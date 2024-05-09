FAST limiti ne kadar? 2024 yılı FAST limiti güncellendi.. İşte, günlük gönderim limiti

FAST LİMİTİ NE KADAR OLDU?

Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) ile kullanıcılar farklı bankalardaki hesapları arasında 7 gün 24 saat, hızlı ve kolay şekilde para aktarımı gerçekleştiriyordu. Bu işlemlerde limitler 100 bin liraya yükseltildi. Böylece 7 gün 24 saat boyunca 100 bin liraya kadar olan bakiyeler istenilen anda istenilen kişiye/kuruma EFT yapılabilecek.



Bu limit daha önceden 50 bin lira olarak uygulanıyordu. FAST'e sistemi olan tüm bankalar limiti 100 bin lira olarak belirledi ve kullanım başladı.



FAST-TR Karekod kullanılarak gerçekleştirilecek işyeri ödemelerinde ise 250.000 TL'ye yükseltilecek.