarı Zeynel Balcı köşesinde mayıs ayı FED faiz beklentisini değerlendirdi. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, faiz artıracak mı? İşte, 2023 FED toplantı tarihleri ve faiz beklentisi yönündeki değerlendirmeler.

1/6FED FAİZ KARARI (mayıs 2023) ne zaman açıklanacak FED faiz artıracak mı Uzmanlar faiz beklentisini değerlendirdi İşte FED toplantı tarihi

Mayıs ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı için dikkatler ilerleyen günlerde yapılacak toplantıya yönelmiş durumda. Mart ayında yapılan son toplantıda faizi 25 baz puan artırarak yüzde 5'e çıkaran FED önümüzdeki döneme dair faiz artırımının daha ılımlı devam edeceğinin sinyalini vermişti. Uzmanlara göre bir faiz artırımı daha gelirse Fed faiz oranı yüzde 5 olan enflasyonun (TÜFE) üzerine çıkacak. Bu nedenle faiz artışına ara verilmesi bekleniyor. Küresel piyasaların kilitlendiği mayıs ayı FED faiz toplantısı 3 Mayıs tarihinde yapılacak ve faiz kararı belli olacak.

2/6FED FAİZ KARARI NE ZAMAN HANGÜ GÜN AÇIKLANACAK

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN HANGÜ GÜN AÇIKLANACAK?

2023 toplantı takvimine göre FED toplantısı 2-3 Mayıs tarihinde yapılacak. Toplantının ardından FED Başkanı Powell 3 Mayıs tarihinde faiz kararını duyuracak. Powell'ın yapacağı açıklamalar dünya piyasalarına da önemli mesajlar verecek.

3/6FED FAİZ ARTIRIMI OLACAK MI

FED FAİZ ARTIRIMI OLACAK MI?

Hürriyet Gazetesi Yazarı Zeynel Balcı, köşesinde FED'in faiz kararına yönelik beklentilerini kaleme aldı. 30 Nisan tarihli yazıda şu ifadeler yer alıyor;

Son aylarda ekonomik verilere bağlı olarak ekonomik görünüm ve merkez bankalarının para politikalarına ilişkin algı değişimlerine sıkça şahit olmuştuk Geçen hafta bunlardan birini daha yaşadık diyebiliriz. Dış piyasalarda, merkez bankalarının faiz artırım süreçlerinin devam edeceği beklentileri, resesyon tartışmaları, ABD’de bankacılık sektörüne ilişkin tedirginlik risk iştahını zayıflatmıştı. Bu durum borsalara satış şeklinde yansımıştı. Geçen hafta yüzde 1.1 olarak açıklanan ABD ilk çeyrek büyümesi (GSYH) beklentilerin altında kaldı (beklenti: yüzde 2.0, önceki yüzde 2.6). Bu durum ekonomide yavaşlama söylemlerini bir bakıma teyit etti. Büyümenin zayıf kalması, Fed’in faiz artırımının devamı yönündeki beklentileri bir parça hafifletti. Bu durum ABD ve Avrupa borsalarında tepki yükselişine neden oldu.

4/6FED FAİZ KARARI (mayıs 2023) ne zaman açıklanacak FED faiz artıracak mı Uzmanlar faiz beklentisini değerlendirdi İşte FED toplantı tarihi

Son aylarda ekonomik verilere bağlı olarak ekonomik görünüm ve merkez bankalarının para politikalarına ilişkin algı değişimlerine sıkça şahit olmuştuk Geçen hafta bunlardan birini daha yaşadık diyebiliriz. Dış piyasalarda, merkez bankalarının faiz artırım süreçlerinin devam edeceği beklentileri, resesyon tartışmaları, ABD’de bankacılık sektörüne ilişkin tedirginlik risk iştahını zayıflatmıştı. Bu durum borsalara satış şeklinde yansımıştı. Geçen hafta yüzde 1.1 olarak açıklanan ABD ilk çeyrek büyümesi (GSYH) beklentilerin altında kaldı (beklenti: yüzde 2.0, önceki yüzde 2.6). Bu durum ekonomide yavaşlama söylemlerini bir bakıma teyit etti. Büyümenin zayıf kalması, Fed’in faiz artırımının devamı yönündeki beklentileri bir parça hafifletti. Bu durum ABD ve Avrupa borsalarında tepki yükselişine neden oldu.

5/6FED FAİZ KARARI (mayıs 2023) ne zaman açıklanacak FED faiz artıracak mı Uzmanlar faiz beklentisini değerlendirdi İşte FED toplantı tarihi

Brent petrol 80 dolara çekildi. Hatırlanırsa OPEC+ Grubu’nun günlük 1 milyon varil üretim kesintisi kararı sonrası 87 dolara kadar yükselmişti. Önemli referans noktalarından biri olan ABD 10 yıllık bono faiz oranında düşüşün ardından yükseliş görülse de yüzde 3.50 seviyesinin üzerinde kalamadı ve gevşedi. Benzer görünüm Almanya 10 yıllık faiz oranı için de geçerli. Yükselişin ardından yüzde 2.30 seviyesine geriledi. Dolarda zayıf görünüm, euro ise değer kazanımı sürdü. Euro/dolar paritesi 1.10 seviyesini geçti, Dolar Endeksi 101 seviyesine geriledi. Tahvil bono faizlerindeki yükseliş denemelerinin yerini düşüşe bırakması, dolardaki zayıflama altının ons fiyatındaki toparlanmaya yardım etti ve 1.990 dolar seviyesine yükseldi. Özetle, ABD büyümesindeki yavaşlama ve bunun Fed’in faiz artımlarına olası etkileri, dış piyasaları bir parça olumlu etkilemiş görülüyor. Önümüzdeki hafta gündem yoğun. 3 Mayıs’ta içeride nisan enflasyon verileri, dış gündemde ise 25 baz puanlık faiz artırımı beklenen Fed toplantısı, 5 Mayıs günü ABD tarım dışı istihdamı var (beklenti 181 bin, geçen ay 236 bin). Ayrıca Borsa İstanbul ile ABD ve Avrupa’da şirket bilançoları takip edilecek.

6/62023 FED TOPLANTI TAKVİMİ

2023 FED TOPLANTI TAKVİMİ

FED'in 2023 yılı toplantı takvimi internet adresinden yayınlandı. Bu yılki toplantı tarihleri şöyle;

Mart: 21-22

Mayıs: 2-3

Haziran: 13-14

Temmuz: 25-26

Eylül: 19-20

Ekim/Kasım: 31-1

Aralık: 12-13

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