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FED FAİZ KARARI 2023 MAYIS AYI | FED faiz kararı ne zaman saat kaçta açıklanacak? 2023 Mayıs ayı ABD Merkez Bankası faiz toplantısı beklentileri ne yönde?

Güncelleme Tarihi:

#FED Faiz Kararı#Fed Toplantısı 2023#FED Faiz Kararı Ne Zaman Açıklanacak
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2023 21:56

FED faiz kararı mayıs 2023 için küresel piyasalarda gözler, Powell'ın yapacağı açıklamalara çevrildi. Altın, dolar, kripto para gibi dünya ekonomisinde önemli rol oynayan FED mart ayında 25 baz puanlık faiz artışı yaptı ve faizi yüzde 4,75'ten yüzde 5'e yükseltmişti. ABD ilk çeyrek büyümesi (GSYH) beklentilerin altında kalırken, FED faiz beklentisi de uzmanlar tarafından değerlendirildi. Hürriyet Gazetesi Yazarı Zeynel Balcı köşesinde yazdığı yazıda FED'in faiz artışına ara verebileceğini belirtti. Mayıs 2023 FED faiz kararı, piyasalar üzerinde belirleyici rol oynayacak. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? FED faiz kararı ne olur, FED faiz artıracak mı? İşte, 2023 FED faiz beklentisi ve FED toplantı tarihi 2023 hakkında bilgiler.

1/6FED FAİZ KARARI 2023 MAYIS AYI | FED faiz kararı ne zaman saat kaçta açıklanacak 2023 Mayıs ayı ABD Merkez Bankası faiz toplantısı beklentileri ne yönde

Mayıs 2023 FED faiz toplantısı ne zaman sorusu, piyasalar tarafından gündeme geldi. Mart ayında yapılan son toplantıda faizi 25 baz puan artıran FED önümüzdeki döneme dair faiz artırımının daha ılımlı devam edeceği mesajını paylaşmıştı. Diğer yandan bankanın açıklamalarında enflasyonun yüksek seyretmeye devam ettiği detayı yer almıştı. 2023 toplantı takvimine göre FED faiz kararını 3 Mayıs tarihinde saat 21.00'da açıklayacak. Toplantının ardından FED Başkanı Powell mayıs ayı FED faiz kararıyle ilgili önemli bilgiler verecek.

2/6FED FAİZ KARARI NE ZAMAN HANGİ GÜN AÇIKLANACAK

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN HANGİ GÜN AÇIKLANACAK?

2023 toplantı takvimine göre FED toplantısı 2-3 Mayıs tarihinde yapılacak. Toplantının ardından FED Başkanı Powell 3 Mayıs tarihinde saat 21.00'da faiz kararını duyuracak.

Powell'ın yapacağı açıklamalar dünya piyasalarına da önemli mesajlar verecek.

3/6FED FAİZ ARTIRIMI OLACAK MI

FED FAİZ ARTIRIMI OLACAK MI?

Hürriyet Gazetesi Yazarı Zeynel Balcı, köşesinde FED'in faiz kararına yönelik beklentilerini kaleme aldı. 30 Nisan tarihli yazıda şu ifadeler yer alıyor;

Son aylarda ekonomik verilere bağlı olarak ekonomik görünüm ve merkez bankalarının para politikalarına ilişkin algı değişimlerine sıkça şahit olmuştuk Geçen hafta bunlardan birini daha yaşadık diyebiliriz. Dış piyasalarda, merkez bankalarının faiz artırım süreçlerinin devam edeceği beklentileri, resesyon tartışmaları, ABD’de bankacılık sektörüne ilişkin tedirginlik risk iştahını zayıflatmıştı. Bu durum borsalara satış şeklinde yansımıştı. Geçen hafta yüzde 1.1 olarak açıklanan ABD ilk çeyrek büyümesi (GSYH) beklentilerin altında kaldı (beklenti: yüzde 2.0, önceki yüzde 2.6). Bu durum ekonomide yavaşlama söylemlerini bir bakıma teyit etti. Büyümenin zayıf kalması, Fed’in faiz artırımının devamı yönündeki beklentileri bir parça hafifletti. Bu durum ABD ve Avrupa borsalarında tepki yükselişine neden oldu.

