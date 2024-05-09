FAST limiti ne kadar? 2024 yılı FAST limiti güncellendi.. İşte, günlük gönderim limiti

FAST ile para gönderme limiti Nisan 2024 tarihli açıklama ile değişti. Bankalar arası 7/24 hızlı para transferi yapılmasını sağlayan FAST işlemlerinde limit artışına gidildi. Daha önceden 50 bin lira olarak uygulanan FAST limiti alınan karara göre arttı. Bu sistem ile vatandaşlar farklı bankalardaki hesapları arasındaki para transferlerini günün 24 saatinde de yapabiliyor. Peki FAST limiti ne kadar oldu? FAST limiti arttı mı, nasıl ödeme yapılır? İşte, 2024 güncel FAST para gönderme limiti ve konu hakkında ayrıntılı bilgiler.