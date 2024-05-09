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FAST limiti ne kadar? 2024 yılı FAST limiti güncellendi.. İşte, günlük gönderim limiti

Güncelleme Tarihi:

#FAST İle Para Gönderme Limiti#Fast Limiti Ne Kadar Oldu#Bankalar
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2024 17:43

FAST limiti ne kadar oldu? FAST para gönderme limiti arttı mı? soruları son dakika açıklama ile gündeme geldi. FAST sistemi ile EFT'lerde mesai sınırı ortadan kalkıyor, 7/24 para transferi yapılabiliyor. Bankalar arası 7/24 hızlı para transferi yapılmasını sağlayan FAST işlemlerinde limitler arttı. Bankalar tanımlamaları gerçekleştirdi ve bugünden itibaren para transferleri 100 bin lira limit üzerinden yapılmaya başlandı. Böylece 7 gün 24 saat boyunca 100 bin liraya kadar olan bakiyeler istenilen anda istenilen kişiye/kuruma EFT yapılabilecek. Peki, FAST ile para nasıl gönderilir, nedir? İşte, o konu hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/4FAST limiti ne kadar 2024 yılı FAST limiti güncellendi.. İşte, günlük gönderim limiti

FAST ile para gönderme limiti Nisan 2024 tarihli açıklama ile değişti. Bankalar arası 7/24 hızlı para transferi yapılmasını sağlayan FAST işlemlerinde limit artışına gidildi. Daha önceden 50 bin lira olarak uygulanan FAST limiti alınan karara göre arttı. Bu sistem ile vatandaşlar farklı bankalardaki hesapları arasındaki para transferlerini günün 24 saatinde de yapabiliyor. Peki FAST limiti ne kadar oldu? FAST limiti arttı mı, nasıl ödeme yapılır? İşte, 2024 güncel FAST para gönderme limiti ve konu hakkında ayrıntılı bilgiler.

2/4FAST LİMİTİ NE KADAR OLDU

FAST LİMİTİ NE KADAR OLDU?

Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) ile kullanıcılar farklı bankalardaki hesapları arasında 7 gün 24 saat, hızlı ve kolay şekilde para aktarımı gerçekleştiriyordu. Bu işlemlerde limitler 100 bin liraya yükseltildi. Böylece 7 gün 24 saat boyunca 100 bin liraya kadar olan bakiyeler istenilen anda istenilen kişiye/kuruma EFT yapılabilecek.

Bu limit daha önceden 50 bin lira olarak uygulanıyordu. FAST'e sistemi olan tüm bankalar limiti 100 bin lira olarak belirledi ve kullanım başladı.

FAST-TR Karekod kullanılarak gerçekleştirilecek işyeri ödemelerinde ise 250.000 TL'ye yükseltilecek.

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3/4EN SON ŞUBATTA DEĞİŞMİŞTİ

EN SON ŞUBAT'TA DEĞİŞMİŞTİ

En son FAST limiti 22 Aralık 2023 tarihinde değiştirilmişti.

4/4BANKALARDA LİMİT YÜKSELİŞİ VERİLİYOR

BANKALARDA LİMİT YÜKSELİŞİ VERİLİYOR

Bankalar FAST limitlerinin yükseldiğini para transferi kategorilerinde gösteriyor. İnternet ya da mobil bankacılık kullananlar 100 bin liralık FAST limitini görebiliyor.

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