4/6FED FAİZ KARARI 2023 MAYIS AYI | FED faiz kararı ne zaman saat kaçta açıklanacak 2023 Mayıs ayı ABD Merkez Bankası faiz toplantısı beklentileri ne yönde

Son aylarda ekonomik verilere bağlı olarak ekonomik görünüm ve merkez bankalarının para politikalarına ilişkin algı değişimlerine sıkça şahit olmuştuk Geçen hafta bunlardan birini daha yaşadık diyebiliriz. Dış piyasalarda, merkez bankalarının faiz artırım süreçlerinin devam edeceği beklentileri, resesyon tartışmaları, ABD’de bankacılık sektörüne ilişkin tedirginlik risk iştahını zayıflatmıştı. Bu durum borsalara satış şeklinde yansımıştı. Geçen hafta yüzde 1.1 olarak açıklanan ABD ilk çeyrek büyümesi (GSYH) beklentilerin altında kaldı (beklenti: yüzde 2.0, önceki yüzde 2.6). Bu durum ekonomide yavaşlama söylemlerini bir bakıma teyit etti. Büyümenin zayıf kalması, Fed’in faiz artırımının devamı yönündeki beklentileri bir parça hafifletti. Bu durum ABD ve Avrupa borsalarında tepki yükselişine neden oldu.

5/6FED FAİZ KARARI 2023 MAYIS AYI | FED faiz kararı ne zaman saat kaçta açıklanacak 2023 Mayıs ayı ABD Merkez Bankası faiz toplantısı beklentileri ne yönde

Brent petrol 80 dolara çekildi. Hatırlanırsa OPEC+ Grubu’nun günlük 1 milyon varil üretim kesintisi kararı sonrası 87 dolara kadar yükselmişti. Önemli referans noktalarından biri olan ABD 10 yıllık bono faiz oranında düşüşün ardından yükseliş görülse de yüzde 3.50 seviyesinin üzerinde kalamadı ve gevşedi. Benzer görünüm Almanya 10 yıllık faiz oranı için de geçerli. Yükselişin ardından yüzde 2.30 seviyesine geriledi. Dolarda zayıf görünüm, euro ise değer kazanımı sürdü. Euro/dolar paritesi 1.10 seviyesini geçti, Dolar Endeksi 101 seviyesine geriledi. Tahvil bono faizlerindeki yükseliş denemelerinin yerini düşüşe bırakması, dolardaki zayıflama altının ons fiyatındaki toparlanmaya yardım etti ve 1.990 dolar seviyesine yükseldi. Özetle, ABD büyümesindeki yavaşlama ve bunun Fed’in faiz artımlarına olası etkileri, dış piyasaları bir parça olumlu etkilemiş görülüyor. Önümüzdeki hafta gündem yoğun. 3 Mayıs’ta içeride nisan enflasyon verileri, dış gündemde ise 25 baz puanlık faiz artırımı beklenen Fed toplantısı, 5 Mayıs günü ABD tarım dışı istihdamı var (beklenti 181 bin, geçen ay 236 bin). Ayrıca Borsa İstanbul ile ABD ve Avrupa’da şirket bilançoları takip edilecek.

6/62023 FED TOPLANTI TAKVİMİ

2023 FED TOPLANTI TAKVİMİ

FED'in 2023 yılı toplantı takvimi internet adresinden yayınlandı. Bu yılki toplantı tarihleri şöyle;

Mayıs: 2-3

Haziran: 13-14

Temmuz: 25-26

Eylül: 19-20

Ekim/Kasım: 31-1

Aralık: 12-13

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